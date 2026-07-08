La modernización tributaria como motor del desarrollo

El debate sobre el desarrollo en América Latina suele concentrarse, y con razón, en cuestiones macroeconómicas: crecimiento, inflación, pobreza, inversión o informalidad, entre otros. Pero existe una dimensión menos visible que es muy decisiva para la capacidad de un país de sostener políticas públicas y generar confianza: la calidad de su administración tributaria. Y la discusión ya no es sólo cuánto recauda el Estado, sino cómo lo hace. Una administración tributaria fuerte, moderna y de calidad recauda mejor, pero también genera beneficios duraderos para los contribuyentes.

Ese cambio de paradigma está comenzando a tomar forma en la Argentina. El reciente apoyo aprobado por el Grupo BID para la modernización de la administración tributaria argentina apunta justamente a acompañar una transformación integral y de largo plazo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La iniciativa busca fortalecer al Estado, impulsar la digitalización, mejorar los servicios, reducir costos al contribuyente y promover una gestión avanzada, basada en datos, capaz de apalancar la transformación que vive el país.

La evidencia es clara. Los países que lograron reducir significativamente la evasión no fueron necesariamente los que multiplicaron multas o sanciones, o aumentaron impuestos. Fueron, sobre todo, aquellos que invirtieron en tecnología, gestión integral de riesgos, fortalecimiento institucional y servicios digitales de calidad.

Hoy, las herramientas de analítica avanzada, capaces de analizar datos estructurados y no estructurados para identificar perfiles de riesgo de cumplimiento tributario, junto con la automatización y la inteligencia artificial, permiten transformar radicalmente la administración tributaria. Ahora se pueden implementar controles mucho más precisos, identificar mejor los riesgos, segmentar por tipo de contribuyentes, reducir costos de cumplimiento y dirigir los recursos allí donde existen conductas de evasión realmente relevantes.

Pero el desafío no es sólo tecnológico. También es crítico fortalecer las capacidades humanas, adaptar los procesos y construir instituciones más modernas, transparentes, que estén orientadas al contribuyente. Porque, en definitiva, una administración tributaria eficiente no es solamente la que fiscaliza mejor. Es también la que facilita, simplifica y genera confianza. Un sistema basado en inteligencia institucional y servicios digitales fortalece simultáneamente la recaudación, la equidad y la relación entre ciudadanos y Estado.

Las administraciones tributarias modernas cumplen además un rol central en la competitividad de los países. Un sistema más simple, previsible y digitalizado reduce los costos para empresas, facilita la formalización y mejora el clima de inversión, apuntalando el crecimiento.

Para la Argentina, la modernización de la administración tributaria puede ser un pilar que ayude a darle perdurabilidad a la política fiscal, punta de lanza del plan de estabilización del Gobierno. Una estrategia más amplia de fortalecimiento institucional y crecimiento que acompañe la estrategia de sostenibilidad de las políticas públicas.

Desde el Grupo BID, creemos que estas transformaciones tienen un impacto que va mucho más allá de lo técnico. Ayudan a construir un vínculo más transparente entre el Estado y la sociedad, fortalecen la sostenibilidad de las políticas públicas y contribuyen a generar un entorno más previsible para el crecimiento y la inversión.

Modernizar la administración tributaria es, en definitiva, modernizar la relación entre el Estado y los ciudadanos. Y esa es una transformación que vale la pena.

La autora es representante del Grupo BID Argentina