¿Puede una batería de celular provocar un incendio? ¿Cómo debo cuidar la batería? ¿Cuánto tiempo puede durar? Estas son preguntas comunes que pueden pasar por tu cabeza, pero, pocas veces, se toma la tarea de buscar una respuesta.

Cómo cuidar la batería de tu celular para evitar accidentes

A fines del año pasado, en la localidad española de Bera, un hombre de 25 años falleció por un incendio que se habría originado por un equipo mal conectado. Una situación similar a la que ocurrió en un hotel de Australia, cuando dos turistas dejaron cargando su smartphone toda la noche.

También puede ocurrir en campo abierto, como en Uruguay, donde una batería de celular habría provocado el incendio de un basurero. Y en Perú, otro caso similar es del incendio, a principios de enero, ocurrido en Surquillo, donde un joven de 24 años resultó con graves quemaduras en las manos. No es extraño que uno de estos dispositivos llegue a producir un incendio. Después de todo, las baterías son elementos que almacenan energía.

A fines del siglo pasado, el material que se utilizaba era níquel y cadmio, pero la llegada de los smartphones demandó el desarrollo de baterías con más energía para realizar las diferentes tareas que hoy parecen rutinarias. “Las baterías de los smartphones han evolucionado con tecnologías como iones de litio. Los materiales actuales priorizan la eficiencia y la seguridad, mejorando el rendimiento general”, indicó Manuel Morey, especialista de producto de Oppo Perú.

Explicó que incluso hoy se puede monitorear el estado de los componentes en tiempo real, verificando la temperatura, el voltaje, la corriente y muchos otros parámetros de la batería. Sin embargo, eso no quita que pueda ocurrir un incendio. “Hoy en día, gracias al avance de la tecnología y los esfuerzos de investigación y desarrollo que realizan las marcas de smartphones, este riesgo se ha reducido considerablemente”, agregó.

Cómo cuidar la batería de tu celular para evitar accidentes Freepik

Es importante usar cargadores originales para garantizar una carga adecuada y evitar posibles daños por voltajes incompatibles y/o falta de sistemas de seguridad en la carga. Consultamos algunas recomendaciones de expertos para cuidar la batería de un smartphone, que se pueden resumir en los siguientes aspectos que giran en torno al tipo de cargador, el tiempo de uso, la vida útil y el material.

Por un lado, el principal factor es el cargador. “Es importante usar cargadores originales para garantizar una carga adecuada y evitar posibles daños por voltajes incompatibles y/o falta de sistemas de seguridad en la carga”, comentó Morey. Cuando se tenga un cargador adecuado, lo siguiente es la manera de usarlo. Lo principal está en no dejar el dispositivo cargando toda la noche. Esto puede ayudar a prolongar la vida útil y reduce riesgos, además de no usar el smartphone mientras se hace la recarga.

Pero hay un mito. Se cree que dejar el celular cargando al 100 por ciento o que se descargue al 0 por ciento no ayuda a conservar la batería, pero para Morey esto no es tan importante en las baterías modernas de iones de litio y “cargar entre el 20 por ciento y el 80 por ciento es óptimo, pero no es necesario seguirlo rigurosamente”.

Otro dato importante a tomar en cuenta es que el tiempo de vida útil de una batería de smartphone suele ser de un promedio dos a tres años, pero puede variar según el uso que le proporcione el usuario al dispositivo. No solo los smartphones usan baterías de litio. Hoy en día, este elemento está presente en baterías de diferentes dispositivos, hasta en las bicicletas, carros, camiones, trenes, barcos y aviones eléctricos que se vienen desarrollando.

Cómo cuidar la batería de tu celular para evitar accidentes Shutterstock

Estos equipos tampoco son ajenos al peligro de un incendio. Por ejemplo, en 2022, solo en Nueva York se reportaron alrededor de 200 incendios en la ciudad producidos por las bicicletas eléctricas, dejando seis personas fallecidas.

En el caso de estas bicicletas ocurre lo mismo que con los smartphones. La mala recarga también puede ser un factor para afectar la batería, dañarla y causar un incendio. En Nueva York se planteó incluso que estos equipos no se encuentren en los apartamentos, y solo se recarguen en los garajes.

Expertos también recomiendan mantener el equipo con las últimas actualizaciones de software, porque en los ajustes también está la mejora en el rendimiento del consumo de energía.

Cómo cuidar la batería de tu celular para evitar accidentes

Hay configuraciones en cada celular que ayudan a reducir el deterioro de la batería. Por ejemplo, iOS en sus ajustes ofrece conocer la salud de tu batería y le da opciones de optimizar la carga y activar el modo “Low Power” para reducir la actividad en segundo plano que consuma energía del celular.

Otras consideraciones a tener en cuenta es la temperatura en la que va a poner a cargar tu equipo, lo recomendable es que no lo haga ni en altas o bajas temperaturas, porque estas podrían afectar la batería. Tampoco sobrecargue tu celular. Aunque los nuevos smartphones son capaces de detener la carga cuando está al 100 por ciento, lo ideal es desconectar el dispositivo apenas esté completamente cargado.

Por último, se aconseja usar el modo de carga rápida solo cuando sea necesario, pues esta alternativa, de usarla constantemente, puede afectar la vida útil de tu batería.

El Tiempo (Colombia)