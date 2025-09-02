Muchos argentinos quieren empezar a comprar por Shein o seguir haciéndolo. Es por ello que buscan descargar la app de la empresa de comercio electrónico asiática que es furor. Hacerlo es muy sencillo.

Es importante remarcar que no es necesario descargar la app para comprar por Shein. Esto se puede hacer desde el sitio web de la empresa, pero, por ejemplo, para hacer una transacción desde el celular es mucho más sencillo y la experiencia de usuario es mejor.

Comprar en Shein a través de la app o desde Internet Captura de pantalla

Cómo descargo la app de Shein

Para todas las personas que deseen comprar en Shein a través de la app, deben seguir el paso a paso a continuación:

Acceder a la Play Store o App Store : cada celular tiene un ícono en el que, al acceder, se pueden bajar aplicaciones. En Android es Play Store y, en Apple, es App Store.

: cada celular tiene un ícono en el que, al acceder, se pueden bajar aplicaciones. En Android es Play Store y, en Apple, es App Store. Buscar la app : una vez dentro, hay que buscar la aplicación de Shein. Para ello, un usuario la tiene que buscar, seleccionar y elegir la opción oficial.

: una vez dentro, hay que buscar la aplicación de Shein. Para ello, un usuario la tiene que buscar, seleccionar y elegir la opción oficial. Instalar la aplicación : una vez que el usuario haya encontrado la app de Shein, hay que tocar la opción “Instalar” y esperar a que baje.

: una vez que el usuario haya encontrado la app de Shein, hay que tocar la opción “Instalar” y esperar a que baje. Entrar en la cuenta de Shein: una vez que esté instalada en el celular, hay que entrar a la app y configurar el perfil e inicial sesión.

Una vez instalada, en esta aplicación se encontrará toda la variedad de categorías y de productos, como ropa y otras cosas, para comprar desde la Argentina.

Cómo se usa Shein para hacer compras online

Estos son los pasos a seguir para realizar compras por Shein desde la Argentina:

Cómo funciona Shein

Ingresar al sitio oficial de Shein o a la aplicación.

Añadir los artículos en que uno está interesado al carrito haciendo click en “Añadir a la cesta”. Seleccionar el talle, el color o la cantidad si es necesario. Se recomienda verificar la tabla de tallas antes para verificar su calce al hacer click en “Comprueba mi talla”.

Comprobar que la selección se haya completado. Para ello, hace falta presionar en el botón “Revisar cesta” en la parte superior de la pantalla a la derecha. Así se pueden revisar los artículos seleccionados y hacer las modificaciones que sean necesarias. Si el pedido está listo, hacer click en “Salir de forma segura ahora”. De lo contrario, indicar “Seguir comprando”.

Entrar a la cuenta de Shein con usuario y contraseña. Si la persona no se encuentra registrada, puede crear una al seleccionar la opción “Nueva/o”, y así generar una cuenta asociada a un correo electrónico.

Ingresar la información completa de envío y facturación. Para ello, se debe llenar un formulario con la dirección de envío, el método de pago y opción de envío. En este punto del proceso se pueden ingresar cupones o puntos para obtener descuentos. Luego, hacer click en “Hacer pedido”.

Finalmente, rellenar la información de pago y luego apretar en el botón “Continuar” para completar la compra.

Comprar en Shein por celular Pexels

Las compras tienen entre uno y tres días de procesamiento. Después se debe tomar en cuenta el tiempo de envío, que puede tardar más de un mes en algunos casos.

En cuanto a los costos de envío, en la Argentina se cobra unos $35.000 por cualquier importe inferior a los $56.051. Cuando se supera ese monto, el costo pasa a ser gratuito.