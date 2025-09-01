Muchos argentinos compran por Temu. Tal como otras plataformas de comercio electrónico del extranjero, esta tiene precios que muchos encuentran más baratos que los argentinos y, por ello, eligen comprar algunas cosas a través de esta empresa china. Hay quienes se preguntan cuánto tardan en llegar las compras de Temu.

Cuánto tardan en llegar las compras de Temu

Los productos de Temu vienen principalmente desde China, por lo que los tiempos de entrega pueden variar entre 7 y 20 días hábiles, aunque esto depende del país y del tipo de producto.

Cuánto tarda en llegar un envío de Temu

Uno de los principales diferenciales de esta empresa es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos puede haber condiciones mínimas de compra.

¿Qué se puede comprar en Temu?

Temu cuenta con un catálogo inmenso de productos que abarca casi todas las categorías imaginables: ropa, artículos para el hogar, electrónica, juguetes, belleza, herramientas, productos para mascotas, papelería, accesorios de cocina, decoración y más.

A menudo, los precios sorprenden: camisetas por menos de cinco dólares, sets de brochas de maquillaje por tres dólares, accesorios para celulares por menos de dos dólares. Esta política de precios generaron gran interés, sobre todo entre usuarios jóvenes y quienes buscan alternativas económicas.

¿Cómo funciona Temu?

Temu funciona a través de su sitio web y su aplicación móvil, disponible tanto para Android como para iOS.

El proceso de compra es muy similar al de otras plataformas como Amazon, Shein o AliExpress.

Los pasos para usar Temu

Para comenzar, es necesario crear una cuenta utilizando un correo electrónico, número de teléfono o vinculando una cuenta de Google, Facebook o Apple.

Una vez registrado, se puede explorar el catálogo, hacer búsquedas específicas o navegar por las categorías recomendadas.

Así se ve la web de Temu

Selección de productos

Cada producto tiene una ficha con fotos, descripción, especificaciones, opciones de color o talla y reseñas de otros usuarios.

Es recomendable revisar los comentarios antes de comprar, dado que pueden dar una idea más clara de la calidad y la experiencia de otros compradores.

Carrito de compras y pagos

Al igual que en otras plataformas, se puede ir agregando productos al carrito y luego proceder al pago.

Temu acepta diversas formas de pago: tarjetas de crédito, débito, PayPal, y en algunos países también ofrece opciones como pagos contra entrega o billeteras digitales locales.

¿Es confiable comprar en Temu?

Una de las principales dudas de los nuevos usuarios es si Temu es una plataforma segura.

Compras online

En general lo es, aunque hay ciertos puntos que conviene tener en cuenta: