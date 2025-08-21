Temu es una de las plataformas de comercio electrónico que los argentinos están utilizando con furor, tal como Shein. Muchos argentinos se preguntan cuál es el límite de compras en Temu por año, de acuerdo a la normativa vigente.

Cuántas compras de Temu puedo hacer por año

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la posibilidad de hacer hasta cinco compras al año con plataformas como Temu.

Sin embargo, el organismo recaudador destaca algunas limitaciones:

No se pueden traer más de tres unidades de la misma especie.

de la misma especie. El paquete no puede superar los 50 kg, independientemente de cuál fuere el peso total del envío.

independientemente de cuál fuere el peso total del envío. La compra debe estar valuadas en un importe inferior o igual a US$3000 por envío.

por envío. No podrán tener fin comercial .

. Los productos de un valor mayor a los US$400, deben también pagar derechos de importación y el pago de la tasa de estadística.

¿Qué es Temu?

Temu es una plataforma de comercio electrónico de origen chino, lanzada en 2022 por PDD Holdings, el mismo conglomerado detrás del gigante minorista Pinduoduo. Aunque comenzó operando en Estados Unidos, en poco tiempo expandió su presencia a varios países de Europa y América Latina, incluyendo España, México, Chile y Argentina.

El nombre Temu proviene de las siglas en inglés de su lema: Team Up, Price Down, que podría traducirse como “Unirse para bajar los precios”. Y esta filosofía se refleja en su modelo de negocio: ofrece productos a precios extremadamente competitivos, muchos de ellos directamente desde los fabricantes chinos, sin intermediarios.

¿Qué se puede comprar en Temu?

Temu cuenta con un catálogo inmenso de productos que abarca casi todas las categorías imaginables: ropa, artículos para el hogar, electrónica, juguetes, belleza, herramientas, productos para mascotas, papelería, accesorios de cocina, decoración y más.

A menudo, los precios sorprenden: camisetas por menos de cinco dólares, sets de brochas de maquillaje por tres dólares, accesorios para celulares por menos de dos dólares. Esta política de precios generaron gran interés, sobre todo entre usuarios jóvenes y quienes buscan alternativas económicas.

¿Cómo funciona Temu?

Temu funciona a través de su sitio web y su aplicación móvil, disponible tanto para Android como para iOS.

El proceso de compra es muy similar al de otras plataformas como Amazon, Shein o AliExpress.

Los pasos para usar Temu

Para comenzar, es necesario crear una cuenta utilizando un correo electrónico, número de teléfono o vinculando una cuenta de Google, Facebook o Apple.

Una vez registrado, se puede explorar el catálogo, hacer búsquedas específicas o navegar por las categorías recomendadas.

Selección de productos

Cada producto tiene una ficha con fotos, descripción, especificaciones, opciones de color o talla y reseñas de otros usuarios.

Es recomendable revisar los comentarios antes de comprar, dado que pueden dar una idea más clara de la calidad y la experiencia de otros compradores.

Carrito de compras y pagos

Al igual que en otras plataformas, se puede ir agregando productos al carrito y luego proceder al pago.

Temu acepta diversas formas de pago: tarjetas de crédito, débito, PayPal, y en algunos países también ofrece opciones como pagos contra entrega o billeteras digitales locales.

Envío

Uno de los principales diferenciales de Temu es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos puede haber condiciones mínimas de compra.

Los productos vienen principalmente desde China, por lo que los tiempos de entrega pueden variar entre 7 y 20 días hábiles, aunque esto depende del país y del tipo de producto.

¿Es confiable comprar en Temu?

Una de las principales dudas de los nuevos usuarios es si Temu es una plataforma segura.

En general lo es, aunque hay ciertos puntos que conviene tener en cuenta: