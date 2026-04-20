Cómo son los mejores televisores para ver el Mundial 2026, qué ofrecen y cuál es su precio

Casi nada es más importante que el Mundial de fútbol. El país se frena, no se trabaja cuando juega Argentina y ni hablar de tener clases. Pero para los partidos donde tenemos la suerte de estar en casa con la familia y amigos, todos queremos verlo de la mejor manera posible, y eso no solo depende de quién lo transmite y a qué hora son los partidos, sino de qué tele tenemos para verlo.

Históricamente, los hogares argentinos, y lo mismo pasa en otras partes del mundo, eligen los meses previos a los Mundiales, cada cuatro años, para modernizarse y cambiar el televisor principal de las casas. Salvo accidentes, fallas o alguna que otra eventualidad, el momento perfecto para renovarse es cuando la celeste y blanca compite por la gloria.

Además de modernizarse, también los análisis de las grandes marcas dan como resultado que cada Copa del Mundo, la gente se anima a dar un salto de tamaño: “En 2014 era 50 pulgadas, en 2018 subió a 55, en 2022 a 65, y ahora esperamos que los consumidores se muevan a 75”, comentó a LA NACION en enero HS Jo, CEO y presidente de Samsung Latinoamérica.

Por eso en esta nota compilamos lo mejor de las opciones en la Argentina, tanto por tamaños, nuevas tecnologías, promos y detalles característicos.

Samsung OLED Vision AI 83

Un televisor Samsung OLED de 83 pulgadas con Vision AI

Samsung es uno de los líderes mundiales en este rubro, que se destaca por tener varias líneas y gamas de precios, y por ofrecer vanguardia en sus productos premium. Ahora llegó a la Argentina una de sus más recientes novedades, el nuevo OLED de 83 pulgadas Vision AI (S95F).

Esta TV, como su nombre lo dice, tiene inteligencia artificial integrada por todos lados. Analiza lo que pasa en pantalla para mejorar imagen y sonido, con escalado a 4K para que videos de menor resolución se vean como UHD, junto con otras funciones dentro de su sistema operativo.

Además, posee tecnología que reduce los reflejos en pantalla para tenerla cerca de ventanas o ambientes soleados, sonido adaptativo y algo ideal para el mundial: el nuevo Modo Fútbol, que reconoce automáticamente partidos y analiza la imagen para evitar que la pelota se vea pixelada, y que la imagen y el sonido se vean y se sientan como desde una butaca del estadio. Inclusive durante la feria CES de este año se mostró cómo con esta tecnología podés graduar las voces de los relatores con IA para vivirlo como en el ambiente de cancha.

En números, tiene 144 Hz de tasa de refresco y respuesta cercana a 0 ms, Nvidia G-Sync y AMD Free-Sync, lo que lo hace ideal para gaming, input lag ultrabajo y compatibilidad con Variable Refresh Rate.

Marcos ultradelgados, diseño minimalista y un tamaño espectacular… que no entra en todos lados, eso sí, y que tampoco es para todos los bolsillos, pero estamos hablando de lo más nuevo y más avanzado en el mercado: Se puede conseguir por poco más de 11 millones de pesos en 12 cuotas sin interés.

Por supuesto, la compañía también tiene modelos para presupuestos más acotados, comenzando por el Samsung U8000F, con resolución 4K y un precio de 650.000 pesos; a partir de ahí, dependiendo de la tecnología de pantalla elegida y el tamaño, irá escalando el precio.

LG OLED AI 83

Un televisor OLED de 83 pulgadas de LG

Quien tampoco se queda atrás en innovación en la gama más alta de Smart TV es LG. También lanzó su LG OLED AI de 83 pulgadas con inteligencia artificial de la mano del procesador A9 Gen 8.

LG promete en esta evolución imágenes más brillantes y “negros perfectos”, sin importar si la habitación está oscura o iluminada. Además, su procesador maneja los colores con 100% de fiabilidad, asemejando la imagen en pantalla a lo que se ve en la vida real, algo no muy común en las pantallas actuales.

Además, el sistema AI Picture Pro, su superescalado por IA junto con mapeo dinámico de tonos, analiza lo que está en pantalla para adecuarlo y mejorar la resolución, lo mismo con el sonido y las voces. Sumado a esto, tiene obviamente VRR (hasta 144 Hz), 120 Hz, y es compatible con G-Snyc y Free-Sync.

En cuanto a las opciones de inteligencia artificial, también tendrá un renovado Magic Remote (que te permite moverte por la pantalla como con un mouse), que permitirá reconocer las voces de cada usuario para hacer búsquedas online, recomendaciones de contenido y calidad de imagen, entre otras opciones.

Así como otras opciones premium, parece que el futuro cercano de las TV es agrandar las salas de estar o las paredes, dado que su tamaño, si bien tiene un diseño superminimalista sin casi bordes, ocupa 1,842m x 1,055m, así que a sacar todos los cuadros de la pared.

Se puede conseguir con descuento por el Mundial a 8,5 millones de pesos aproximadamente y hasta 20 cuotas sin interés, dependiendo del banco.

Como Samsung, la compañía ofrece modelos con tamaño y precio más reducidos.

Motorola de 75”

Motorola es conocida por sus smartphones, pero también vende televisores (en este caso, de 75 pulgadas)

Si la idea es renovarte, pero el precio es un punto determinante a la hora de la compra, una alternativa es Motorola, que además de sus smartphones hace unos años decidió incursionar en el mundo de las teles.

En sus Moto Flagship Stores tiene varios modelos a la venta, pero uno de los que se destaca es el Smart TV 4K UHD de 75 pulgadas a menos de 2 millones de pesos ($ 1.849.999) en 3 cuotas sin interés o 10 % de descuento en un pago.

Esta viene con sistema operativo Google TV (con conexión a lo Chromecast incluida), brillo de 250 nits, contraste 1200:1, refresco de 60 Hz y respuesta de 8 ms y, sobre todo, un diseño limpio con bordes superdelgados. Además, posee una generosa cantidad de puertos, con 4 HDMI, 2 USB y TDA.

Philips QLED MiniLED 75

Un Philips QLED MiniLED 75

Si bien Philips tiene años en el rubro y tiene una amplia gama de TVs como OLED, LED y más opciones, para esta selección optamos por el nuevo QLED MINI LED 4K de 75 pulgadas (75PML9118/77). Siguiendo con el nuevo tamaño favorito de 75 como Motorola, en este caso tenemos un modelo con el distintivo del Ambilight, que es un set de iluminación trasera de tres partes que rebota la luz contra la pared y reacciona según lo que esté pasando en pantalla. dando una sensación de inmersión y un toque más de entretenimiento.

Además de tener Ambilight y la tecnología Mini LED (que combina el sistema QLED con diodos diminutos LED), integra un nuevo motor de imagen P5 para una mejora generacional en el color, detalles y movimientos.

En cuanto al sonido, tiene 40 W de potencia, Dolby Atmos y DTS:X, y puerto HDMI 2.1, FreeSync, 120 Hz y VRR para gaming. Todo bajo Google TV para correr apps y programas sin problemas.

En este caso, se puede conseguir por 2.800.000 pesos en 9 cuotas sin interés en la página de Philips TV and Sound.

Noblex ART TV

Un televisor Noblex Art TV

Noblex también tiene una variedad importante de productos, tanto en cualidades como en rango de precio. Uno de los destacados es el Noblex Art TV 55 pulgadas (91DR55X8800): viene con Google TV integrado, resolución 4K, es QLED y tiene los ojos puestos en mejorar cómo se ve tu living sin ocupar toda la pared.

Al igual que la opción de Samsung The Frame, tiene una pantalla con sistema antirreflejo mate para que puedas ver la pinacoteca del MET, el Louvre y otras obras de arte como si fuesen cuadros colgados donde está el televisor. A esto se le suma el marco de madera, elegante y delgado, que lo diferencia de las opciones tradicionales.

Contraste de 1400:1, brillo de 300 cd, 3 puertos HDMI, 2 USB y Dolby Atmos, Dolby Vision y HDR10+. Por estos días está en promoción por el Mundial por poco más de 1 millón de pesos en seis cuotas sin interés.

TCL QD MiniLED 98 C6K

Un televisor TCL QD MiniLED 98 C6K de 98 pulgadas

Y también están los gigantes. TCL lanzó en Argentina su gigante Mini LED de 98 pulgadas: incluso si tenés la pared disponible, para tenerlo en el living vas a tener ver cómo hacerlo entrar… pero una vez dentro, decile chau al cine.

Este Smart TV con tecnología QD Mini LED (que evita las deformaciones alrededor de los objetos) con 512 zonas de atenuación independiente, contraste 5000:1 y procesador IA viene con sonido Hi-fi 2.1 Onkyo y 3D virtualizado, 144 Hz de refresco nativo y un diseño delgado gracias al tamaño de cada lente individual. Además, tiene todo para usarse para juegos, con G-Sync y Free Sync y HDMI 2.1.

También trae Google TV, VRR, y toda la conectividad necesaria para gaming, deportes o cine.

Mide 2180mm de largo por 1285 con base, pero solo 64mm de ancho y no tiene bordes. ¿El precio? Se puede conseguir por entre 5 y 6 millones de pesos, dependiendo de la tienda.

BGH 60 4K QLED

Un televisor QLED 4K de BGH

Si 98 pulgadas es demasiado y tampoco tenés ganas de gastar tanto en la modernización, BGH ofrece varios diseños y modelos de diferentes características entre los 800 mil pesos y los 2 millones de pesos. Uno de los destacados para nosotros es la tele QLED 4K de 60 pulgadas (B6026US7G).

Esta Smart TV viene con Google TV, sonido Dolby Atmos de 20 W y posee conectividad HDMI 2.1 y Wi-Fi de dos bandas.

Su panel QLED no tiene bordes y posee 120 Hz de refresco, contraste 1200:1, 4 puertos HDMI, 2 USB y 8,6 cm de ancho.

Pero lo destacado es que en este momento en la web de BGH se puede conseguir en 12 cuotas sin interés por $ 1.170.000 lo que lo deja como una opción accesible en QLEDs.

Hisense 65 QLED 65Q6N

Un televisor Hisense QLED 65Q6N de 65 pulgadas

Si bien la marca tiene pantallas de las más grandes del mercado y todo tipo de tecnologías como OLED, ULED, QLED MiniLED y más, en este caso no vamos a hablarte de la de 116 pulgadas RGB Mini LED, porque si bien es uno de los equipos más grandes y modernos, vale en Argentina 34 millones de pesos. Entonces, vamos a ir por la opción opuesta, una de un tamaño de los más populares y con un precio accesible: el 65Q6N, su QLED de 65 pulgadas.

Este modelo puede gustarte por su precio, que se consigue por menos de 1 millón y medio de pesos, y porque viene con Google TV y tecnología Quantum Dot Color, un modo deportes para mejorar la fluidez de la imagen, escalado a 4K y 60 Hz de refresco de pantalla. Además, tiene Dolby Atmos, diseño sin bordes y un tamaño reducido en su parte trasera.

No está de más aclarar que todas las marcas tienen más modelos que los aquí mencionados, con diferentes tamaños que se adaptan al bolsillo y el espacio disponible de cada hogar. Aunque la tendencia está en buscar siempre un panel 4K, antes de comprar un televisor no está de más consultar alguna de las muchas guías que sugieren una resolución en función de la distancia a la que nos vamos a ubicar de la pantalla para alentar a la Selección a partir del 11 de junio próximo.