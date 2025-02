Como en el cine: así son los nuevos monitores panorámicos para sentir que estás adentro de cada juego

Desde los recordados monitores monocromáticos hasta los actuales con tecnología LED, los monitores han sido dispositivos que no han dejado de evolucionar. Voluminosos y con una interminable parte trasera, los monitores CRT (que funcionaban a partir de un tubo de rayos catódicos) se transformaron, poco a poco, en las delgadas pantallas que hoy adornan nuestros escritorios. La realidad es que, aunque en los últimos tiempos han continuado su evolución, especialmente pasando de la tecnología LCD (pantalla de cristal líquido) a LED (diodo emisor de luz), y hasta mejoras sobre este último como QLED o Mini LED (o desarrollos más profundos como los display OLED), la construcción de los monitores, más allá de su interior, ha permanecido invariable, salvo por las distintas ofertas de tamaño que se presentan en el mercado. En este sentido, los nuevos monitores ultrawide rompen con el esquema preestablecido, ofreciendo una nueva experiencia para aquellos usuarios que deseen disfrutar de una pantalla tipo cine en su escritorio.

¿Qué es un monitor ultrawide?

Un monitor ultrawide es un tipo de pantalla con una relación de aspecto mucho más ancha que los monitores tradicionales, inspirada en las pantallas de cine (salvando las diferencias de tamaño, claro). Generalmente, estos monitores tienen una relación de aspecto de 21:9, en lugar de los tradicionales 16:9 o 4:3, que es común en la mayoría de las pantallas de computadoras (los números indican la proporción entre el ancho y el alto de la pantalla).

Esto significa que los monitores ultrawide son mucho más anchos, lo que permite una experiencia visual más envolvente. Si a esto se le añade que la mayoría de las ofertas de este tipo de pantallas son levemente curvas (con la concavidad enfrentando a quien los usa), la experiencia de inmersión se vuelve aún más pronunciada.

Dentro de las actividades para las cuales un monitor ultrawide es ideal se encuentran, principalmente, los videojuegos. La experiencia de disfrutar de un título de forma inmersiva es incomparable, trasladando al jugador a los planetas más inhóspitos o situándolo, virtualmente, en la cabina de una nave interplanetaria o en el cockpit de un auto de carreras. También el disfrutar de contenido multimedia, como compartir una serie o película de las plataformas de streaming, es una experiencia que lleva al séptimo arte a una nueva dimensión. Por último, pero no menos importante, las capacidades multitarea se llevan a un nuevo nivel, permitiendo abrir varias ventanas y programas a gran tamaño, ubicándolos en diferentes espacios de la pantalla y organizando el contenido de manera más eficiente. Es casi como tener dos monitores lado a lado.

Un párrafo aparte merecen detalles y características como la resolución de pantalla (se consiguen modelos Full HD, WQHD y 4K) y las tasas de refresco.

¿Qué modelos se consiguen en Argentina?

Con la apertura de las importaciones, esto no debería ser un problema, aunque siempre es interesante ver las opciones que se distribuyen de forma local con dispositivos que se han lanzado de manera oficial y que, por tanto, cuentan con garantía oficial y, de ser necesario, con servicio técnico.

Samsung

La empresa surcoreana ha apostado por las pantallas para gamers, principalmente bajo su marca Odyssey. Entre su abanico de opciones ultrawide se encuentra el monitor SJ55W UltraWQHD 34”, el cual, como su nombre lo indica, ofrece resolución Ultra WQHD (3440 x 1440 píxeles) con una densidad aproximadamente 2,4 veces mayor que un Full HD, y un tamaño de 34” con una relación de aspecto de 21:9. Su función Picture-by-Picture (PBP) permite visualizar las señales de dos dispositivos conectados, mostrando cada una en su resolución original, lado a lado en la misma pantalla.

Los moniotores ulrtaanchos, como este de Samsung, permiten disfrutar de juegos y películas más inmersivas, pero también tienen ventajas para otras tareas: es como tener dos monitores uno al lado del otro

Para una mejor gestión de multitareas, Picture-in-Picture (PIP) ofrece la opción de redimensionar la segunda fuente hasta un 25% de la pantalla y colocarla en la ubicación que se prefiera. Este modelo también incluye la tecnología AMD FreeSync, que ajusta la tasa de refresco entre la tarjeta gráfica y el monitor, reduciendo el parpadeo y las fluctuaciones de la imagen. Además, el modo Low Input Lag disminuye el retardo entre las entradas del mouse, teclado o controlador y la respuesta en pantalla, mejorando la experiencia de juego.

Odyssey, un monitor ultra ancho y curvo de Samsung

Si se busca ir más allá dentro de la marca, se puede optar por el Odyssey G9 49”, un gran exponente de este segmento con una pantalla de amplias dimensiones, tecnología QLED y 240 Hz de tasa de refresco. Samsung asegura haber logrado una curva en este monitor ultrawide de 1000R, “el nuevo punto de referencia de la tecnología de pantalla curva que se ajusta a los contornos del ojo humano para un realismo inimaginable”. Ese 1000R (que también tienen otras pantallas) indica que la curvatura de la pantalla es la que tiene un círculo con un radio de 1000mm.

Este modelo también se destaca por ofrecer resolución DQHD (5120 x 1440) de 49”, lo que proporciona una pantalla tan amplia como dos monitores QHD juntos, con imágenes increíblemente detalladas. El Odyssey G9 incluye un diseño de iluminación llamado Central Infinity, con el que se puede cambiar el color de la parte trasera para personalizar el aspecto del escritorio.

LG

Otro gran referente en materia de pantallas es LG, que ofrece una gran cantidad de opciones para gamers. Un buen ejemplo de monitores panorámicos es el nuevo Ultragear 34GP63A, que estuvimos probando recientemente.

El LG Ultragear 34GP63A está equipado con tres puertos en su parte posterior: dos HDMI 2.1 y un DisplayPort. Se recomienda utilizar el DisplayPort para obtener un rendimiento óptimo en resoluciones altas, especialmente para aprovechar la tasa de refresco de hasta 160 Hz que ofrece este modelo. Con una amplia pantalla curva de 34” con resolución WQHD, el monitor soporta HDR10 y tiene una relación de aspecto 21:9, proporcionando una experiencia inmersiva tanto en juegos como al ver películas.

Un monitor LG Ultragear 34GP63A con pantalla ultraancha de 34 pulgadas

Además, el Ultragear 34GP63A incluye altavoces estéreo de 7W con la tecnología MaxxAudio, que están integrados de manera discreta en la parte trasera de la carcasa. Aunque no son visibles a simple vista, ofrecen un sonido de buena calidad con un notable refuerzo de graves. También dispone de una salida de audio en la parte posterior, permitiendo la conexión de auriculares para una experiencia sonora más personalizada y envolvente.

En cuanto a diseño, este nuevo monitor de LG se destaca por ofrecer un pie robusto que permite ajustar la pantalla en altura e inclinación con solo deslizar el display. Con su combinación de colores negro y detalles en rojo, logra darle un look gamer que complementará cualquier setup. Por otro lado, LG ofrece el monitor 34WL85C-B, un dispositivo centrado en la productividad debido a sus características. Monta un panel de 34” con resolución WQHD y una relación de aspecto 21:9, lo que proporciona un gran espacio para trabajar de forma multitarea con varios programas abiertos. Al ser un monitor pensado para trabajar y no para jugar, no se ve afectado demasiado por su tasa de refresco baja (60 Hz).

Más opciones

En Argentina, además de las opciones de LG y Samsung, se consiguen monitores ultrawide de diversas marcas. Algunos modelos destacados son el G34WQC Gaming Monitor de Gigabyte, un monitor de 34” con resolución WQHD y una curvatura de 1500R (es decir, menos curvo que un panel 1000R), que presenta un ángulo de visión más cercano al ojo.

También se encuentra el Viewsonic VX3418-2KPC, uno de los monitores panorámicos de la marca, que ofrece un panel curvo (1500R) de 34” con una tasa de refresco de 180 Hz y una resolución Ultra WQHD (3440 x 1440 píxeles).

Franco Rivero Por