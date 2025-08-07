En los últimos años, el comercio electrónico evolucionó de forma vertiginosa para ofrecer a los consumidores nuevas plataformas que permitan realizar compras desde la comodidad del hogar.

Temu logró captar miles de consumidores en nuestro país

En este sentido, una de las aplicaciones que más ganó notoriedad en poco tiempo es Temu, una tienda online que conquistó a millones de usuarios en todo el mundo gracias a sus precios bajos y su amplio catálogo de productos.

A continuación, exploraremos acerca de qué es Temu y cómo se usa para hacer compras online.

¿Qué es Temu?

Temu es una plataforma de comercio electrónico de origen chino, lanzada en 2022 por PDD Holdings, el mismo conglomerado detrás del gigante minorista Pinduoduo. Aunque comenzó operando en Estados Unidos, en poco tiempo expandió su presencia a varios países de Europa y América Latina, incluyendo España, México, Chile y Argentina.

El nombre Temu proviene de las siglas en inglés de su lema: Team Up, Price Down, que podría traducirse como “Unirse para bajar los precios”. Y esta filosofía se refleja en su modelo de negocio: ofrece productos a precios extremadamente competitivos, muchos de ellos directamente desde los fabricantes chinos, sin intermediarios.

Temu se ha convertido en una de las apps más descargadas para compras on line

¿Qué se puede comprar en Temu?

Temu cuenta con un catálogo inmenso de productos que abarca casi todas las categorías imaginables: ropa, artículos para el hogar, electrónica, juguetes, belleza, herramientas, productos para mascotas, papelería, accesorios de cocina, decoración y más.

A menudo, los precios sorprenden: camisetas por menos de cinco dólares, sets de brochas de maquillaje por tres dólares, accesorios para celulares por menos de dos dólares. Esta política de precios generaron gran interés, sobre todo entre usuarios jóvenes y quienes buscan alternativas económicas.

¿Cómo funciona Temu?

Temu funciona a través de su sitio web y su aplicación móvil, disponible tanto para Android como para iOS.

El proceso de compra es muy similar al de otras plataformas como Amazon, Shein o AliExpress.

Los pasos para usar Temu

Para comenzar, es necesario crear una cuenta utilizando un correo electrónico, número de teléfono o vinculando una cuenta de Google, Facebook o Apple.

Una vez registrado, se puede explorar el catálogo, hacer búsquedas específicas o navegar por las categorías recomendadas.

Selección de productos

Cada producto tiene una ficha con fotos, descripción, especificaciones, opciones de color o talla y reseñas de otros usuarios.

Es recomendable revisar los comentarios antes de comprar, dado que pueden dar una idea más clara de la calidad y la experiencia de otros compradores.

Carrito de compras y pagos

Al igual que en otras plataformas, se puede ir agregando productos al carrito y luego proceder al pago.

Temu acepta diversas formas de pago: tarjetas de crédito, débito, PayPal, y en algunos países también ofrece opciones como pagos contra entrega o billeteras digitales locales.

Envío

Uno de los principales diferenciales de Temu es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos puede haber condiciones mínimas de compra.

Los productos vienen principalmente desde China, por lo que los tiempos de entrega pueden variar entre 7 y 20 días hábiles, aunque esto depende del país y del tipo de producto.

Los tiempos de envío para las compras en Temu PenguinLens - Shutterstock

¿Es confiable comprar en Temu?

Una de las principales dudas de los nuevos usuarios es si Temu es una plataforma segura.

En general lo es, aunque hay ciertos puntos que conviene tener en cuenta:

Política de devolución: Temu ofrece devoluciones gratuitas en la mayoría de los casos, aunque el plazo varía según el país. La interfaz de usuario permite gestionar devoluciones de forma sencilla.

Temu ofrece devoluciones gratuitas en la mayoría de los casos, aunque el plazo varía según el país. La interfaz de usuario permite gestionar devoluciones de forma sencilla. Protección al comprador: si el producto no llega, o si lo hace en mal estado, la plataforma suele reembolsar el dinero o enviar un reemplazo.

si el producto no llega, o si lo hace en mal estado, la plataforma suele reembolsar el dinero o enviar un reemplazo. Reputación del vendedor: al igual que en otros marketplaces , hay vendedores con mejor reputación que otros. Leer reseñas y prestar atención al puntaje del producto es clave para evitar malas experiencias.

al igual que en otros , hay vendedores con mejor reputación que otros. Leer reseñas y prestar atención al puntaje del producto es clave para evitar malas experiencias. Calidad variable: dado que muchos productos se fabrican a bajo costo, la calidad puede no ser la mejor. Es ideal para compras pequeñas, accesorios o artículos de uso ocasional, pero quizás no sea la mejor opción para productos de alto valor.

Comparativa con otras plataformas

Temu se suele comparar con AliExpress y Shein, dos gigantes del comercio online también de origen chino.

A diferencia de AliExpress, Temu apuesta por una estética más moderna, precios más bajos y una experiencia de compra más intuitiva, al estilo de Shein. Su estrategia también incluye cupones de descuento frecuentes, promociones por invitar amigos y recomendaciones personalizadas basadas en el comportamiento del usuario.

¿Vale la pena comprar en Temu?

La respuesta depende del tipo de consumidor.

Si el usuario explora productos económicos, compra por impulso o experimenta con gadgets y accesorios, Temu puede ser una excelente opción. Es ideal para regalos, compras ocasionales o para quienes no tienen problema en esperar varios días por el envío.

Sin embargo, si se buscan productos de marca, alta durabilidad o recibir tu compra rápidamente, quizás otras plataformas sean más adecuadas.

Temu se posicionó como una de las nuevas grandes plataformas de compras online gracias a su modelo directo de fábrica al consumidor y a sus precios muy bajos. Si bien tiene ciertos desafíos como los tiempos de entrega y la calidad variable de algunos productos, es una opción atractiva para quienes buscan variedad y buen precio.