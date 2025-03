¿Cómo liberar espacio en el celular sin borrar fotos importantes?

Los celulares sobrecargados se ralentizan y por eso surge la duda de cómo liberar espacio de almacenamiento sin perder fotos importantes, uno de los tesoros afectivos más importantes para muchos usuarios.

Antes de entrar en esto, hay que aclarar que, aunque suelan usarse como sinónimos, memoria y almacenamiento no son lo mismo: mientras que en la primera se guardan los programas o las apps descargadas y el sistema operativo Android, en el segundo caen los datos como la música y las fotos. Y tenerlos llenos dificulta el funcionamiento del celular. Es por eso que Google ofrece diferentes opciones para liberar el espacio de los dispositivos con sistema operativo Android 9 en adelante.

El almacenamiento de un teléfono puede liberarse sin borrar fotos importantes, con algunos consejos de Google Shutterstock

Los secretos de Android para tener más espacio en el celular

Subir fotos y videos a la red

Los archivos multimedia suelen estar detrás de buena parte de los problemas de almacenamiento, por lo que derivar las fotos y videos a la red es una buena manera de conservar este tipo de archivos, sin que ralenticen el funcionamiento del teléfono. Por eso, los aparatos ofrecen la posibilidad de crear una copia de seguridad de fotos y videos en Google Fotos, a las cuales se puede acceder desde el dispositivo estando conectado a Internet.

Copiar archivos a la computadora

Por fuera de Google Fotos, los archivos multimedia (o de cualquier tipo) pueden retirarse del dispositivo sin eliminarse por completo copiando archivos a la computadora. De esta forma, se le quita este peso al almacenamiento del celular y los dispositivos funcionan de una manera más libre.

Google Fotos es el servicio de almacenamiento de fotos y videos online con el cual este material puede sacarse del celular para recuperar espacio Shutterstock - Shutterstock

Borrar aplicaciones que no funcionan

Muchas veces, los teléfonos llegan con aplicaciones que luego el usuario no utiliza en su día a día. Por eso, se puede borrar contenido de Google Play de la siguiente manera:

Abrir la app de Google Play donde se encuentra el contenido, como Play Música o Play Películas.

donde se encuentra el contenido, como Play Música o Play Películas. Presionar Menú Configuración y el ítem Administrar descargas .

y el ítem . Presionar Descargas y la opción Quitar.

Asimismo, se puede borrar el contenido de otras fuentes desde la app usada para descargarlo.

Eliminar la memoria caché

El caché es un segmento del almacenamiento donde el sistema operativo guarda archivos temporales: datos, documentos, componentes, cosas que necesita tener a mano, pero que no quiere mantener en la RAM (que intentará mantener siempre lo más libre posible) ni guardar en el almacenamiento estándar (porque es más lento). Es una suerte de punto intermedio informático; de hecho, los procesadores tienen, en su propio cerebro electrónico, un caché en el que guardan datos (típicamente, el resultado de algún cálculo momentáneo).

Aunque borrar el caché de una app puede servir para hacer que se recupere si estaba funcionando mal, no debería usarse en forma indiscriminada Shutterstock

A veces, esa memoria caché puede hacer que una app se cuelgue: entramos a un programa, este busca algún dato en el caché (cuándo fue la última vez que hicimos login, por ejemplo; o en qué lugar del juego estábamos) y por ese proceso es probable que la app se cuelgue. Y aunque el sistema operativo debería ocuparse de limpiar ese caché para que no se acumule la basura, no siempre lo hace, (y muchas aplicaciones contribuyen, porque no borran lo que ya no usan). Con el tiempo puede acumularse algo de “basura” digital, que no está mal eliminar.

Pero hay que tener cierta precaución: aunque esa memoria caché sea temporal, a veces se guardan allí datos importantes, por lo que antes de borrar el caché quienes estén por hacerlo deberían revisar sus aplicaciones para verificar que alguna de ellas esté activa.

