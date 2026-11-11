Cómo pedirle a la IA que te arme un presupuesto o cotización profesional

Preparar un presupuesto o una cotización profesional requiere más que sumar precios. Es necesario explicar qué incluye el servicio, detallar los productos o tareas, establecer plazos de entrega. Dejar claras las condiciones de pago y cualidades que incluye el trato, es esencial para prevenir problemas o inconvenientes a futuro.

Cuando se trabaja con varios clientes o se realizan propuestas comerciales con frecuencia, elaborar estos documentos puede llevar bastante tiempo. Es por ello que las herramientas de inteligencia artificial permiten agilizar esa tarea.

Cómo armar un prompt para que la IA arme presupuestos

A partir de los datos que proporciona el usuario, pueden ordenar la información, calcular subtotales, redactar descripciones y presentar una propuesta con una estructura más profesional.

Para conseguir un resultado útil, es importante proporcionar información concreta y evitar que la herramienta invente importes, impuestos o condiciones comerciales. A continuación, el paso a paso para crear una cotización con IA y un prompt que se puede copiar y utilizar.

1 Reunir la información

Antes de comenzar, conviene preparar los datos que deberá incluir el presupuesto como el nombre del profesional o empresa, los datos del cliente, la descripción del trabajo, los productos o servicios ofrecidos y sus respectivos precios. Es importante también, dar el contexto del país que se trata y moneda a utilizar.

Otros datos útiles son los plazos de entrega, las condiciones de pago y la vigencia de la propuesta. Si el presupuesto corresponde a un trabajo que puede tener gastos adicionales, es importante identificarlos desde el comienzo.

2 Crear el prompt

Una vez reunidos los datos, se puede utilizar una instrucción que le indique a la IA qué documento debe preparar y cómo organizarlo. El siguiente prompt sirve como base para profesionales independientes, emprendedores y pequeñas empresas.

El prompt:

“Actuá como un especialista en administración y redacción comercial. Necesito que prepares un presupuesto o cotización profesional, claro y ordenado, listo para presentar a un cliente. Organizá la información en un documento con título, datos del proveedor, datos del cliente, fecha de emisión, descripción de los productos o servicios, cantidades, precios unitarios, subtotales, total final, plazos de entrega, condiciones de pago y vigencia de la propuesta. Utilizá un tono formal, cordial y profesional. Presentá los importes en una tabla y destacá el total. No inventes precios, impuestos, descuentos, datos personales ni condiciones que no te haya proporcionado. Si falta información importante, indicá qué dato necesito completar. Verificá las operaciones matemáticas y señalá cualquier inconsistencia antes de entregar la versión definitiva. Estos son los datos:”

3 Organizar una tabla detallada

Una de las ventajas de utilizar inteligencia artificial es que puede organizar varios conceptos en una tabla fácil de consultar. Esto resulta especialmente práctico cuando una cotización incluye diferentes productos, servicios o etapas de trabajo. La herramienta puede presentar cada concepto con su cantidad, precio unitario y subtotal.

Es importante comprobar las cuentas antes de enviar el documento. Si se incluyen descuentos, anticipos o impuestos, hay que especificar cómo deben calcularse y sobre qué importe se aplican. La IA puede ayudar con las operaciones, pero no debe decidir por cuenta propia qué alícuotas corresponden ni qué obligaciones fiscales tiene el profesional.

4 Adaptar el tono según el cliente

No todas las cotizaciones tienen que estar redactadas de la misma manera. Una propuesta para una empresa puede requerir un lenguaje más formal y técnico, mientras que un presupuesto destinado a un cliente particular puede ser más directo y sencillo.

¿Cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestra vida diaria?

Para modificar el estilo, se puede pedir: “Reescribí esta cotización con un tono profesional, claro y cercano. Evitá las expresiones demasiado técnicas y explicá cada servicio de manera que el cliente pueda comprender qué está contratando”.

5 Agregar condiciones, plazos y aclaraciones

Un presupuesto profesional debe especificar qué incluye el importe y qué situaciones podrían generar costos adicionales. Es por ello que conviene detallar la cantidad de revisiones, los materiales contemplados, los gastos de traslado y cualquier tarea que no esté incluida en la propuesta. Se debe establecer una fecha de vencimiento para la cotización, si corresponde, y aclarar cómo se realizará el pago.

En trabajos por etapas, puede ser útil indicar qué porcentaje se abona al comenzar y cuándo se cancela el saldo.

6 Revisar los datos antes de enviarlo

La última etapa consiste en controlar que no haya errores en los importes, los nombres, las fechas y las condiciones. También hay que verificar que los impuestos estén correctamente tratados y que los servicios descriptos coincidan con lo que realmente se ofrecerá.

Cotización en breves pasos

La IA puede reducir el tiempo necesario para preparar presupuestos y mejorar la presentación de las propuestas comerciales. Para aprovecharla, hay que proporcionarle datos completos, establecer instrucciones precisas y revisar cada detalle antes de enviar el documento.

El avance de la IA Santiago Filipuzzi

La herramienta funciona como un asistente de redacción y organización, mientras que el profesional conserva el control sobre los precios y las condiciones de su trabajo.