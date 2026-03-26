“De oficinas vacías a un hub de innovación”: la Ciudad anunció la creación de un Distrito de Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial está generando una revolución y la ciudad de Buenos Aires no se quiere quedar atrás: busca crear un nuevo polo tecnológico en pleno Microcentro, que posicione a la Ciudad como hub regional en tecnologías de frontera. El proyecto, que acaba de ingresar a la Legislatura, cuenta con varios incentivos fiscales.

Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, detalló a LA NACION que el proyecto busca convertir a Buenos Aires en un Hub Regional de Innovación. La iniciativa trabajará en tres ejes: el universo cripto, el mundo gaming y la inteligencia artificial.

Uno de los programas más destacados del último pilar consiste en la creación de un nuevo distrito tecnológico, que ofrezca incentivos fiscales a empresas enfocadas en IA (compañías que generan desarrollos de inteligencia artificial para otras empresas). Además, el proyecto busca fomentar la IA a nivel académico, ya que se implementará un programa de becas para estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario que impulse la inclusión y facilite pasantías.

Luego de la pandemia, el Microcentro tuvo una fuerte migración de vecinos a la zona norte de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

“El Distrito de Inteligencia Artificial es un régimen de promoción económica con base territorial, que incentiva la radicación y desarrollo de actividades vinculadas a la IA dentro de un polígono específico del área céntrica de la Ciudad", precisan desde el Ministerio de Desarrollo Económico y aclaran que no se trata de uso de IA, sino de producción de tecnología basada en IA. Al mismo tiempo, detallan el alcance que tendrá la iniciativa: desarrollo, investigación e implementación de sistemas de IA, ciencia de datos, machine learning y automatización, procesamiento de lenguaje natural y tecnologías emergentes, robótica y sistemas inteligentes, auditoría algorítmica y ética digital, gobernanza de datos, soluciones tecnológicas aplicadas al sector público, formación, capacitación e investigación aplicada.

“El foco es revitalizar la zona”, apuntó el ministro Lombardi, quien detalló que el distrito se ubicará en la misma área del Plan de Transformación del Microcentro porteño, una zona comprendida entre la Av. Santa Fe, Crucero General Belgrano, Av. Del Libertador, Av. Leandro N. Alem, Av. Paseo Colón, Av. Belgrano, Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini. Desde el Ministerio de Desarrollo Económico confirmaron que el proyecto acaba de ingresar a la Legislatura, para establecer legalmente los límites geográficos del distrito, el alcance del proyecto y los beneficios.

Nuevo Distrito de Inteligencia Artificial: incentivos fiscales para que empresas se instalen en el Microcentro.



De oficinas vacías a un hub de innovación con startups, universidades, centros de investigación y emprendedores.



La Ciudad crea las condiciones: exenciones en… — Jorge Macri (@jorgemacri) March 25, 2026

Luego de la pandemia, el Microcentro porteño se vio especialmente afectado por la migración de los vecinos a zona norte. Desde entonces, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires buscan fomentar la vuelta a la ciudad, brindando incentivos fiscales, tales como tasas de interés más bajas para las líneas de crédito hipotecario en la zona, o beneficios fiscales para inversores interesados en este espacio. De hecho, la creación del distrito responde a tres objetivos estructurales: alinear la política económica con la nueva frontera tecnológica, acelerar la transformación productiva y reconfigurar el área central de la Ciudad.

El distrito se ubicará en una zona comprendida entre la Av. Santa Fe, Crucero General Belgrano, Av. Del Libertador, Av. Leandro N. Alem, Av. Paseo Colón, Av. Belgrano, Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini Google Maps

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires reúne condiciones únicas para asumir un rol de liderazgo en la región: cuenta con más de 30 universidades e institutos de educación superior, un ecosistema emprendedor en expansión y la experiencia acumulada de más de una década en la implementación de distritos económicos sectoriales”, detallaron en la gacetilla de lanzamiento del proyecto y agregaron: “La evidencia local e internacional muestra que la concentración territorial de capacidades genera ventajas claras: economías de aglomeración, transferencia de conocimiento, atracción de talento y mayor velocidad de innovación".

Este proyecto se suma a los otros polos similares ya impulsados previamente en CABA, como el Distrito Tecnológico en Parque Patricios. Creado en 2008 mediante la Ley 2972, nació con el fin de fomentar la instalación de empresas que desarrollen actividades pertenecientes al campo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC).“Hoy cuenta con 312 empresas radicadas y más de 23.000 puestos de trabajo”, indican desde el Ministerio.

El distrito de inteligencia artificial buscará también contar con incentivos económicos, tales como tuvo el proyecto en Parque Patricios. Entre ellos, se encuentra la exención del pago de Ingresos Brutos, Sellos y Derechos de Obras. También tendrá beneficios en Impuesto Inmobiliario y tasas asociadas, contará con líneas de crédito preferenciales (Banco Ciudad) y facilitación regulatoria (como promoción de infraestructura crítica y creación de un entorno experimental -sandbox- para testeo de tecnologías).

Imágenes de la plaza San Martín del Palacio Paz, el hotel Plaza, el edificio Kavanagh, el Palacio Anchorena, el Edificio Plaza San Martín Ricardo Pristupluk

Aunque todavía debe ser aprobado por la legislatura para avanzar, aseguran que ya están recibiendo consultas de potenciales empresas. Entre las condiciones que establecen, se encuentran la radicación efectiva en el distrito, el desarrollo real de actividades promovidas, y mecanismos de control y cupo fiscal.

Un hub regional

El ministro aclara que la elección del lugar no se limita solo al objetivo de revitalizar la zona, sino a la cercanía con otras prestaciones: ”Tenés la mejor red de fibra óptica de la Argentina y la mejor conectividad física (llegás ahí en subte, colectivo y tren)“.

En ese sentido, agregan que el impacto será multidimensional, ya que impulsará la atracción de empresas nacionales e internacionales, consolidando a Buenos Aires como hub regional y favoreciendo la radicación de inversiones. Además, ayudará a la creación de empleo y a la articulación con universidades e institutos de la Ciudad, para promover la investigación aplicada y la transferencia tecnológica. Buscan aumentar la inversión privada en sectores estratégicos, generar empleo, incrementar las exportaciones de servicios basados en conocimiento y diversificar la matriz productiva.

Vale aclarar que son varios los brokers inmobiliarios que aseguran que el Microcentro continúa vacío. En otras palabras, podría decirse que todavía no son visibles los efectos del Plan de Transformación del Microcentro, que buscaba convertirlo en un barrio para vivir, mejorando la infraestructura de espacios públicos e incentivando la oferta y la demanda de vivienda y de comercios. Este proyecto también apunta a tener efectos urbanos en la zona, como la revitalización del microcentro, la reutilización del stock inmobiliario y una mayor densidad de actividad económica.

El Hotel Plaza está en pleno trabajo de puesta en valor, con una inversión de US$150 millones Nicolas Suarez - LA NACION

De todas formas, sí existen algunos emprendimientos inmobiliarios cerca de la zona, que se espera que tengan un efecto derrame en sus vecinos, aunque todavía queda tiempo para que estén listos. Uno de ellos es la puesta en valor del emblemático Plaza Hotel, en el cual desembolsarán US$150 millones para restaurar sus antiguos espacios y generar nuevos, combinando hotelería con unidades residenciales y propuestas gastronómicas.

Recientemente, LA NACION dio a conocer que un petit hotel, ubicado a 100 metros del Hotel Plaza y a pocos pasos del Kavanagh y del Palacio Paz, fue adquirido a fines de marzo por la marca de cosmética capital Biferdil -compañía con 46 años de trayectoria en el mercado nacional e internacional-. Harán también un trabajo de puesta en valor, en el que el exterior quedará igual y el interior se adaptará para el nuevo fin del edificio: las oficinas de la empresa y la instalación de un microlaboratorio.

El tiempo mostrará cómo evoluciona la promesa del distrito tecnológico. Por su parte, desde la gacetilla aseguran: “Es una apuesta estratégica de largo plazo para instalar a Buenos Aires como la capital regional de la IA". Y agregan más adelante: “Un espacio donde se diseñen y escalen las tecnologías que marcarán las próximas décadas, con una visión basada en ética, inclusión y sostenibilidad. Es la consolidación y el perfeccionamiento de lo que ya hicimos con el distrito tecnológico”.