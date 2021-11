Cómo se mide quién es influencer en YouTube

Mientras las redes sociales se fagocitan unas a otras y copian sus productos y servicios, los creadores de contenido siguen creciendo en cantidad de seguidores, reproducciones y variedad de contenidos. ¿Cómo se mide la capacidad de un influencer para hacer honor a su nombre? La agencia de comunicación digital BeInfluencer elaboró un ranking con el top ten de los generadores de contenido más influyentes en YouTube en el país a partir de una métrica que prioriza las interacciones por sobre los seguidores: a mayor cantidad de reproducciones sostenidas en el tiempo, mayor relevancia cobran los youtubers y su contenido.

Juan Marenco, CEO de Be Influencers, cataloga a este listado según el tipo de contenido que generan cada uno de ellos: humor, actualidad, investigaciones, cocina, entretenimiento o vida cotidiana. “El desafío para los creadores de contenido se encuentra en encontrar una impronta única y propia. Cada uno de estos youtubers es fácilmente reconocible tanto por su estética, como por su tono y su estilo. El secreto de su éxito, más allá del talento y mucho trabajo, es el haber encontrado esa marca personal distintiva que les permite compartir códigos con sus audiencias” afirma Marenco.

Los elegidos, según este ranking, son:

Bri Domínguez: vloguera argentina conocida por su canal de YouTube, tiene más de 1.550.000 millones de suscriptores que siguen sus vlogs, retos, tags y, en otras ocasiones, videos sobre belleza y estilo de vida. Tiene una tasa de engagement de 15.58% con un promedio de visualizaciones de 965.625 por video.

Te lo resumo: Te lo resumo así nomás, es un canal con resúmenes de series y películas, donde cuenta particularidades y datos de color que no son de público conocimiento y con un estilo humorístico. Tienen 6.230.000 suscriptores, con una tasa de engagement de 11,35% y un promedio de visualizaciones de 1.531.969 por video.

Angie Velasco: creadora de contenido para YouTube que es conocida por publicar contenido de vlogs en su canal. Hoy en día cuenta con más de 3,4 millones de suscriptores en la plataforma y un promedio de visualizaciones de 1,005,734 con una tasa de engagement del 15,28%

Matías Bottero: es uno de los youtubers más reconocidos de Argentina. Cuenta con más de 900.000 suscriptores en su canal de YouTube y un promedio de views de 949,995 con una tasa de engagement del 15,46%. En este último tiempo, cada capítulo de la sección que tiene en su canal “la basura semanal” logra ser tendencia. En este segmento, Matías analiza distintos momentos de la televisión y farándula argentina a través del humor.

La Galera: es un youtuber argentino principalmente dedicado a las críticas, pertenece al “Ricardos Team” junto con otros youtubers de críticas y cuenta con más de 780 mil suscriptores, con un engagement de 9,17% y un promedio de visualizaciones de 881.403.

Marti Benza: Sus comienzos en YouTube fueron en el 2018 y a partir de ahí su canal comenzó a crecer cada vez más. Comparte vlogs de su vida diaria sola y muchas veces junto a su novia, Lulu Gonzalez, otra estrella más de esta plataforma. Hoy en día cuenta con 863,000 suscriptores y un promedio de visualizaciones de 528,194 con una tasa de engagement del 12,71%

Luli González: realiza vlogs sobre su día a día, sus videos han logrado obtener en su canal 1.040.000 suscriptores con una tasa de engagement de 13,78%, así como 540.733 de reproducciones por video y más de 100 millones de reproducciones totales.

Damián Kuc: generador de contenido reconocido por las Historias Innecesarias que publica en su canal de YouTube. En cada capítulo, analiza historias de crímenes reales y eventos históricos que fueron sucediendo a lo largo del tiempo. Cuenta con 1.400.000 de suscriptores y un promedio de visualizaciones de 497,278 con una tasa de engagement del 8.62%.

Lean Riccio: Es un youtuber argentino enfocado a analizar delitos populares en la Internet desde un punto de vista legal, se hizo conocido por videos de distintos casos que involucraron a otros youtubers e influencers por distintas irregularidades. En su cuenta tiene más de 1 millón de seguidores, con un engagement de 8,73% y un promedio de visualizaciones de 393.447.

Pablo Agustín: es youtuber, influencer, comediante y creador de contenido. Actualmente, tiene una sección llamada A las piñas con Pablo Agustín donde entrevista personalidades del mundo on line y off line. Cuenta con 926.000 suscriptores en su canal y un promedio de visualizaciones de 223,391 con una tasa de engagement del 10.67%.

Natalia Alfonso, Brand Guardian de Be Influencers, explica que el parámetro para determinar la relevancia en una red social es el mismo para todos: “Se puede hacer la misma deducción con Instagram, con el mismo parámetro, teniendo en cuenta el alcance de cada posteo aunque no es, en todos casos, información pública”. Ante la pregunta de por qué, por ejemplo, Paulina Cocina no figura en el ranking formulado, Alfonso explica que la youtuber de cocina es muy relevante, pero este ranking es una foto de un momento y que va cambiando según cuando se toma. Es decir, puede variar constantemente. “Queríamos mostrar justamente la influencia fragmentada. Hay perfiles muy diferentes que apuntan a un público más joven o más grande para hablar de lo que se conoce como audiencias hiperfragmentadas.”

¿Qué es ser influencer?

De un tiempo a esta parte todos los especialistas coinciden que medir la influencia de un generador de contenidos por la cantidad de seguidores no es representativo. Es más, es una métrica vanidosa: “Nosotros no tomamos los seguidores como un parámetro porque se puede incluir seguidores comprados. Desde la agencia estamos atentos a este dato, que se puede ver en el engagement. Los seguidores nos parecen una métrica vanidosa, sí puede ser un parámetro de la masividad, pero es influyente el creador de contenido que logra formar una comunidad y que es relevante dentro de su ecosistema de influencia” explica Alfonso y dice que puede tener 5000 seguidores, ser de nicho o no, pero lo importante es tener una comunidad que esté involucrada con el contenido generado: “Por eso, ningún ranking esta basado en seguidores o suscriptores”.

Semanas atrás, YouTube presentó el informe Brandcast que analiza las tendencias de video del año en curso. Según el informe, durante el último año las personas cambiaron la forma de interactuar con los videos, desde los formatos hasta los contenidos que miran pero la relevancia de la plataforma se mantuvo vigente. Según la información presentada por parte del estudio Talk Shoppe, el 63% de las personas encuestadas en Argentina declaró que YouTube les ofrece contenidos de alto valor y, a nivel regional, el 69% considera que les ofrece contenido personalmente relevante. “Esta importancia de la plataforma para los usuarios de la región y de Argentina es un resultado directo de la forma en que la comunidad de creadores conecta con su audiencia, entregando el contenido que les gusta y valoran” detalla el informe y afirma que la Argentina fue el país de la región que más creció en la cantidad de creadores que superan el millón de suscriptores, registrando un aumento del 50%. Esto se traduce en más de 200 canales argentinos con una comunidad de más de un millón de espectadores.

Por su parte, para demostrar cuán influyente puede ser un generador de contenidos, la empresa especializada en medios online Webedia presentó un estudio que indica que la recomendación de un youtuber puede incrementar las ventas hasta un 27%. Siempre y cuando teniendo en cuenta que la marca sea afín al estilo del youtuber y que la mención de la marca no interrumpa a la audiencia sino acompañe el hilo conductor de contenido. Algo similar pasar en TikTok. Según un reciente estudio de Nielsen, el 68% de los usuarios de esta red encuentran contenido publicitario específicamente como único o diferente de cualquier plataforma competitiva.