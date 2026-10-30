Cómo podrían los ladrones “lavar” los miles de millones de dólares en criptomonedas que le robaron a Binance

Este jueves, Binance, la exchange cripto más grande del mundo, sufrió un robo de casi US$6300 millones en 20 minutos. Se trata del mayor hackeo de la historia cripto, pero muchos se preguntan, considerando que blockchain (la plataforma sobre la que se apoyan las criptomonedas para funcionar) hace que todas las transacciones de la red sean completamente trazables, cómo podrán usar este dinero robado los ladrones sin ser identificados. Las cripto son anónimas, pero aun así el rastro del cambio de manos queda anotado en la blockchain, que se considera inviolable: lograr que el dinero birlado a Binance sea usado parece, entonces, imposible.

Efectivamente, se trata de dinero que se puede trazar y que, de hecho, ya está rastreado, pero “rastrear no significa que lo puedan recuperar”, explicó la analista financiera Mariel Lang Sáez. Luego de trackear el desfalco Binance logró congelar casi la mitad de esos activos robados (Tether y Circle, pero no Ethereum ni Bitcoin, ya que estos últimos, al ser descentralizados, no pueden ser bloqueados), pero no su totalidad.

Tal como explicó Lang Sáez, el problema es que están saltando de una blockchain a la otra. “La preocupación es que usen mezcladores, que lo que hacen es romper el vínculo entre la entrada y la salida de las cripto, y se pierde esa etiqueta. Con esas microtransacciones y esos saltos, el rastro no queda roto del todo, pero sí borroso: pasa de ser «esto fue robado» a «esto probablemente es robado», lo que lleva a que el dinero sea usable", advierte.

Binance sufrió un robo de casi US$6300 millones en 20 minutos Shutterstock - Shutterstock

“No es fácil el tramo final de una estafa de estas características. Lo que buscan es esconder la plata o dejarla inactiva por mucho tiempo para ver cómo lo resuelven, pero es uno de los desafíos que les queda pendiente”, explicó Mauro Andreoli, director de IOG (Input Output Global) en Argentina. Detalló que pueden utilizar herramientas como Tornado Cash o similares mezcladores de criptomonedas para ocultar los rastros o intentar pasar la plata por protocolos de privacidad, buscando así evitar la huella digital.

Las 5 formas de usar las cripto robadas

Lang Sáez enumeró las herramientas que los hackers podrían utilizar para “lavar” las criptomonedas robadas y utilizarlas luego, aunque advirtió que esto no los hace completamente invisibles: “lavar es lento y caro, no es posible salir completamente ilesos, pero sí pueden diluir la jugada considerablemente”.

Mezcladores de criptomonedas: el hacker envía los bitcoins robados a un servicio de mezcla, donde se combinan con fondos depositados por otros usuarios. Luego, realizan miles de pequeñas transacciones entre distintas billeteras para dificultar el rastreo del origen de los fondos. Al finalizar el proceso, el mezclador devuelve el equivalente del dinero a billeteras nuevas controladas por el hacker, pero utilizando monedas de origen completamente diferente.

el hacker envía los bitcoins robados a un servicio de mezcla, donde se combinan con fondos depositados por otros usuarios. Luego, realizan miles de pequeñas transacciones entre distintas billeteras para dificultar el rastreo del origen de los fondos. Al finalizar el proceso, el mezclador devuelve el equivalente del dinero a billeteras nuevas controladas por el hacker, pero utilizando monedas de origen completamente diferente. Conversión a monedas de privacidad : muchos hackers optan por convertir rápidamente los bitcoins robados en criptomonedas diseñadas para ofrecer un mayor nivel de anonimato, como Monero (XMR). A diferencia de bitcoin, la blockchain de Monero oculta por defecto las direcciones de origen y destino, y el monto de cada operación. Pero Monero no cuenta con tanta liquidez como para recibir cantidades enormes de dinero, como fue el caso de este robo.

: muchos hackers optan por convertir rápidamente los bitcoins robados en criptomonedas diseñadas para ofrecer un mayor nivel de anonimato, como Monero (XMR). A diferencia de bitcoin, la blockchain de Monero oculta por defecto las direcciones de origen y destino, y el monto de cada operación. Pero Monero no cuenta con tanta liquidez como para recibir cantidades enormes de dinero, como fue el caso de este robo. Billeteras pasarelas y saltos de cadena : los delincuentes pueden utilizar programas informáticos para distribuir los fondos entre miles de billeteras digitales que pueden crearse en cuestión de segundos. También recurren a los saltos de cadena, una técnica que consiste en transferir rápidamente las criptomonedas de una blockchain a otra —por ejemplo, de bitcoin a ethereum, luego a Solana y finalmente a Avalanche— mediante puentes entre redes (cross-chain bridges). Al multiplicar los movimientos y cambiar de una red a otra, dificultan considerablemente el trabajo de los investigadores que intentan reconstruir el recorrido de los fondos.

: los delincuentes pueden utilizar programas informáticos para distribuir los fondos entre miles de billeteras digitales que pueden crearse en cuestión de segundos. También recurren a los saltos de cadena, una técnica que consiste en transferir rápidamente las criptomonedas de una blockchain a otra —por ejemplo, de bitcoin a ethereum, luego a Solana y finalmente a Avalanche— mediante puentes entre redes (cross-chain bridges). Al multiplicar los movimientos y cambiar de una red a otra, dificultan considerablemente el trabajo de los investigadores que intentan reconstruir el recorrido de los fondos. Retiros en exchanges sin KYC o mediante redes P2P: una vez que los fondos fueron suficientemente fragmentados y se dificultó su rastreo, los delincuentes buscan convertir las criptomonedas en dinero tradicional, como dólares o euros. Para hacerlo, suelen recurrir a dos vías. Por un lado, exchanges con controles débiles: buscan plataformas de intercambio radicadas en países con regulaciones poco estrictas contra el lavado de dinero (AML) o con procesos de identificación de usuarios menos exigentes. Por otro lado, pueden recurrir a mercados P2P (persona a persona): venden las criptomonedas directamente a otros usuarios y reciben a cambio transferencias bancarias, efectivo o tarjetas de regalo digitales. Para ocultar su identidad, pueden recurrir a cuentas o identidades falsas.

una vez que los fondos fueron suficientemente fragmentados y se dificultó su rastreo, los delincuentes buscan convertir las criptomonedas en dinero tradicional, como dólares o euros. Para hacerlo, suelen recurrir a dos vías. Por un lado, buscan plataformas de intercambio radicadas en países con regulaciones poco estrictas contra el lavado de dinero (AML) o con procesos de identificación de usuarios menos exigentes. Por otro lado, pueden recurrir a venden las criptomonedas directamente a otros usuarios y reciben a cambio transferencias bancarias, efectivo o tarjetas de regalo digitales. Para ocultar su identidad, pueden recurrir a cuentas o identidades falsas. Brokers OTC: con montos muy grandes, la vía principal de lavado son grandes redes de cambio informales, como mafias, que dan dinero limpio a cambio de cripto.

El incidente se trata del mayor hackeo de la historia cripto Fotomontaje realizado con IA

El mayor hackeo cripto

Desde Binance explicaron a LA NACION que los fondos de los clientes no se vieron afectados, sino que fue la hot wallet propia de Binance la que tuvo impacto. “Los activos de los usuarios se mantienen bajo la arquitectura de seguridad establecida de Binance. La gran mayoría se encuentra en cold wallets, y solo se mueve a una hot wallet cuando un usuario realiza un retiro”, agregaron.

Desde Lemon resaltaron que el incidente no fue una falla de la tecnología blockchain ni una filtración de claves privadas. “El problema estuvo en los sistemas y procesos internos de la plataforma, y la investigación sigue en curso”, compartieron desde Lemon.

Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, explicó que el hackeo a Binance deja una lectura con dos caras. “Del lado negativo, el golpe reputacional es real. Un incidente así alimenta los miedos de quienes todavía miran al sector con desconfianza y parece confirmar los prejuicios de quienes lo conocen poco: que cripto es inseguro, poco serio o un terreno sin reglas”. Al mismo tiempo, resaltaron que la atención que generó también es una oportunidad para seguir explicando, contando y mostrando la madurez que alcanzó la industria: “La reacción fue inmediata y coordinada: exchanges, equipos de seguridad, analistas on-chain y otros actores del ecosistema se movieron enseguida para contener el impacto, rastrear los fondos y, sobre todo, proteger las tenencias de los usuarios”.