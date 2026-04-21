¿Cómo usar auriculares como un traductor en tiempo real? Así se puede activar la función de IA

La integración de la inteligencia artificial en los dispositivos de uso cotidiano ha alcanzado un nuevo nivel de practicidad. En esta ocasión, la aplicación de Gemini, la apuesta de Google en este campo, ya no solo responde preguntas a través de la pantalla, sino que también actúa como un puente lingüístico en tiempo real.

Con las actualizaciones recientes de la plataforma y una configuración sencilla, los usuarios pueden transformar sus audífonos en una potente herramienta de traducción capaz de procesar más de 70 idiomas de forma instantánea.

La herramienta de inteligencia artificial puede procesar más de 70 idiomas Shutterstock

Esta herramienta permite que las personas escuchen el significado de las palabras directamente en sus oídos mientras mantienen una conversación fluida y sin necesidad de mirar el celular constantemente.

Para aprovechar esta función, solo se requiere conectar los auriculares al teléfono móvil, ingresar al panel de ajustes, buscar ‘Asistente digital’ y desactivar el Asistente de Google.

Después se debe seleccionar Gemini como el asistente digital principal del celular. Es posible que, tras realizar estas modificaciones, recibas una notificación para confirmar el uso y los permisos de la aplicación.

A través de los auriculares

Una vez la IA esté configurada como asistente principal, basta con mantener presionado el botón de control de los auriculares o usar el comando de voz habitual para dar instrucciones como: “Sé mi intérprete de inglés” o “Ayudame a traducir esta conversación”.

De esta manera, la aplicación abrirá el modo intérprete en el dispositivo. A partir de ese momento, Gemini escuchará el idioma extranjero y reproducirá la traducción de forma auditiva casi instantáneamente.

La aplicación permite mantener el contacto visual con el interlocutor Freepick

Otra de las opciones más populares es instalar la aplicación Traductor de Google en el teléfono móvil, conectar los auriculares para convertirlos en un intérprete de bolsillo y seguir estos tres pasos:

Seleccionar el modo ‘Traducción instantánea’ o ‘Conversación’ en la parte inferior de la pantalla

Elegir los idiomas (el suyo y el de la otra persona)

Pulsar el ícono de ‘Traducción en vivo’ o en el micrófono para empezar

Una vez configurada la plataforma, se podrá escuchar la interpretación de lo que dice el interlocutor a través de los audífonos, incluyendo modismos y jerga local, para hacer de la conversación algo más natural.

La integración de estas herramientas no solo facilita los viajes, sino que también permite mantener el contacto visual con el interlocutor, haciendo que los diálogos fluyan con más normalidad.