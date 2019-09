Cómo usar los controles de mando de PS4 y Xbox One en tu iPhone con iOS 13

Si el juego es compatible, iOS 13 permitirá el uso de los controles de mando de las consolas de Sony y Microsoft Crédito: Shutterstock

Con la llegada de iOS 13 los usuarios gamers del iPhone podrán aprovechar el teléfono de Apple para jugar las partidas de sus videojuegos favoritos con la ayuda de un control de mando de las consolas PlayStation 4 y Xbox One .

Esta nueva modalidad estará disponible en todos los modelos iPhone 6S y posteriores que se actualicen a la última versión del sistema operativo móvil, disponible desde el 19 de septiembre y que acaba de recibir una nueva actualización con iOS 13.1, disponible desde el 24 de septiembre. A su vez, la actualización iPadOS 13 para las tableta de Apple también podrán aprovechar el uso de los controladores inalámbricos de Sony y Microsoft.

De esta forma, los usuarios que tengan los controles PS4 Dualshock y Xbox One se podrán usar en los videojuegos del App Store que sean compatibles con este tipo de accesorios. Hasta ahora, los mandos inalámbricos que se podían utilizar con el iPhone y iPad tenían que estar certificados por Apple bajo la norma MFi (Made for iPhone), y con la actualización a iOS 13 se suman los pads de PS4 y Xbox One.

La decisión de Apple por sumar los controles de mando de PS4 y Xbox One se suma al reciente lanzamiento de Apple Arcade, el servicio de videjuegos con títulos exclusivos, que en algunos casos estarán identificados para que se podrán jugar con estos accesorios.

Cómo usar el control de mando de PS4 con el iPhone

Para conectar un control de mando de PS4 o Xbox One se requiere actualizar el iPhone a la versión iOS 13 o la tableta iPad a la versión iPadOS 13. También se puede utilizar este pad para tvOS 13 y para las computadoras con macOS Catalina.

Luego se deberá chequear cuál es la versión compatible del control de mando: en el caso de Xbox es el modelo Wireless Controller with Bluetooth (modelo 1708), mientras que para PlayStarion es el DUALSHOCK 4 Wireless Controller (excepto el modelo CUH-ZCT1U, que no es compatible con los teléfonos iPhone 11).

Para conectar un control de mando compatible con el iPhone o iPad primero habrá que establecer la conexión inalámbrica:

- En el caso del Xbox Wireless Controller habrá que mantener presionado el botón Connect por unos segundos.

- Para el DUALSHOCK 4 habrá que mantener presionados los botones PS y Share al mismo tiempo, hasta que la luz indicadora empiece a titular.

- Luego en el iPhone o iPad habrá que ingresar a las configuraciones y elegir la opción Bluetooth, donde se deberá buscar el controlador en la sección otros dispositivos y elegir el mando deseado.