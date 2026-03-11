Por los aranceles a China, Apple ya fabrica el 25% de los iPhone en India

Apple ha aumentado un 53% su producción de iPhones en India durante 2025, de forma que ya 55 de los entre 220 y 230 millones de móviles que fabrica los ensambla en ese país, lo que supone ya más de una cuarta parte de su producción, según Bloomberg.

Con esta estrategia la compañía estadounidense busca reducir su exposición a los aranceles que soporta China, donde sigue concentrando la mayor parte de la producción de sus móviles, según fuentes familiarizadas con el asunto y citadas por Bloomberg bajo la condición de anonimato.

Pese a que China sigue teniendo ventajas estructurales como centro de producción gracias a sus sólidas cadenas de suministro, la guerra comercial en forma de aranceles entre Estados Unidos y China ha empujado a la tecnológica californiana a diversificar su estrategia logística.

Para compensar esa desventaja estructural y atraer a compañías como Apple, el Gobierno indio de Narendra Modi, ha lanzado incentivos vinculados a la producción con la intención de convertir al país en la fábrica del mundo y restarle cuota a China, uno de sus rivales en la región.

Estos subsidios han ayudado a compensar algunas de las desventajas estructurales de costes, toda vez que el ensamblaje de productos electrónicos y la fabricación de componentes en la India todavía cuesta más que en países como China y Vietnam.

Apple, junto a otras tecnológicas como la surcoreana Samsung, están discutiendo con Nueva Delhi otra ronda de incentivos para apoyar el crecimiento de las exportaciones de equipos tecnológicos, en tanto que los subsidios vigentes para smartphones expiran el próximo 31 de marzo.

Como prueba de la creciente apuesta estratégica de Apple en la India, cabe destacar que el país hindú fabrica exclusivamente la última generación de los móviles de la compañía, los iPhone 17, y que la tecnológica está profundizando y ampliando sus alianzas con proveedores locales para hacer componentes y accesorios como los auriculares AirPods.

Asimismo, la entidad con sede en Cupertino prevé aumentar sus ventas en la propia India, identificado como un mercado de consumo en rápida expansión -en la región, la facturación ha superado los 9000 millones de dólares-, en tanto que para ello cuenta con seis tiendas para atender las ventas minoristas y prevé lanzar a finales de 2026 su servicio de pago Apple Pay.