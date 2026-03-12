La IA eligió al mejor juego de mesa de la historia y la respuesta no es la que muchos imaginan
La herramienta elabora un listado de aquellos juegos más populares y vendidos en todo el mundo; cuál encabeza las preferencias y por qué
- 3 minutos de lectura'
Entre las numerosas consultas que los usuarios realizan con frecuencia a la IA (Inteligencia Artificial), en los ratos de aburrimiento aflora una inquietud que esta herramienta puede resolver rápidamente indicando cuál es el mejor juego de mesa de la historia.
La IA, que se nutre de los datos que circulan en Internet y, con ellos, realiza comparaciones y evalúa beneficios con información que proporcionan los usuarios, indica que aunque no existe un juego indiscutivo, el ajedrez suele considerarse el mejor juego de mesa de la historia por su profundidad estratégica, su relevancia cultural y su vigencia a lo largo de siglos.
Entre los factores que considera la IA para posicionar al ajedrez como el mejor juego de mesa, se destacan los siguientes:
- Antigüedad y legado: juegos que han perdurado por siglos.
- Influencia cultural: impacto en la sociedad, literatura, cine y educación.
- Profundidad estratégica: posibilidad de múltiples niveles de juego.
- Popularidad global: número de jugadores y presencia en distintos países.
- Innovación: haber cambiado la manera de jugar en su época.
El ajedrez, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, aproximadamente en el siglo VI, es un juego de profundidad estratégica infinita, que se convirtió en un símbolo cultural y en un reconocido deporte mental.
Cobra relevancia en esta elección por su popularidad, ya que al ajedrez lo juegan millones de personas en el mundo y existen torneos internacionales de renombre en los que compiten los mejores jugadores.
Cuáles son los mejores juegos de mesa de la historia
- Go: surgido hace más de 2500 años, este juego de mesa se caracteriza por la simplicidad de reglas con complejidad extrema. Es muy popular en China, Japón y Corea.
- Catán: revolucionó los juegos modernos, introdujo mecánicas de comercio y cooperación y es uno de los más vendidos en Occidente.
- Monopoly: se convirtió en un ícono cultural, fácil de aprender, y es un reflejo del capitalismo. Su popularidad hizo que se vendieran múltiples ediciones temáticas.
- Gloomhaven: es considerado el mejor juego moderno por los críticos, por su experiencia narrativa y estratégica.
Cuáles son los juegos de mesa más elegidos por los argentinos en 2026
Catán
Alemania
Estrategia/familiar
Sigue siendo el más vendido en Argentina; ideal para introducir a nuevos jugadores en la gestión de recursos.
Ticket to Ride
EE.UU.
Estrategia ligera
Popular por su sencillez y estética; conecta bien con públicos familiares.
Gloomhaven
EE.UU.
Narrativo/estrategia
Para jugadores avanzados; experiencia épica con campañas largas.
Velocitactor
Argentina
Inclusivo/familiar
Juego táctil que se juega con los dedos, pensado para personas con o sin visión; innovación local .
Argentidados
Argentina
Trivia/familiar
Juego de preguntas y respuestas con temática nacional; muy popular en reuniones sociales .
Código Enigma
Argentina
Estrategia
Juego de deducción y lógica, parte del catálogo local .
Monopoly (ediciones locales)
Internacional
Familiar
Las versiones temáticas argentinas siguen siendo un clásico en familias.
Leyendas Ocultas
Argentina
Estrategia/narrativo
Juego nacional con fuerte componente de misterio y rol
Qué tener en cuenta antes de comprar un juego de mesa
A continuación figuran algunos aspectos importantes para tener presentes antes de adquirir un juego de mesa
- Disponibilidad: algunos títulos internacionales pueden tener precios elevados por importación.
- Duración de partida: juegos como Gloomhaven requieren muchas horas, mientras que otros suelen ser más rápidos de resolver.
- Número de jugadores: los familiares suelen admitir entre 2 y 6, mientras que los narrativos pueden necesitar grupos más grandes.
- Edad recomendada: Catán y Ticket to Ride son aptos desde los 10 años; otros titulos pueden incluir a niños más pequeños.
