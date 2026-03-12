La IA eligió al mejor juego de mesa de la historia y la respuesta no es la que muchos imaginan

Entre las numerosas consultas que los usuarios realizan con frecuencia a la IA (Inteligencia Artificial), en los ratos de aburrimiento aflora una inquietud que esta herramienta puede resolver rápidamente indicando cuál es el mejor juego de mesa de la historia.

El ajedrez es considerado el mejor juego de mesa de la historia por su profundidad y masividad Lysenko Andrii - Shutterstock

La IA, que se nutre de los datos que circulan en Internet y, con ellos, realiza comparaciones y evalúa beneficios con información que proporcionan los usuarios, indica que aunque no existe un juego indiscutivo, el ajedrez suele considerarse el mejor juego de mesa de la historia por su profundidad estratégica, su relevancia cultural y su vigencia a lo largo de siglos.

Entre los factores que considera la IA para posicionar al ajedrez como el mejor juego de mesa, se destacan los siguientes:

Antigüedad y legado : juegos que han perdurado por siglos.

: juegos que han perdurado por siglos. Influencia cultural : impacto en la sociedad, literatura, cine y educación.

: impacto en la sociedad, literatura, cine y educación. Profundidad estratégica : posibilidad de múltiples niveles de juego.

: posibilidad de múltiples niveles de juego. Popularidad global : número de jugadores y presencia en distintos países.

: número de jugadores y presencia en distintos países. Innovación: haber cambiado la manera de jugar en su época.

El ajedrez, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, aproximadamente en el siglo VI, es un juego de profundidad estratégica infinita, que se convirtió en un símbolo cultural y en un reconocido deporte mental.

Cobra relevancia en esta elección por su popularidad, ya que al ajedrez lo juegan millones de personas en el mundo y existen torneos internacionales de renombre en los que compiten los mejores jugadores.

Cuáles son los mejores juegos de mesa de la historia

Go : surgido hace más de 2500 años, este juego de mesa se caracteriza por la simplicidad de reglas con complejidad extrema. Es muy popular en China, Japón y Corea.

: surgido hace más de 2500 años, este juego de mesa se caracteriza por la simplicidad de reglas con complejidad extrema. Es muy popular en China, Japón y Corea. Catán : revolucionó los juegos modernos, introdujo mecánicas de comercio y cooperación y es uno de los más vendidos en Occidente.

: revolucionó los juegos modernos, introdujo mecánicas de comercio y cooperación y es uno de los más vendidos en Occidente. Monopoly : se convirtió en un ícono cultural, fácil de aprender, y es un reflejo del capitalismo. Su popularidad hizo que se vendieran múltiples ediciones temáticas.

: se convirtió en un ícono cultural, fácil de aprender, y es un reflejo del capitalismo. Su popularidad hizo que se vendieran múltiples ediciones temáticas. Gloomhaven: es considerado el mejor juego moderno por los críticos, por su experiencia narrativa y estratégica.

Los juegos de mesa más populares, a lo largo de los años pilar camacho

Cuáles son los juegos de mesa más elegidos por los argentinos en 2026

Catán Alemania Estrategia/familiar Sigue siendo el más vendido en Argentina; ideal para introducir a nuevos jugadores en la gestión de recursos. Ticket to Ride EE.UU. Estrategia ligera Popular por su sencillez y estética; conecta bien con públicos familiares. Gloomhaven EE.UU. Narrativo/estrategia Para jugadores avanzados; experiencia épica con campañas largas. Velocitactor Argentina Inclusivo/familiar Juego táctil que se juega con los dedos, pensado para personas con o sin visión; innovación local . Argentidados Argentina Trivia/familiar Juego de preguntas y respuestas con temática nacional; muy popular en reuniones sociales . Código Enigma Argentina Estrategia Juego de deducción y lógica, parte del catálogo local . Monopoly (ediciones locales) Internacional Familiar Las versiones temáticas argentinas siguen siendo un clásico en familias. Leyendas Ocultas Argentina Estrategia/narrativo Juego nacional con fuerte componente de misterio y rol

Qué tener en cuenta antes de comprar un juego de mesa

A continuación figuran algunos aspectos importantes para tener presentes antes de adquirir un juego de mesa