Con documental propio: Coscu, de la emoción de cenar con Messi a que se cuente su historia en un video

Martín Pérez Disalvo es una de esas celebridades que son mejor conocidas por su apodo, Coscu, algo que suele ser la norma en el mundo online dominado por los alias y avatares. Con más de 7 millones de suscriptores que siguen sus transmisiones desde sus canales en YouTube y Twitch, sus producciones fueron más allá de su pasión por los videojuegos y las transmisiones en vivo.

Como también ocurrió con Ibai Llanos, con quien compartió una transmisión en vivo por Twitch hace poco, el creador trascendió las fronteras de su comunidad digital. En un cruce con una noticia mundial como la partida de Messi del Barcelona, Coscu se convirtió, junto al español, en uno de los dos invitados a una exclusiva cena en la casa del astro argentino.

Ese crossover entre los futbolistas y los streamers, que se convirtió en una escena habitual en los últimos meses, fue posible gracias a una invitación sorpresa de Agüero, un gran aficionado a los videojuegos y las transmisiones en vivo. “Conocí a la mejor persona del mundo”, publicó Coscu en sus perfiles de Instagram y Twitter, en una semana cargada de emociones.

Con documental propio

Unos días antes, la figura del creador argentino se convirtió en el protagonista de Coscu, la construcción de un imperio, un documental que recorre su vida en la joven y vertiginosa escena latina de las transmisiones en vivo por Internet. Casi como una coincidencia, su estreno se dio en medio de la partida del astro del Barcelona y la inesperada cena en la casa de Messi.

El documental de Coscu fue creado por Como ha dicho, una productora audiovisual que decidió abordar la figura de Coscu en octubre de 2020. El proyecto, que se planteó un objetivo inicial de un video de unos 10 minutos, terminó como un documental de 50 minutos tras un meticuloso y laborioso proceso de archivo y producción digital, con representaciones 3D, renders, digitalizaciones y mucho trabajo técnico.

Con una trayectoria en la producción audiovisual, el diseño y la publicidad, Francisco Parata, Luna Gainle y Santiago Albé estuvieron en la dirección y guión de un documental que demandó unas 1200 horas de trabajo. “Como ha dicho nace de las ganas de hacer algo que nos guste tanto a nosotros como a la gente que vaya a consumirlo. De hacer algo lindo. Por eso la tardanza y meticulosidad de cada video”, cuentan los creadores sobre la producción publicada en YouTube.

Con el documental finalizado, los integrantes de Como ha dicho compartieron sus experiencias en este arduo proceso de producción enfocado en temas, personajes y lugares de la región. lo que empezó como un proyecto de video de 10 minutos terminó por transformarse en una producción de 50 minutos, dada la enorme cantidad de material disponible en Internet sobre Coscu.

“Streaming houses, estrellas de fútbol jugando Among Us en Twitch, padres confundidos porque sus hijos gritan “GOOOOD” en la cena. ¿Cómo no íbamos a hacer un video al respecto?”, dijeron los creadores del documental.

LA NACION