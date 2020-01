La edición 2020 de la Liga de Videojuegos Profesional tendrá 10 equipos argentinos compitiendo por ser los mejores del país en el League of Legends; a los 8 de 2019 se suma River y el equipo de Fabricio Oberto Crédito: Shutterstock

16 de enero de 2020

La LVP ( Liga de Videojuegos Profesional) presentó su segundo año tras el éxito del primer campeonato nacional en 2019. 9z team, del reconocido streamer Frankkaster buscará el bicampeonato, mientras que el campeón latinoamericano Isurus Gaming buscará la revancha de la gran final vivida en agosto en el Estadio Obras.

Pero este año no sólo volverán 9z, Isurus Gaming, Cream Esports, Furious Gaming, Sinisters, Undead, Nocturns Gaming y Coliseo Dragons. Además, a la liga que ahora tendrá 10 equipos en vez de ocho, se suma otro de los equipos más importantes de la Argentina, Malvinas Gaming y la primera gran apuesta al LOL de un equipo de fútbol: el Club Atlético River Plate, que apuesta a los esports y planea hasta tener una gaming house para los jugadores profesionales de la banda roja.

Más equipos para romper la barrera del nicho gamer

Dentro de esta lista falta otra de las sorpresas que tendrá la Liga Master Flow de LOL, que brindará un cupo para luchar por un lugar en la Liga Latinoamericana de LOL a disputarse en México: New Indians, el equipo del ex basquetbolista Fabricio Oberto, también tendrá su lugar en la Liga.

Con base en Córdoba, aporta una imponente figura de los deportes tradicionales al mundo de los esports: "No es que lo asumo el rol de vínculo entre los deportes tradicionales entre comillas, y los esports, lo siento bien. Siempre me gustó tener responsabilidades como esta. Hacer esto de manera medida y profesional. Tengo que aprender años y años, pero hay que estar en modo esponja, escuchar y ayudar pero quiero hacer crecer la escena", le dijo Oberto a LA NACION.

El éxito del modelo y el fin de la división por género

El año pasado la Liga Master Flow reunió a más de 1200 personas en el emblemático estadio Obras de Buenos Aires con más de 20 mil personas sumadas al streaming. El equipo del streamer Francisco "Frankkaster" Postiglione se coronó campeón ante el equipo regional de Isurus Gaming, que a su vez, estaba a punto de ganar el bicampeonato latinoamericano con su equipo principal.

Juan Cyterszpiler, director deportivo de Isurus Gaming e hijo de Jorge, el primer representante de Diego Maradona, tras el subcampeonato en 2019 apuesta un equipo mixto entre hombres y mujeres: "Vimos el crecimiento del sector femenino y queremos implementar cambios para apostar al LOL femenino. La idea es empezar a meternos más en ese rubro y como lo hicimos con otros esports creemos que tiene muchísimo potencial. Queremos comenzar a erradicar la idea de equipos masculinos o femeninos, que sean mixtos sin importar el género para que el día de mañana podamos tener una jugadora profesional que pueda llegar a la LLA".

Del streaming a una empresa con futuro internacional

Frankkaster, figura central y dueño de 9z, promete que este año irán por el bicampeonato, pero tiene muy en claro que la liga creció y hay mucha más competencia: "El torneo creció mucho. Ahora somos 10 en la liga y además los equipos presentaron formaciones más sólidas. Sobre todo Nocturns, Undead e Isurus; vamos a ver como sale. Nosotros vamos por todo y les vamos a poner una piedrita en el camino. Ya llevamos un año como organización y aprendimos de los errores. Ahora los jugadores van a estar en una gaming office y no en una gaming house; van a estar alojados en otro lugar. No tener la computadora en su casa todo el tiempo va a ayudar. La gaming house es algo bueno, pero tiene sus contras y creo que ahora vamos a poder mejorar", asegura y agrega: "Nadie se esperaba la llegada de un club como River Plate, tampoco la presencia de Oberto. Lo veo muy bien porque va a traer más público y es una competencia fuerte. Gente que quizás no conoce mucho va a empezar a interiorizarse y conocer más. En lo personal a Oberto lo conozco por fuera de su gran figura deportiva, y es una gran persona; y lo que me gusta es que se mete en esto genuinamente. Lo hace porque esto le gusta".