¿Conviene desactivar Meta IA de WhatsApp? Esto es lo que se recomienda

Algunos usuarios de WhatsApp entran en duda si es que Meta IA es confiable o no, ya sea por preocupación sobre la seguridad de los datos o simplemente por no querer utilizarla. Hay ciertos usos que no se recomiendan y, eliminarla, no es una opción en la Argentina. Sin embargo, sí se puede minimizar su presencia.

Se trata de un sistema de inteligencia artificial con la forma de un círculo azul al que se le puede hablar como a un contacto para realizar —siempre con la conciencia y el cuidado de que se trata de una tecnología experimental— tareas como responder consultas de información variada, generar imágenes a partir de entradas textuales, sugerir recomendaciones y acceder a información en tiempo real, entre otras.

Meta IA es un asistente de inteligencia artificial presente en WhatsApp, Instagram y Facebook Shutterstock - Shutterstock

Las razones para querer eliminar Meta IA van desde preocupaciones por la intrusión de la misma —negados por la empresa—, los posibles errores en sus respuestas o simplemente la elección de tener una versión más simple de la aplicación. Para muchas personas, se trata de una función que no utilizan ni desean tener a mano, y por lo tanto, consideran que es mejor no tenerla.

¿Por qué es conveniente desactivar Meta IA?

Muchas personas pueden tener sospechas de los efectos negativos que esta app tiene sobre los usuarios y sobre la sociedad. Aunque la principal sospecha es la pérdida de privacidad informática, WhatsApp asegura que sus chats tienen un cifrado extremo a extremo que le impide leer los mensajes y analizarlos.

De cualquier manera, existen otras razones por las cuales las personas deberían pensar dos veces a la hora de utilizar esta inteligencia artificial. A continuación, las cinco más relevantes:

Impacto ambiental : el consumo de energía de las IA es gigantesco. “La próxima limitación [de la inteligencia artificial] va a ser la electricidad”, afirmó Elon Musk. Para llevarlo a números reales, la generación de una imagen en un modelo de inteligencia artificial puede consumir tanto como media carga de un smartphone , y 1000 imágenes, el equivalente a la carga completa de 522 teléfonos.

el consumo de energía de las IA es gigantesco. “La próxima limitación [de la inteligencia artificial] va a ser la electricidad”, afirmó Elon Musk. Para llevarlo a números reales, la generación de una imagen en un modelo de inteligencia artificial puede consumir tanto como media carga de un , y 1000 imágenes, el equivalente a la carga completa de 522 teléfonos. Falta de precisión de los datos : Meta IA puede dar información falsa, incluso inventada. Tomar sus respuestas como verdades es un error grave que muchas veces las personas cometen. Esto es un problema, especialmente cuando se trata de consejos médicos, por ejemplo.

Meta IA puede dar información falsa, incluso inventada. Tomar sus respuestas como verdades es un error grave que muchas veces las personas cometen. Esto es un problema, especialmente cuando se trata de consejos médicos, por ejemplo. Genera distracciones : esta herramienta representa una puerta de entrada más a la distracción. Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp representan un amplio campo fértil para dispersarse, y Meta IA es una opción más que ayuda a evitar hacer las tareas que realmente importan en el día a día.

esta herramienta representa una puerta de entrada más a la distracción. Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp representan un amplio campo fértil para dispersarse, y Meta IA es una opción más que ayuda a evitar hacer las tareas que realmente importan en el día a día. Falta de creatividad : muchos usuarios usan la IA como herramienta creativa, pero en verdad, como todo sistema tecnológico de este tipo, las respuestas que ofrece tienen un mismo estilo y tono. Los textos son similares entre sí y las imágenes, de una estética reconocible. La IA y otras herramientas (como las de diseño que ofrecen plantillas, por ejemplo) no están pensadas para nada más que responder dudas básicas.

muchos usuarios usan la IA como herramienta creativa, pero en verdad, como todo sistema tecnológico de este tipo, las respuestas que ofrece tienen un mismo estilo y tono. Los textos son similares entre sí y las imágenes, de una estética reconocible. La IA y otras herramientas (como las de diseño que ofrecen plantillas, por ejemplo) no están pensadas para nada más que responder dudas básicas. Limitación a la novedad : al tener las respuestas (verídicas o no) al alcance de la mano, las personas podrían dejar de lado la curiosidad natural del ser humano. La inteligencia artificial está programada para simplificar análisis, conceptos y generar ahorros de tiempo. La minimización de esos elementos puede achicar la profundidad de los debates, y el impacto es aún más profundo en las personas que transitan un período educativo.

Meta IA, la inteligencia artificial de WhatsApp, asegura que no accede las conversaciones y/o datos de los usuarios del servicio de mensajería el-universal-(mexico)

Cómo desactivar el botón de Meta IA en WhatsApp

A pesar de sus funcionalidades, muchos prefieren no tener este círculo azul a mano, por lo que buscan cómo desactivar la inteligencia artificial en WhatsApp. Ya sea por incomodidad o por otras razones, hay muchos que desean no tener acceso a Meta IA entre los chats de la app. Es por ello que buscan formas de minimizar su presencia en la aplicación de mensajería.

Aunque existen maneras de hacerlo, eliminar la IA de WhatsApp por completo no es posible, ya que Meta no brinda una forma de separar ambas tecnologías. Quienes hayan interactuado con ella y no quieran seguir viendo el chat, pueden minimizar la presencia de Meta IA con un simple paso a paso:

Abrir la conversación con Meta IA en WhatsApp .

en . Tocar el icono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha (o en el menú de chats, dependiendo del celular).

Seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”.

Confirma que se desea eliminar la conversación.

Luego de este paso a paso, el usuario dejará de recibir mensajes del sistema en WhatsApp a la vez que no verá a Meta IA como una conversación entre sus contactos. Y, si desea volver a hablar con la herramienta, solamente debe buscar su nombre en la lista de contactos o iniciar una nueva conversación clickeando el ícono sobre la barra de búsqueda.