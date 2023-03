Cosas que pasaron en Buenos Aires, The Walking Conurban y La gente anda diciendo: tres cuentas geniales que te ofrecen instantáneas porteñas y del conurbano

escuchar

“Hoy, pasando por Garay y Chiclana he visto la estatua de Florencio Sánchez… Unos perros se husmeaban mutuamente al pie del zócalo y la desolación del cielo agriamente azul sobre la melenuda cabeza del escritor se sumaba a la tragedia descolorida de un cartelón amarillo del Ejército de Salvación”. Así comienza No era ese el sitio… no”, una de las tantas Aguafuertes porteñas que el gran Roberto Arlt escribió hace algo más de 90 años.

Esos pequeños textos eran verdaderas instantáneas descriptivas del quehacer urbano que el escritor argentino captaba en su vida cotidiana. Hoy las redes sociales, las distintas aplicaciones y los celulares permiten que cada usuario pueda capturar un momento y describir situaciones cotidianas de nuestra sociedad a través de frases, fotografías o videos; y compartirlas al mundo.

Entre estos interesantes experimentos sociales se encuentra Cosas que pasaron en Buenos Aires. ¿Quién no recuerda el video que se viralizó de una banda musical que improvisó un tema pidiéndole a Eduardo que venga a buscar a Juan Cruz? Sí, una singular manera de anunciar un niño perdido, alternativa bastante más divertida que los aplausos, que suelen sonar cuando se extravía algún chico. Justamente ese video fue el que subió Jeremías Madrazo (@madrazzzo en Twitter), creador de “Cosas que pasaron en Buenos Aires”.

Ayer en San Telmo se perdió Juan Cruz y entonces pasó esto: pic.twitter.com/qIzsY9DHmn — Jere Madrazzzo (@madrazzzo) August 21, 2022

Jeremías nació hace 27 años en la provincia de Neuquén, pero vive en la Ciudad de Buenos Aires porque estudia Diseño de imagen y sonido en la UBA. “Me enamoré de esta ciudad. Durante la pandemia la pasé mal, me dejó mi novia y me deprimí bastante. Entonces me dediqué a estudiar todo el día y se me ocurrió mirar viejas filmaciones que había hecho sobre situaciones cotidianas que ocurrieron en Buenos Aires. Encontré, al mirarlas, que había un estilo y decidí hacer un compilado. Cuando lo terminé lo subí a TikTok”, cuenta.

Viral sin saberlo

Lo interesante fue que después de subir esos videos Jeremías se borró la aplicación, porque su celular no tenía espacio. “Dos semanas más tarde, mis compañeros de facultad me dijeron que la estaba ‘rompiendo’ en TikTok. Volví a instalarme la aplicación y tenía más de 10.000 seguidores. Muchas personas me pedían más videos. Ese fue el inicio, a partir de ahí comencé a subir compilados con más frecuencia”, narra. Hoy su cuenta de TikTok tiene 71.400 seguidores y más de 2,4 millones de “me gusta”; además abrió una cuenta en Instagram, que ya acumula 16.200 seguidores.

A través de la lente de su celular Jeremías quiere mostrar otra Buenos Aires. “Estamos acostumbrados a que las noticias importantes pasan por el valor del dólar o si hubo un accidente. Pero creo que hay muchos otros hechos más chicos que son también importantes, por ejemplo, si una mujer se vistió muy coqueta para salir a pasear a su perrito; que un hombre estuvo acostado una hora tomando sol en la plaza; o que una pareja estuvo besándose apasionadamente en una esquina. Son todas noticias que también pueden verse y disfrutarse. Me gusta realzar lo cotidiano, valorar esas cosas que vivimos a diario. Creo que es importante apreciar el presente”, señala.

Frases no tan célebres

La gente anda diciendo es otra iniciativa también interesante. ¿De qué se trata? Los dos creadores, Ezequiel Mandelbaum (42 años) y Tatiana Goldman (38 años), publican frases que dice la gente sobre temas clásicos como amor, celos, amistad, relaciones familiares y cuestiones laborales. “Son atemporales, pero también registran momentos especiales como el Mundial, cuando asumió el Papa Francisco, o la pandemia. La idea es que al pasar los años podamos leerlas y ver cómo hablábamos en ese entonces. Nos gusta pensar que es un registro de la época, de cómo nos comunicamos y de los tiempos que vivimos”, resume Ezequiel.

“La gente anda diciendo” (LGAD) comenzó el 8 de diciembre de 2011. Según cuenta Ezequiel, era feriado y estaba tomando un café con Tatiana, en un bar. En la mesa de al lado una pareja hablaba sobre el amor y la infidelidad. “Aunque solo podíamos escuchar frases sueltas, había algo en la charla que nos atrapó y justamente hablamos de eso, que a veces escuchás frases que te llaman la atención por alguna razón. Si bien es cierto que existen muchas recopilaciones de frases de personas famosas o refranes populares, no conocíamos ninguna que registrara estas frases anónimas y cotidianas. En ese momento decidimos empezar a recopilar lo que escuchábamos al azar en la ciudad. La idea era algún día editar un libro con esas frases”, recuerda.

A partir de ese día y por nueve meses, esta pareja anotó las frases que escuchaban en la calle. En agosto de 2012, cuando reunieron 150 frases, decidieron subirlas a Facebook (el perfil hoy tiene 8,6 millones de seguidores). “La llamamos ‘La Gente Anda Diciendo’ y subimos solo diez frases. La compartimos sólo con nuestros amigos. Nunca entendimos cómo sucedió, pero a los pocos días había miles de personas siguiendo nuestra página y además empezaron a mandarnos las frases que ellos escuchaban. Inmediatamente se volvió un proyecto colaborativo de redes sociales. En 2013 pudimos sacar el libro, que era el proyecto original”, relata Ezequiel.

Él cuenta que empezaron en Facebook porque en 2011 era la red más popular, pero poco tiempo después sumaron Twitter (@gentediciendo), que hoy tiene 965.300 seguidores, e Instagram (que alcanzó 1,5 millones de seguidores). “La frecuencia con la que publicamos frases va cambiando. Al principio subíamos dos por día, después una por día y ahora depende mucho de las redes donde las publiquemos. En Twitter solemos tuitear varias por semana; en cambio, en Instagram y Facebook la frecuencia es menor. Por otro lado, la red en la que tenemos más interacción es Instagram. Hoy, el 99% de las frases que subimos fueron escuchadas por nuestros seguidores. Nos las envían a través de nuestras redes sociales y vamos publicando las que nos parecen más interesantes. Intentamos que no se repitan, un gran desafío porque hace más de 10 años que estamos subiendo frases”, reconoce Ezequiel. Claro que dejó de ser “porteña” para transformarse en federal, porque sus seguidores provienen de diferentes puntos del país.

The Walking made in Argentina

“La idea surgió de casualidad. Empezamos a sacar fotos de lugares abandonados, donde la naturaleza empezaba a avanzar y donde antes había edificios o casas porque nos parecía divertido, ya que los vinculábamos a escenarios post apocalípticos. Como las pasábamos por WhatsApp, uno de los chicos dijo que las íbamos a perder y que iba a ser difícil encontrarlas, por eso abrió una cuenta de Instagram”, cuenta Diego Flores, uno de los creadores de The Walking Conurban (TWC, un juego de palabras con la serie postapocalíptica The Walking Dead). Este proyecto, que ya alcanzó más de 425.000 seguidores en Instagram, fue realizado por Diego Flores, Ariel Palmiero y Guillermo Galeano, tres amigos de la infancia que hoy tienen 35 años.

Construcciones curiosas, vegetación ganando terreno en sobre propiedades olvidadas e instantáneas cómicas y cotidianas son algunas de las imágenes que podrán encontrar al recorrer las publicaciones de esta divertida cuenta. “Intentamos narrar y contar nuestra perspectiva del conurbano bonaerense, sumando variables que complejicen el discurso que se estableció y que generó ciertos imaginarios que entiende a esta zona como mala y caótica. A través de la cuenta venimos a discutir esas ideas y manejamos, muchas veces, un tono humorístico que nos sirve para contar ciertas particularidades del territorio”, resume Flores.

La actualización, en este caso, es diaria. Suben tres publicaciones por día desde su inicio. Además, tienen una cuenta en Twitter (@walkingconurban) y en Facebook, pero la principal red es Instagram, según aclaran sus creadores. “Las fotos las sacábamos principalmente del conurbano sur, porque somos de Berazategui. Aunque hacíamos salidas planificadas en lugares específicos, lo que sucedió con el aislamiento obligatorio y ante la imposibilidad de salir a sacar fotos, es que empezamos a subir cosas que nos mandaban los usuarios. Eso posibilitó que mostráramos otros lugares a los que no acceder nosotros. Por eso decimos que The Walking Conurban es en un 95% una cuenta colaborativa. Hoy lo que hacemos es la selección y curaduría de las fotos que subimos. Esa es la variante que cambió después del ASPO”, comenta.

Encontrar una narrativa propia y que varios influencers compartieran sus publicaciones fue el trampolín que terminó acelerando su éxito en las redes.

Más allá de las redes

Lo interesante es que estas ideas dieron lugar a otros proyectos. “Empezaron a contactarme blogueros y raperos reconocidos. Además, algunos periodistas me pidieron que realizara coberturas y me empezaron a invitar a distintos eventos”, relata con entusiasmo Madrazzo.

Con posterioridad al surgimiento y popularización de TWC, los tres amigos organizaron muestras fotográficas, charlas con Pedro Saborido y una serie llamada “Universo Conurbano” que se emitió por Canal Encuentro. “Trabajamos con Brahma y con contenidos para algunas piezas para el noticiero de Telefé, y estamos con proyectos editoriales próximos”, adelanta Flores.

También “La gente anda diciendo” rindió sus frutos. El primer libro, lanzado en 2013, se pudo editar gracias a la plataforma de crowfunding Ideame. “Se agotó y reeditó dos veces. Estuvo entre los 100 libros más vendidos de Yenny/El Ateneo. En 2015 lanzamos el segundo libro de frases. En 2021 hicimos el Museo La Gente Anda Diciendo -recuerda Mandelbaum-. ¿Qué era? Colgamos algunas frases como si fueran cuadros en las mismas calles donde fueron dichas; y tenía una audioguía para seguir el recorrido. En 2022 este proyecto cumplió 10 años y para celebrarlo dejamos 10 libros en las calles donde fueron dichas algunas frases. La gente se los fue encontrando al azar y se los podía llevar de regalo”.

