Marco Antonio Caponi contó por qué hizo creer que interpretaría a Charly García en una biopic

Desde hace un tiempo, Marco Antonio Caponi empezó a experimentar con la inteligencia artificial y a transformarse en conocidas personalidades que podría llegar a interpretar. ¿La más reciente? Charly García. Aunque muchos pensaron que realmente iba a protagonizar una biopic del músico, en realidad era un experimento social sobre la era de la posverdad. Sobre esto hizo referencia esta semana cuando estuvo como invitado en Otro día perdido (eltrece). Sin vueltas, habló de su pasión por construir, de la mano de la fantasía, increíbles cambios de apariencia.

Mario Pergolini le preguntó sobre el contenido hecho con inteligencia artificial que comparte en sus redes sociales: “Jugás bastante con la fantasía. Parte de lo que hacés con IA, te gusta jugar con eso de ‘créetela un rato’”. En este sentido, recordó cuando en diciembre del año pasado subió una foto caracterizado como Jorge Porcel en la que el actor Diego Cremonesi aparecía como Alberto Olmedo. “Al fin puedo contar: ¿Laurel y Hardy? ¿Martin & Lewis? ¿Starsky y Hutch? ¿Jonah Hill y DiCaprio? No, Rambito y Rambón. Así es: Olmedo y Porcel, la mejor dupla de la Argentina. 2028″, comentó en aquel entonces el actor en la publicación que hizo en Instagram.

Marco Antonio Caponi creó una imagen con IA de él caracterizado como Jorge Porcel y de Diego Cremonesi como Alberto Olmedo (Foto: Instagram @marcoacaponi)

Pero aunque muchos se sorprendieron con la caracterización y hasta pensaron que era un proyecto audiovisual, en realidad era solo una foto hecha con IA. “Me acuerdo de todos diciendo: ‘Lo que engordó, lo que hizo’”, advirtió el conductor. “¡Nada que ver! Soy Jonah Hill”, comentó Caponi divertido. “Y Diego Cremonesi me odia. ‘¿En qué me metiste?’, me decía”, reveló. Y es que ni siquiera le preguntó al actor si podía mostrarlo como Olmedo porque son grandes amigos.

Marco Antonio Caponi hizo creer a todos que iba a interpretar a Charly García en una biopic Instagram @marcoacaponi

“La fantasía es eso”, aseguró el intérprete y explicó que no sentía la necesidad de salir a aclarar que el contenido es falso, sino que prefiere dejarlo a libre interpretación. “Yo no hago nada. Esa es mi teoría. Es una red social. Que eso se legitime como un hecho verídico me parece patético. Busquen fuentes, investiguen un poquito”, sostuvo. Y, antes de concluir con el tema, Pergolini le admitió que creyó que iba a protagonizar la biopic sobre Charly García. “Puede ser, porque hiciste otros papeles”, se justificó. Sin embargo, hasta el momento, ese proyecto es solo ficticio.