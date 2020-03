CoTrack es una aplicación en desarrollo por argentinos que muestra en qué lugares hay casos reportados de personas contagiadas por el coronavirus

Un grupo de desarrolladores argentinos comenzó a trabajar en CoTrack , una aplicación colaborativa que funciona como una suerte de mapa anónimo en el que se pueden ver zonas con más contagios reportados de coronavirus , la pandemia que obligó a implementar la cuarentena en la Argentina hasta fin de mes , y que le exige a la mayor parte de la población permanecer en su casa el mayor tiempo posible. Pero la cuarentena nacional contempla también a parte de los ciudadanos saliendo a trabajar y a comprar víveres, por lo que se trata de un aislamiento parcial antes que obsoluto.

La aplicación (que todavía no está lista) se suma a otras múltiples estrategias gubernamentales ( en Estados Unidos , en España , en Israel ) que intentan aprovechar los datos de los celulares de las personas identificadas como infectadas por el coronavirus, y así mantener un registro de los vectores de contagio y ver cómo contenerlos: como el celular acompaña a la persona cuando se mueve por la ciudad, y las operadoras tienen los datos de todos los teléfonos, se puede saber, con bastante precisión, quién estuvo dónde, y con quién se cruzó; como además las líneas están (en su mayoría) a nombre de alguien, saber el movimiento de las personas es (para un gobierno, y con autorización de la Justicia) relativamente sencillo, lo que ha generado múltiples disputas entre quienes creen que es una violación a la intimidad y quienes consideran que la salud pública está por encima.

La diferencia de CoTrack es que es una herramienta colaborativa y anónima. Y más allá de que la idea de al cuarentena es reducir al mínimo posible la cantidad de gente en al calle, la aplicación (de código abierto) cruza los datos de movimiento de los usuarios cuando abandonan sus hogares con la información oficial de casos reportados de personas contagiadas por el Covid-19 , y arma una suerte de mapa con zonas "calientes" que es preferible evitar. Los datos son anónimos y voluntarios; el mapa muestra por dónde estuvimos y qué tan cerca pasamos de calles donde hay reportes (de otros voluntarios o de datos oficiales) de personas contagiadas. Toda la información, aseguran los desarrolladores, está encriptada y no tiene marcas de identidad.

La intención no es "marcar gente" (de hecho, no hay cómo, porque la app no funciona en tiempo real, ni identifica personas), sino que "lo que queremos lograr es genera conciencia de que hay que quedarse en casa. Si te movés, tenés riesgo de cruzarte con alguien que se haya contagiado. Eso es lo principal", dice uno de los casi 15 desarrolladores que están involucrados en el proyecto colaborativo.

La app, que estará disponible para Android y para iOS en breve, también tendrá datos útiles, consejos para identificar los síntomas del coronavirus y más.