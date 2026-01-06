Cuando dos marcas se encuentran: Asus y GoPro apuestan por una notebook pensada para crear en movimiento

En un mercado de notebooks cada vez más homogéneo, diferenciarse se volvió un desafío mayor que sumar potencia o afinar el diseño. Procesadores más rápidos, pantallas mejores y baterías más grandes ya no alcanzan para contar una historia nueva. En ese contexto, las colaboraciones entre marcas aparecen como una vía posible para crear productos con identidad propia y darle un giro a un mercado saturado de opciones para elegir. Asus lo sabe y tiene experiencia en esta dinámica de trabajo, hace algunos meses probamos la ROG Xbox Ally, una consola/PC diseñada en colaboración con Microsoft.

En la CES 2026 la empresa vuelve a mostrar esa tendencia con claridad, y uno de los ejemplos más interesantes llega de la mano de Asus y GoPro, dos compañías que dominan universos distintos pero complementarios. El resultado es la inusual ProArt GoPro Edition, una notebook que no se limita a llevar un logo compartido, sino que intenta dialogar con una forma concreta de crear contenido: rápida, móvil y pensada para capturar, editar y publicar desde cualquier lugar.

Una Asus ProArt GoPro Edition presentada en la CES 2026

Una portátil diseñada para creativos

La ProArt GoPro Edition se apoya en la línea ProArt de Asus, históricamente orientada a creadores, pero introduce un giro claro hacia la creación de contenido audiovisual en movimiento. Con un peso de 1,39 kg y un grosor de 15,8 mm, el equipo apunta a un perfil de usuario que prioriza portabilidad real sin resignar herramientas profesionales.

La pantalla es uno de los puntos centrales: un panel 13,3 pulgadas OLED 3K en formato 16:10, con certificación HDR, 500 nits de brillo, cobertura 100% DCI-P3 y validación Pantone: una pantalla pensada para editar foto y video con criterio, incluso fuera del estudio.

El equipo se completa con un procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, hasta 128 GB de RAM LPDDR5X integrada, SSD PCIe 4.0 de hasta 1 TB y un TDP que puede llegar a 85 W, una cifra elevada para un chasis tan compacto. La presencia de Wi-Fi 7, Dolby Vision y Dolby Atmos refuerza la idea de un dispositivo moderno, preparado para varios años de vigencia.

El equipo incluye un estuche rígido para transportar la portátil y, en la parte de abajo, goma espuma para llevar la GoPro y todos los accesorios necesarios: todo en una sola valija portátil de trabajo.

GoPro como concepto, no como accesorio

La colaboración con GoPro no se limita a una edición estética. Asus incorpora accesos directos dedicados, integración con GoPro Player y un enfoque claro en el manejo de material capturado con cámaras de acción. La idea es acortar el camino entre grabar y editar, algo que cualquier creador que trabaje en exteriores seguramente valorará mucho.

A eso se suma un paquete de servicios que refuerza el ecosistema: suscripciones incluidas a GoPro Premium, CapCut, Adobe Creative Apps por tiempo limitado y StoryCube, el hub de contenido con funciones de IA de Asus. Los detalles no son menores: en lugar de vender solo hardware, el producto se presenta como una plataforma lista para editar material multimedia desde el primer uso.

La conectividad acompaña ese enfoque: USB-A, USB-C, HDMI 2.1, lector microSD UHS-II y salida de audio, todo sin necesidad de dongles o extraños conectores externos que terminan siendo un problema para la portabilidad de los equipos, un detalle clave para quienes necesitan una estación de trabajo confiable para ser desplegada en cualquier lugar. La batería de 73 Wh completa una propuesta pensada para jornadas largas lejos del escritorio.

Una Asus ProArt GoPro Edition presentada en la CES 2026

El valor real de las alianzas

Ña ProArt GoPro Edition no inaugura una categoría, pero sí representa algo cada vez más relevante: las notebooks ya no compiten solo por especificaciones, sino por sentido. Asus entiende que sumar otra ProArt más potente no necesariamente amplía su público; en cambio, asociarse con una marca como GoPro le permite hablarle de forma directa a creadores que viven entre viajes, cámaras y la creación de contenido.

Para GoPro, la jugada también es clara: extender su presencia más allá del hardware de captura y consolidarse como parte de una integración completa en un nicho que no le es propio. En un mundo donde el contenido se edita, se publica y se monetiza (cuando es posible, claro) casi en tiempo real, estar presente en la herramienta central del proceso, la notebook, es una decisión estratégica.

Una diferenciación que va más allá del logo

La ProArt GoPro Edition no intenta competir con estaciones de trabajo ni con notebooks gamer. Su apuesta es más sutil y, quizás por eso, más interesante: ofrecer un producto coherente con una forma específica de crear contenido.

En un CES donde abundan las promesas y prototipos, esta notebook destaca por algo menos ostentoso pero más difícil de lograr: identidad propia. Y en un mercado saturado de opciones técnicamente correctas, equipos como estos pueden marcar la diferencia.