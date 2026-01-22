Más inteligentes, livianas y potentes: la feroz lucha de las notebooks modernas para destacarse del resto

La feria CES 2026 volvió a confirmar que la notebook sigue siendo una de las categorías más demandantes y dinámicas de la industria de la informática personal. En Las Vegas, las principales marcas redoblaron la apuesta con equipos que combinan mayor potencia, diseños cada vez más livianos y una integración más profunda de la inteligencia artificial, que deja de ser una promesa para empezar a impactar de manera concreta en la experiencia de uso cotidiana.

En un mercado cada vez más competitivo, donde el hardware tiende a la madurez, la diferenciación se vuelve clave. Pantallas dobles, formatos híbridos, mejoras en autonomía y funciones de IA aplicadas al trabajo, la creación de contenido y el entretenimiento marcaron el ritmo de una feria en la que los fabricantes buscan destacarse no solo por especificaciones técnicas, sino también por proponer nuevas formas de usar estos equipos que nos acompañan en nuestro día a día.

Asus y su apuesta por las pantallas dobles

Asus fue una de las compañías que llegó al CES con un mensaje claro: la innovación ya no pasa solo por sumar potencia, sino por repensar cómo se trabaja, se crea y se juega. En su línea Zenbook, la marca profundizó el concepto de doble pantalla con la Zenbook Duo 2026, un equipo que apuesta fuerte a la multitarea en un formato más refinado, liviano y portátil, pensado para profesionales que necesitan maximizar productividad sin resignar movilidad.

Otra de las propuestas que llamó la atención fue la Zenbook A16, una notebook que combina una pantalla de gran tamaño (16 pulgadas) con un diseño sorprendentemente liviano y una autonomía extendida, en sintonía con la demanda de usuarios que trabajan en movimiento y buscan reducir la dependencia del cargador. La integración de funciones basadas en inteligencia artificial apunta a optimizar tareas cotidianas y mejorar el rendimiento general del sistema según el uso.

En paralelo, ASUS también puso el foco en los creadores de contenido con la ProArt GoPro Edition, una notebook convertible desarrollada en colaboración con GoPro. El equipo está pensado para facilitar el flujo completo de trabajo audiovisual, desde la captura hasta la edición, incorporando herramientas de IA que agilizan procesos y acercan soluciones específicas a quienes producen video y contenido visual de manera profesional.

Una Asus ProArt GoPro Edition presentada en la CES 2026

En el universo gamer, Republic of Gamers (ROG, la marca de Asus dirigida al mercado gamer) aprovechó la feria para celebrar sus 20 años como una de las marcas más influyentes del segmento y, al mismo tiempo, marcar hacia dónde apunta el futuro del gaming portátil. La propuesta de ROG combinó potencia extrema, nuevos formatos y una fuerte impronta estética, con notebooks equipadas con procesadores de última generación, gráficas dedicadas de alto rendimiento y pantallas pensadas para jugadores exigentes, creadores de contenido y streamers que necesitan rendimiento sostenido.

Uno de los lanzamientos más representativos fue la nueva ROG Zephyrus Duo 2026, que lleva el concepto de doble pantalla OLED a un nivel más maduro y funcional. El panel principal ofrece alta resolución, tasa de refresco elevada y tiempos de respuesta mínimos, mientras que la segunda pantalla se integra de forma nativa al sistema para tareas de control, edición o streaming. En su interior, el equipo combina CPUs de última generación con GPUs dedicadas de gama alta, sistemas de refrigeración avanzados y configuraciones de memoria pensadas para sostener cargas intensivas, todo en un chasis que busca equilibrar potencia y portabilidad.

Una ROG Zephyrus Duo 2026; con el teclado desmontable se pueden usar las dos pantallas de 14 pulgadas, unidas por una bisagra, en múltiples configuraciones

Otra notebook destacada fue la ROG Flow Z13 edición especial Kojima Productions, una propuesta que mezcla hardware de alto rendimiento con una identidad visual y conceptual poco habitual, atravesada por el diseño del famoso creador de famosos juegos como Death Stranding y Metal Gear. Se trata de un dispositivo 2 en 1 con formato desmontable, equipado con procesadores potentes, gráficos dedicados y una pantalla táctil de alta calidad, orientada tanto al gaming como a la creación digital. Su diseño liviano, sumado a la compatibilidad con accesorios externos y periféricos de edición limitada, refuerza la idea de un equipo versátil que puede funcionar como notebook gamer, tablet creativa o estación portátil de trabajo.

Lenovo y su camino a la innovación portátil

Lenovo llegó a la CES con la intención de llevar la inteligencia artificial al corazón del hardware sin perder de vista a su público histórico, el profesional y el corporativo. La compañía presentó una renovación amplia de su portfolio de notebooks, con foco en equipos más eficientes, livianos y preparados para ejecutar tareas de IA de manera local, apoyándose en procesadores de última generación y en una integración más profunda entre software y hardware.

En la línea ThinkPad, orientada al segmento empresarial, Lenovo mostró equipos equipados con los nuevos procesadores Intel Core Ultra y AMD Ryzen con unidades de procesamiento neuronal (NPU) dedicadas, capaces de acelerar tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo. Estas notebooks incorporan configuraciones que alcanzan los 32 GB de memoria RAM y almacenamiento SSD de alta velocidad, pensadas para sostener cargas de trabajo intensivas, desde análisis de datos hasta entornos de virtualización, con mejoras notables en eficiencia energética y autonomía.

Una Lenovo Thinkpad X1 convertible que la compañía presentó en la CES 2026

La familia Yoga volvió a destacarse por su enfoque en la versatilidad. Los nuevos modelos convertibles combinan pantallas OLED de alta resolución con mejoras en brillo y reproducción de color, soporte para lápiz digital y diseños cada vez más delgados. A nivel técnico, estos equipos integran procesadores optimizados para tareas creativas, memoria LPDDR5 de alto rendimiento y funciones de IA que mejoran desde la edición de imágenes hasta la calidad de audio y video en videollamadas, un punto clave en el trabajo híbrido.

Una Lenovo Yoga Slim 7i Ultra presentada en la CES 2026

Lenovo también puso el acento en la experiencia integral del usuario, con mejoras en conectividad y autonomía. Las nuevas notebooks incorporan Wi-Fi de última generación, mayor cantidad de puertos y sistemas de refrigeración rediseñados para sostener el rendimiento sin comprometer el silencio ni el peso del equipo. En algunos modelos, la autonomía supera ampliamente la jornada laboral, apoyada tanto en baterías de mayor capacidad como en el uso inteligente de la IA para gestionar recursos en tiempo real.

En el segmento gamer, Lenovo reforzó su apuesta con la línea Legion, donde la potencia sigue siendo el eje, pero acompañada por ideas poco convencionales para diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. Durante la feria, la marca mostró notebooks orientadas al alto rendimiento con procesadores de última generación, GPUs dedicadas de gama alta y configuraciones que escalan en memoria RAM y almacenamiento para responder tanto al gaming exigente como a tareas de creación de contenido. La integración de inteligencia artificial aparece aplicada a la gestión térmica, el rendimiento dinámico y la optimización del consumo energético durante largas sesiones de uso.

Uno de los conceptos más llamativos fue el Legion Pro con pantalla enrollable, una propuesta que explora nuevos formatos dentro del mundo gamer. La idea de una pantalla que puede expandirse según la necesidad del usuario apunta a ofrecer mayor superficie de trabajo o inmersión sin resignar portabilidad. A esto se suman paneles de alta tasa de refresco, tiempos de respuesta reducidos y sistemas de refrigeración avanzados, diseñados para sostener el rendimiento de CPUs y GPUs de alto consumo. Con Legion, Lenovo deja en claro que el gaming portátil no solo se trata de sumar potencia, sino también de repensar cómo se usa y se disfruta una notebook de alto rendimiento.

Dell y la renovación de su portfolio

Dell decidió relanzar la línea XPS con una renovación profunda que apunta tanto al diseño como a la experiencia de uso. Las nuevas XPS 14 y XPS 16 presentan un chasis construido en aluminio mecanizado por CNC, líneas más limpias y una interfaz refinada, acompañados por pantallas de alta calidad y un rendimiento optimizado para el trabajo cotidiano y la creación de contenido. Uno de los datos que más destaca es la autonomía: según la compañía, estos modelos pueden alcanzar hasta 27 horas de streaming o superar las 40 horas de reproducción local de video, una cifra que los posiciona entre los más eficientes del segmento.

Una Dell XPS 16 presentada en la CES 2026

La ultra portabilidad es otro de los ejes de esta nueva generación. Con apenas 14,6 milímetros de grosor, se trata de los portátiles más finos fabricados por Dell hasta el momento. El XPS 14 reduce su peso a alrededor de 1,4 kilos, mientras que el XPS 16 se queda cerca de los 1,6 kilos, marcando una mejora significativa frente a la generación anterior. En el plano técnico, la línea incorpora procesadores Intel Core Ultra de última generación y gráficos Intel Arc integrados, con opciones de pantallas OLED en tándem que buscan equilibrar portabilidad, potencia y calidad visual.

Dell adelantó además que hacia fin de año ampliará la familia XPS con nuevos modelos y formatos. Entre ellos se espera el regreso del XPS 13, que apuntará a convertirse en el equipo más liviano y delgado de la historia de la línea, pero también en el más accesible dentro del ecosistema XPS, una señal clara de la intención de la marca de llegar a un público más amplio sin resignar identidad.

Una Alienware 16 Area-51

En paralelo, Alienware (la marca gamer de Dell) anunció una expansión de su catálogo de notebooks para videojuegos con el objetivo de cubrir un espectro más amplio de jugadores. La marca prepara el lanzamiento de un portátil ultradelgado, con un grosor cercano a los 17 milímetros, pensado para combinar alto rendimiento y movilidad, junto con un nuevo modelo de entrada que busca acercar la experiencia Alienware a usuarios que hasta ahora quedaban fuera por precio.

La apuesta se completa con la incorporación de pantallas OLED con tratamiento antirreflejo en modelos como los Alienware 16 Area-51 y 16X Aurora, una mejora largamente solicitada por la comunidad. Estos equipos, junto con el Alienware 18 Area-51, integran los nuevos procesadores Intel Core Ultra 200HX, mientras que en el segmento de escritorio el Area-51 suma el Ryzen 9850X3D de AMD con tecnología 3D V-Cache, llevando el rendimiento en juegos a un nuevo nivel. Con estos anuncios, Alienware refuerza su estrategia de ofrecer opciones para distintos perfiles, desde jugadores entusiastas hasta usuarios con intereses híbridos.

HP renueva su ecosistema

HP llegó a Las Vegas con una renovación profunda de su ecosistema de PCs, marcada por un cambio de nomenclatura y una fuerte integración de inteligencia artificial. La compañía reorganizó su oferta alrededor de nuevas familias como OmniBook y OmniStudio, pensadas para cubrir desde el trabajo cotidiano hasta la creación de contenido, con equipos más livianos, eficientes y preparados para ejecutar funciones de IA directamente en el dispositivo.

Una notebook HP OmniBook Ultra 14

En el segmento de notebooks, las nuevas OmniBook se presentan como equipos versátiles orientados a productividad y movilidad. HP incorporó procesadores de última generación, tanto de Intel como de AMD con NPUs dedicadas, configuraciones que escalan en memoria RAM y almacenamiento SSD de alta velocidad, y pantallas de alta resolución optimizadas para largas jornadas de trabajo. La IA aparece aplicada a tareas como mejora de videollamadas, gestión de energía y optimización del rendimiento según el uso, en línea con la tendencia que atraviesa a toda la industria.

La familia OmniStudio, por su parte, apunta a usuarios que buscan un equipo todo en uno con foco en diseño, potencia y experiencia multimedia. Estos modelos integran pantallas de gran tamaño, opciones con paneles de alta calidad, gráficos integrados avanzados y un diseño pensado para reducir cables y simplificar el espacio de trabajo. HP refuerza aquí la idea de PCs más inteligentes y conectadas, capaces de adaptarse tanto al trabajo remoto como a entornos creativos.

Uno de los anuncios más llamativos de la marca fue la presentación de una computadora que literalmente cabe dentro de un teclado, una propuesta que explora nuevos formatos de PC compactas y portables. Este dispositivo integra los componentes principales en un diseño minimalista, pensado para conectarse a cualquier pantalla y periféricos externos, y apunta a escenarios donde el espacio, la portabilidad y la simplicidad son clave. Con esta idea, HP se suma a la búsqueda de formatos alternativos que desafían el bagaje que tenemos sobre la computadora personal.

Acer y su apuesta para 2026

Acer no se quedó atrás y reforzó su línea de notebooks con una estrategia clara: ampliar la adopción de PCs con inteligencia artificial sin perder competitividad en precio y variedad de formatos. La compañía presentó nuevos modelos orientados tanto a productividad como a gaming, con equipos que integran procesadores de última generación, NPUs dedicadas y un enfoque puesto en la eficiencia energética y la experiencia de uso diaria.

Una notebook Acer Aspire 16 AI

En el segmento de portátiles con IA, Acer renovó sus líneas de notebooks Copilot+, equipadas con procesadores Intel Core Ultra y AMD Ryzen con capacidades de aceleración para tareas de inteligencia artificial en forma local. Estas notebooks incorporan configuraciones que alcanzan los 32 GB de memoria RAM y almacenamiento SSD de alta velocidad, además de pantallas de alta resolución optimizadas para trabajo prolongado. La IA se aplica a funciones como mejora de videollamadas, gestión inteligente del consumo y optimización del rendimiento según el contexto de uso, una tendencia que se consolidó en esta edición del CES.

Una Acer Predator Helios

Para el público gamer, la estrategia fue apostar fuerte por Predator, su marca orientada al alto rendimiento. Las nuevas notebooks Predator combinan CPUs de gama alta con GPUs dedicadas, pantallas de alta tasa de refresco y sistemas de refrigeración avanzados diseñados para sostener el rendimiento durante sesiones prolongadas de juego. El foco está puesto en ofrecer potencia bruta, pero también en mejorar la portabilidad y el diseño.

Las surcoreanas también juegan

Tanto Samsung como LG tienen su línea de computadoras portátiles y ambas empresas aprovecharon el escenario de la feria para renovar su catálogo.

Una Samsung Galaxy Book6

Samsung presentó la nueva generación de Galaxy Book, una línea que profundiza la integración entre hardware, inteligencia artificial y el ecosistema de la marca. Las Galaxy Book6 incorporan procesadores de última generación con capacidades de IA acelerada por hardware, configuraciones que escalan en memoria RAM y almacenamiento SSD, y pantallas de alta calidad pensadas tanto para productividad como para consumo de contenido. La IA aparece aplicada a funciones como optimización del rendimiento, mejoras en videollamadas y una mayor integración con otros dispositivos Galaxy, reforzando la idea de una notebook que funciona como extensión natural del smartphone y la tablet.

Una notebook LG Gram 2026

LG, por su parte, renovó la familia Gram con el foco puesto en la portabilidad extrema sin resignar potencia. Las nuevas LG Gram 2026 apuestan por chasis ultralivianos fabricados con materiales avanzados, combinados con procesadores eficientes y funciones de inteligencia artificial que ayudan a administrar recursos y extender la autonomía. Con configuraciones orientadas a movilidad, pantallas de alta resolución y un peso que sigue siendo uno de sus principales diferenciales, LG refuerza su posición en un segmento donde cada gramo cuenta y donde la IA comienza a jugar un rol clave para mejorar la experiencia de uso cotidiana.