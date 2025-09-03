Cuándo sale a la venta el iPhone 17: esto es lo que se sabe sobre el lanzamiento del nuevo smartphone

El próximo martes 9 de septiembre llega el iPhone 17. Así lo anunció Tim Cook, el CEO de la compañía, hace unos días. Aunque no confirmó el modelo (nunca lo hace) septiembre es el mes que Apple eligió hace años para presentar los nuevos modelos de iPhone.

Según los rumores, los compradores podrán acceder a la preventa el día 12 (es decir, ese viernes) y recibir los dispositivos el 19.

Según indicó MacRumors, el precio del iPhone 17 Pro en Estados Unidos presentará un inicial en su modelo base de 256 GB de 1049 dólares, con el doble de memoria interna que contenía el iPhone 16 Pro, que se lanzó con un valor de US$999.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Como en otros años, serán cuatro nuevos modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. El ansiado iPhone 17 Air reemplazará al modelo Plus.

Dos maquetas del iPhone 17 Air (izq.) y el iPhone 17 Pro Max (der.) X.com/asherdipps

El iPhone 17 Air, la novedad principal

El iPhone 17 Air será un modelo delgado al que Samsung se adelantó con el Galaxy S25 Edge (5,8mm de grosor) Apple habría tomado un camino conservador y no usará las nuevas baterías de mayor densidad energética que están llegando al mercado, así que será un equipo con una autonomía limitada, y una única cámara trasera de 48 megapixeles para ampliar todo lo posible el espacio libre dentro de la carcasa para la batería, que sería de menos de 3000 mAh.

Otras compañías están usando baterías de silicio-carbono para prometer equipos muy delgados sin resignar autonomía, como el próximo Nubia Air (una batería de 5000 mAh en 6,7mm de grosor) o el prototipo Tecno Spark Slim (5200 mAh en 5,75mm de grosor).

El Tecno Spark Slim (5,75mm de grosor) y el Galaxy S25 Ultra (8,2 mm de grosor); el iPhone 17 Air tendría un grosor similar al Tecno; el iPhone 17 Pro Max, al del Samsung

Este iPhone 17 Air tendrá, según múltiples rumores, una pantalla OLED de 6,6 pulgadas con tasa de refresco a 120 Hz, un grosor de 6 o 5,5mm (como referencia, un iPad Pro de última generación tiene 5,1mm de grosor), un chip A19, y será uno de los primeros equipos en usar un modem 5G diseñado internamente dentro de Apple.

iPhone 17 Air着弾！

めちゃくちゃ薄いw

Galaxy S25 Edgeよりも、vivo X200 Ultraのカメラ部分よりも薄いw pic.twitter.com/HKFhlYc0Jc — はっすー@大阪のスマホオタク (@hasuyan_gadget) August 24, 2025

La familia 2025 no será particularmente innovadora, más allá del modelo Air; la gran novedad llegará en 2026 -en teoría- con un modelo con pantalla plegable tipo Fold, y en 2027 con el iPhone con pantalla de bordes curvos, celebrando el 20 aniversario del debut del smartphone de Apple.