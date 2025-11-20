LA NACION

Android ahora es compatible con AirDrop y puede intercambiar archivos con un iPhone

Quick Share, la herramienta de Android para compartir archivos en forma inalámbrica, ahora es compatible con AirDrop, de iOS; esto permite a dispositivos Android y de Apple intercambiar archivos en forma inalámbrica

Google anunció hoy que su servicio de intercambio inalámbrico de archivos entre dispositivos Android, conocido como Quick Share, ahora podrá hacerlo con el iPhone, ya que es compatible con AirDrop, la herramienta de iOS para compartir contenido.

"Cuando se trata de compartir momentos con familiares y amigos, el dispositivo que uses no debería importar; lo importante es que compartir funcione. Sin embargo, muchas personas nos han comentado que desean una forma más sencilla de compartir archivos entre dispositivos", explican en el blog de Google.

Así, y con una disponibilidad inicial limitada a los Pixel 10 de Google, será posible compartir un archivo entre cualquier dispositivo Android y iOS. En el iPhone, el aviso será el mismo que cuando se recibe un archivo desde otro dispositivo de Apple; es decir, el funcionamiento es transparente para todos los dispositivos involucrados, y es bidireccional: con AirDrop también se podrá enviar un archivo a un dispositivo Android.

Quick Share ya era capaz de compartir contenido con una PC con Windows a través de Wi-Fi, gracias a una app disponible para Windows 10.

