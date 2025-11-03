Cyber Monday 2025: cómo comparar precios para aprovechar verdaderas ofertas

Desde este lunes y hasta el miércoles 5 de noviembre vuelve el Cyber Monday 2025, una nueva edición de este evento en el que durante tres días (que a veces se extienden) las tiendas locales ofrecen descuentos en productos de todo tipo, la igual que el Hot Sale de mayo.

¿Es un descuento de verdad?

Es una buena oportunidad para buscar productos rebajados y encontrar buenos precios, pero siempre está la duda de si lo que están promocionando las marcas como una oferta lo es realmente, o si (como ya pasó en otras ocasiones con algunos productos) el descuento se hace sobre un precio que subió más de lo usual unas semanas antes, y que con la rebaja termina saliendo lo mismo que siempre.

En varias tiendas y a lo largo del tiempo

Para tener la seguridad de que efectivamente nos están ofreciendo un producto a un precio menor al usual, se pueden apelar a algunos sitios que comparan precios en múltiples tiendas y que lo hacen a lo largo del año, por lo que pueden mostrar una evolución histórica de precios, para que los interesados puedan determinar que, en efecto, se trata de una oportunidad para pagar menos. Incluso permiten crear alertas para notificar una rebaja más adelante.

Si el precio de un producto subió mucho en las últimas semanas, quien lo vende puede promocionarlo con un descuento enorme que es técnicamente cierto, pero que en realidad deja a ese producto al precio que hubiera tenido sin ese aumento extra. Poder comparar el monto que se pide por él en más de una tienda ayudará a tomar una decisión informada sobre si vale la pena comprarlo ahora o no.

Los comparadores de precios son:

Un ejemplo de la evolución de precios de un par de zapatillas en una tienda específica según Precialo

Cómo funcionan estos comparadores de precios

El uso es muy sencillo: los sitios (que no son parte del Cyber Monday; de hecho, funcionan todo el año) tienen algunos productos destacados en la página principal, pero se pueden buscar otros (por marca y modelo) y ver qué tiendas lo ofrecen en este momento (desde cadenas de electrodomésticos hasta cuentas de MercadoLibre), cuál es el precio en cada una de ellas y, el dato clave, cómo fue variando ese precio en las últimas semanas, para comprobar que no haya tenido un pico hace un par de semanas y ahora esté, en oferta, al mismo precio que tenía antes.

Los comparadores de precios no tienen vinculación directa con el Cyber Monday, por lo que habrá que buscar en forma manual con marca y modelo del producto (y verificar que sea exactamente el mismo, y no uno similar que podría tener justificado un precio diferente porque tiene más potencia, es más cantidad del producto, etcétera). Al encontrarlo, estos sitios nos mostrarán su precio a lo largo de las últimas semanas en las diferentes tiendas que analizan.

Un ejemplo de evolución de precios en MercadoTrack

Una vez que encontremos el precio que nos parece adecuado, desde el mismo sitio nos llevará a la tienda en cuestión, donde habrá que hacer la compra tomando los recaudos de siempre; el fundamental es comenzar todo el recorrido desde el sitio oficial, que llevará a las páginas de venta de cada marca en particular. Estos sitios de comparación de precios también muestran ofertas en tiendas que no participan del Cyber Monday, y entonces habrá que verificar la reputación del sitio, la seguridad de la transacción, verificar cómo son los pagos y los tiempos de entrega, que toda la operación esté cifrada, etcétera.