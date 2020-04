Journey, un galardonado clásico de PlayStation, ahora es gratis

Ya son muchas las estrategias y recursos implementados por las personas para hacer más amena la cuarentena obligatoria que estamos transitando . En lo referido al uso de servicios tecnológicos, tanto Netflix como YouTube Premium suelen ser las opciones elegidas a la hora de disfrutar de series, películas y documentales; mientras que Spotify y YouTube Music hacen lo suyo con la música.

Los videojuegos no están exentos de esta realidad, por lo que la industria a experimentado un fuerte crecimiento durante el ultimo mes. Según un informe realizado por Verizon (proveedora de internet en Estados Unidos), el uso general de internet de videojuegos ha aumentado un 75% desde que se impusieron restricciones de circulación por la pandemia por coronavirus en ese país.

También la plataforma Steam experimentó un importante crecimiento, alcanzando un pico de 20,3 millones de jugadores concurrentes, 11% por encima del máximo anterior.

El ultimo dato que permite analizar el crecimiento del mercado de videojuegos durante la cuarentena viene de la mano del estudio Bungie , que compartió en un comunicado que la participación diaria promedio de los usuarios en su juego Destiny 2 (disponible para Windows, Playstation 4 y Xbox One) ha aumentado un 10% en todo el mundo y hasta un 20% en las ciudades más afectadas.

Transitando la cuarentena también en nuestro país, compartimos a continuación algunos servicios, ofertas, oportunidades y títulos gratuitos que permiten encarar el aislamiento social preventivo con un recurso más a modo de pasatiempo.

Juegos gratis para PlayStation 4 y Xbox One

Bajo el lema "jugá en casa", Playstation lanzó esta semana una iniciativa que propone una alternativa que ofrece algunos títulos gratis para disfrutar en la consola PlayStation 4.

Dentro de los títulos destacados dentro de la iniciativa, se encuentran la famosa colección de la saga Uncharted: The Nathan Drake Collection y el titulo de aventuras Journey, los cuales podrán descargarse gratis entre el 15 de abril y el 5 de mayo.

Por otro lado, si disponemos del sistema de realidad virtual para la consola de Sony, podremos optar por varias experiencias gratuitas como Spiderman Homecoming; Invasión , un titulo de aventuras para los más pequeños de la casa y Hatsune Miku: VR Future Live , para los amantes del manga, entre otras opciones.

También en la consola de Microsoft, la Xbox One, encontramos una gran cantidad de títulos gratuitos y demos para pasar horas de diversión. Entre los destacados se encuentran el juego de combate Killer Instinct y el titulo de fútbol eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (también disponible para PS4, Windows y smartphones).

Otra opción es instalar algunos de los tantos juegos free-to-play disponibles para las diferentes plataformas. Estos títulos se caracterizan por ser gratuitos, de buena calidad técnica pero con opciones de compra de algunos aceleradores y características que nos harán avanzar más rápido en la aventura. Entre los destacados podemos encontrar los clásicos, Fortnite , Apex Legends , Call of Duty Warzone y Warframe , todos disponibles para Xbox One, Playstation 4 y Windows.

Servicios de suscripciones

Si queremos llevar nuestra experiencia al siguiente nivel, podemos optar por los diferentes servicios de suscripción disponibles. Con solo una pequeña inversión mensual, podemos acceder a un amplio abanico de juegos gratis.

El servicio mas destacado de este apartado es Game Pass, el servicio estrella de Microsoft para Xbox y Windows 10 que ofrece el acceso a más de 100 juegos de alta calidad por 399 pesos mensuales. Entre los juegos destacados de Game Pass encontramos verdaderas joyas como Mortal Kombat X, Metro Exodus, Hellblade, Tomb Raider, Prey y todos los títulos exclusivos de Microsoft al momento en el momento del lanzamiento como las sagas de Gears of War, Forza, Halo, State of Decay y Ori.

Otra opción es suscribirse a Xbox Live Gold con lo cual los usuarios reciben dos títulos gratuitos por mes además de descuentos en el store.

De forma similar, Playstation ofrece su conocido sistema PS Plus con el que obtenemos dos o tres juegos gratuitos mensuales, además de la posibilidad de jugar online. Tiene un precio de 7 dólares mensuales, y la posibilidad de probarlo gratis durante 14 días.

Los más jugados y los más esperados

Más allá de los juegos gratis, se destacan los títulos de los grandes estudios que se vuelven clásicos inmediatos en el momento de su lanzamiento. Entre los juegos mas importantes de la actualidad (y que pueden tener en cuenta para jugar en momentos de aislamiento social) se encuentran el nuevo Doom Eternal , un rápido juego de acción en primera persona que arrastra una importante herencia de sus antecesores. También Resident Evil 3 , la esperada remake del clásico de Capcom; el titulo de combate Mortal Kombat 11 , todos para Microsoft Windows, Xbox One y PS4 y la remake de Final Fantasy VII (exclusivo de PS4).

Entre los más esperados para este año se destacan la nueva entrega de Flight Simulator (Windows y Xbox One), Cyberpunk 2077 (PS4, Windows y Xbox), The Last of Us II (PS4), Metroid Prime 4 (Nintendo Switch) y Halo: Infinite (Windows y Xbox One).