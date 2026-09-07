De la pista de baile a la guerra: China prepara robots humanoides para el combate

En los Juegos Mundiales de Robots Humanoides celebrados en China el mes pasado, los robots saltaron, boxearon y bailaron. Algunos robots ágiles corrieron más rápido que Usain Bolt en los 100 metros. Los espectadores vitorearon las capacidades cada vez mayores de las máquinas y sus tropiezos dignos de memes.

Dos días después de la finalización de los juegos, el periódico oficial del Ejército Popular de Liberación sacó sus propias conclusiones del evento: instó a los investigadores a acelerar la transferencia de tecnologías de vanguardia de los laboratorios a los campos de entrenamiento militar para los “combatientes” robóticos.

Según una revisión realizada por Reuters de más de 100 avisos de adquisición militar chinos, estudios académicos, patentes, publicaciones oficiales, registros gubernamentales y materiales de empresas de defensa, el estamento de defensa de China está acelerando la investigación sobre los usos militares de los humanoides y planificando su eventual despliegue en tiempos de guerra.

Según documentos inéditos, las instituciones militares están probando humanoides para adaptarlos a las exigencias del campo de batalla, buscando adquirir robots y tecnologías para entrenarlos, y estudiando cómo podrían funcionar junto a las tropas. Este trabajo cobró impulso en 2025 y 2026, centrándose en la percepción, la manipulación y los datos de entrenamiento de los robots.

Según BofA Global Research, los fabricantes chinos representaron aproximadamente el 95% de los envíos mundiales de humanoides en 2025. Este dominio comercial le brinda al Ejército Popular de Liberación (EPL) acceso a una industria en expansión, al tiempo que desarrolla sus propias aplicaciones militares.

Un robot humanoide devuelve la pelota durante una competición de tenis en los II Juegos Mundiales de Robótica, celebrados en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad el 25 de agosto de 2026 en Pekín, China Getty Images - Getty Images AsiaPac

La investigación china en defensa robótica pone de manifiesto la rápida evolución de las tecnologías militares a nivel mundial. En la guerra entre Rusia y Ucrania, los drones semiautónomos que utilizan inteligencia artificial para la navegación y la localización de objetivos han transformado el reconocimiento y el ataque, mientras que los robots transportan suministros y rescatan a los heridos. Reuters ya había documentado los esfuerzos del ejército chino por aprender del conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esa evolución está impulsando el interés militar mundial en los sistemas autónomos.

“Ir a lugares a los que no queremos que vayan los humanos es una de las razones más convincentes para desarrollar robots”, afirmó Dennis Hong, profesor de ingeniería mecánica y aeroespacial en la UCLA, y agregó: “Si perder un robot significa evitar la pérdida de una vida humana, entonces el robot puede volverse prescindible”.

El Ministerio de Defensa de China y la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa (NUDT), la principal institución de investigación del Ejército Popular de Liberación, no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las aplicaciones militares de los robots humanoides.

Reuters no encontró pruebas de que China haya desplegado un robot humanoide armado en una unidad operativa del Ejército Popular de Liberación (EPL). Los robots siguen siendo muy costosos en términos energéticos y poco fiables fuera de las demostraciones controladas. Los entornos de batalla presentan muchas variables y ponen a prueba las capacidades de los robots de maneras impredecibles, afirmó Aaron Johnson, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad Carnegie Mellon.

Fuerza de salto urbano

China ya tiene una visión para el uso de robots humanoides en la guerra urbana. Seis “robots de combate” —humanoides, perros robot o vehículos no tripulados— se dividirían entre dos equipos de asalto. Trabajando junto con las tropas terrestres, los robots despejarían un edificio ocupado por el enemigo, piso por piso y habitación por habitación.

Ese escenario fue descrito en un artículo de agosto de 2025 por investigadores del centro de pruebas de NUDT en Xi’an. El estudio modeló una fuerza de asalto urbano utilizando equipos que, según las proyecciones de los autores, podrían estar disponibles en un plazo de cinco a diez años. No se especificaron las reglas de enfrentamiento de los robots, las armas que portarían ni cómo actuarían en encuentros con civiles.

Las mejoras en el equilibrio, la percepción y la resistencia podrían hacer que los humanoides sean útiles en lugares como edificios, túneles e interiores de barcos, afirmó Juo-Min Chou, investigadora del Instituto de Investigación para la Defensa y la Seguridad Nacional de Taiwán. “Sus dos manos y dos pies podrían, en teoría, combinar movilidad, escalada y manipulación”, añadió.Sin embargo, para misiones de reconocimiento o logística más sencillas, los robots cuadrúpedos, con orugas o con ruedas serían generalmente más baratos y más fáciles de desplegar a gran escala, añadió Chou.

Robots humanoides compiten en atletismo - final de 100 metros por grupos grandes en el quinto día de los II Juegos Mundiales de Robots Humanoides en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad el 26 de agosto de 2026 en Pekín, China VCG - Visual China Group

Los comentarios de miembros del ejército chino prevén una gama cada vez mayor de funciones para los humanoides. Un artículo de julio de 2025 en el PLA Daily argumentaba que las misiones humanoides podrían evolucionar eventualmente “del combate de apoyo al combate primario” y analizaba cómo se podría autorizar a los robots a disparar contra un objetivo vivo que hubiera sido verificado por un humano.

En diciembre, el Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación publicó un montaje generado por inteligencia artificial que mostraba robots militares, incluidos humanoides y cuadrúpedos, superando las defensas de Taiwán en un hipotético conflicto futuro.

China no es la única que explora el uso de humanoides en el campo de batalla. El año pasado, el Ejército de EE. UU. lanzó un concurso para desarrollar “capacidades humanoides militarizadas” que eventualmente podrían operar junto a los soldados. El Ejército indicó que las posibles funciones incluían reconocimiento, seguridad, despeje de obstáculos, operaciones con materiales peligrosos y misiones ofensivas y defensivas en terreno urbano. Hasta 10 finalistas debían probar sus sistemas con expertos militares estadounidenses este año, con la posibilidad de obtener hasta US$1,25 millones en contratos posteriores.

Sin embargo, la industria robótica estadounidense está muy por detrás de China en el desarrollo de máquinas bípedas y cuadrúpedas. Reuters informó el mes pasado que la empresa china Unitree, una de las principales productoras mundiales de humanoides y cuadrúpedos, basó el diseño de sus perros robot más vendidos en innovaciones financiadas por el ejército estadounidense.

El Pentágono y el Ejército de Estados Unidos no hicieron comentarios para este artículo.

Infiltración en las líneas enemigas

El interés chino por las aplicaciones militares de los robots humanoides comenzó a repuntar en 2024. Ese año, la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa (NUDT) y la Academia de Ciencias Militares de China organizaron un foro sobre tecnología de defensa que incluyó una sesión sobre aplicaciones militares de sistemas humanoides, según el sitio web de la NUDT. Ninguna de las dos instituciones respondió a las preguntas de Reuters.

Un año después, NUDT definió explícitamente a los robots humanoides como herramientas de combate. En junio de 2025, una competición universitaria incluyó una prueba que simulaba la “infiltración tras las líneas enemigas”, en la que los robots debían entrar en una zona, cartografiarla y localizar objetivos, según su sitio web. Otra prueba contemplaba que los robots realizaran controles de identidad, inspecciones disciplinarias y patrullas de seguridad en bases militares.

Un robot humanoide (C) cruza la meta para ganar la final de 100 metros para robots grandes durante los II Juegos Mundiales de Robots Humanoides en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad en Pekín el 26 de agosto de 2026 GREG BAKER - AFP

La universidad de investigación militar describió la competición, en parte, como un campo de pruebas para que los humanoides eventualmente “avancen hacia el campo de batalla”. Los registros de adquisiciones de aquella época reflejaban ese objetivo final.

En mayo de 2025, el Ejército Popular de Liberación (EPL) publicó una licitación para la compra de un robot humanoide, incluyendo la instalación y la capacitación técnica. Cuatro meses después, un aviso de contratación, que indicaba una dirección de correo electrónico de la NUDT como contacto, solicitaba un «robot humanoide con percepción inteligente y sistema de operación diestra». Los registros contenían pocos detalles. Reuters no pudo determinar si se habían presentado las ofertas y, de ser así, qué empresas las habían ganado o qué modelos de robots se habían suministrado.

En junio de este año, el Ejército Popular de Liberación (EPL) presupuestó alrededor de US$300.000 para un sistema destinado a recopilar y etiquetar datos de cámaras, radar y movimiento para humanoides, incluyendo información sobre el terreno que podrían atravesar, según otro documento de adquisición militar.

Las especificaciones demuestran que el interés militar chino se está extendiendo desde los cuerpos robóticos hasta los sistemas de percepción, manipulación y entrenamiento que, según los expertos en defensa, son esenciales para que los humanoides vayan más allá de las demostraciones controladas.

Operación remota

Para 2026, el desarrollo de la tecnología humanoide se había extendido más allá del ámbito académico militar, llegando a la industria de defensa china. El robot Fuxi, fabricado por Norinco, un conglomerado de defensa estatal, es un ejemplo. Los materiales de la compañía, publicados en agosto, describían al humanoide de tamaño real como capaz de realizar tareas de vigilancia, reconocimiento en cualquier condición climática, patrullaje inteligente y funciones peligrosas.

Según la compañía, Fuxi puede integrarse con el sistema de teleoperación de Norinco, que permite a un operador humano controlar un robot humanoide de forma remota. Eliminar la necesidad de que un robot tome todas las decisiones de forma autónoma resolvería lo que muchos expertos en robótica consideran el mayor desafío de los robots humanoides. Norinco no respondió a la solicitud de comentarios.

Malcolm Davis, analista senior del Instituto Australiano de Política Estratégica, afirmó que, en la actualidad, no considera a los robots humanoides como sistemas prácticos en el campo de batalla. “Pero dentro de cinco o diez años”, añadió, “podrían serlo perfectamente”.

Incluso si se operaran de forma remota hoy en día, los sistemas humanoides diseñados para el despliegue autónomo tendrían que afrontar dilemas éticos. Las leyes de la guerra exigen que las fuerzas armadas distingan entre combatientes y civiles y se abstengan de atacar a combatientes heridos o que se rinden. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha advertido que las armas autónomas pueden tener dificultades para interpretar de forma fiable las señales de rendición, ya que tales juicios pueden depender del contexto, la conducta y la intención.

El ejército estadounidense exige que las armas autónomas se sometan a una revisión legal y a pruebas realistas, y que los comandantes y operadores ejerzan un juicio adecuado sobre el uso de la fuerza. El Ministerio de Defensa de China declaró en marzo que las armas con inteligencia artificial deben permanecer bajo control humano. Esas preocupaciones no han disuadido a China de explorar los usos militares de los humanoides.

Wang Yonghua, investigador de la Academia China de Ciencias Militares, escribió en un comentario de noviembre que los humanoides presentan problemas sin resolver en cuanto a movimiento, percepción e inteligencia. Para que los humanoides se conviertan en sistemas militares de uso generalizado, se necesitarían avances técnicos, menores costos de fabricación y producción a escala industrial. Si se cumplen esas condiciones, escribió Wang, “los robots humanoides inundarán el campo de batalla”.