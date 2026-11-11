De los restaurantes a los hospitales: cómo la IA cambia las operaciones y qué recomienda Sam Altman

Un restaurante es un mundo complejo, por no decir caótico: además de contar con la demanda de las personas que visitan el local, llueven los pedidos de las aplicaciones de delivery, llegan también solicitudes de servicios de entrega a través de terceros y pedidos de autoservicio que se hacen sin bajar del auto -cuando el local lo permite-. La cocina desborda de trabajo y no es fácil asegurarse las ganancias del negocio. Y en medio de ese caos, la IA puede ayudar.

En Burger King Italia decidieron contratar un grupo de ingenieros de Oracle, que trabajaron en piso con los líderes del restaurante, para aplicar la IA y encontrar solución a los desafíos de gestión y logística que se estaban enfrentando. “Manejamos alrededor de 1500 restaurantes con 8000 trabajadores. En este nivel, la tecnología es esencial para mantener el mismo nivel de consistencia y de experiencia del consumidor”, explicó Fabio Fazzino, group CIO de QSRP (Quick Service Restaurant Platform), durante el Oracle AI World 2026, uno de los principales eventos globales centrados en inteligencia artificial aplicada a los negocios, la nube y los datos empresariales.

La IA les ayuda a identificar problemas, mejorar la velocidad de los servicios y de la producción; les permite analizar imágenes de órdenes que llegaron con errores y descubrir patrones detrás de eso, como una falla en la configuración de las aplicaciones de delivery. Les facilita analizar ventas, demanda y advertir a tiempo cuándo se terminará un producto. Y la ayuda de la IA no termina ahí: junto con Oracle, estudian y desarrollan varios agentes de inteligencia artificial que pueden usar sus datos para mejorar operaciones en sus locales.

Mike Sicilia, CEO de Oracle Oracle

Pero los restaurantes no son los únicos lugares donde la inteligencia artificial está generando impacto. Para una ambulancia que se dirige a un hospital, el tiempo es un factor crítico: puede marcar la diferencia entre salvar una vida o perderla. La IA que Oracle implementa permite identificar inmediatamente quién es la persona que viaja en la ambulancia, encontrar la historia clínica del paciente, enviar un informe preliminar al hospital y empezar a recibir indicaciones del médico, antes de llegar al hospital: desde hacer un ultrasonido y entender la gravedad de las heridas, hasta administrarle una unidad de sangre, si el médico así lo ordena.

“Estamos liberando a la gente de las cargas de los sistemas y dando a las personas más tiempo para ser humanos; esa es la ambición que tenemos para la IA. No es simplemente tener máquinas cada vez más capaces, sino personas más capaces. Que la gente tenga más tiempo para pensar, para resolver problemas y para preocuparse unos de otros”, aseguró Mike Sicilia, actual director ejecutivo de Oracle, al hablar de todos los nuevos avances en inteligencia artificial agéntica que la empresa ha anunciado recientemente.

Nuevas aplicaciones de IA

Oracle dio a conocer hace pocos días nuevas innovaciones en inteligencia artificial (IA) en todo su portafolio de Oracle Fusion Cloud Applications. Estas aplicaciones permiten a las organizaciones ejecutar procesos altamente complejos de manera rentable y a escala en finanzas, recursos humanos, cadena de suministro, ventas y servicios.

“Cuando tenemos que realizar tareas más complejas y especializadas, como las que podría hacer un analista financiero o un planificador de la cadena de suministro, necesitamos recurrir a un entorno de ejecución de agentes de IA controlado, al que llamamos Fusion Claw”, explicó Chris Leone, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Aplicaciones de Oracle, y agregó: “La próxima era de la IA empresarial se centrará en ofrecer software que realice cada vez más tareas, mientras las personas definen los objetivos y establecen las políticas”.

¿Cómo funciona Fusion Claw? “Te puede proponer elevar el aprovechamiento de tu capacidad del 61% al 88%; para eso, sugiere reducir en 16 los movimientos de carga de un proceso, lo que generaría un ahorro de US$58.000. Te presenta toda la evidencia, las acciones que realizará y también detecta qué tareas necesitan de revisión humana”, explicó el ejecutivo de Oracle.

Una demostración de cómo funciona la tecnología de Oracle en ambulancias Oracle

Actualmente, hay 25 aplicaciones agénticas impulsadas por Claw disponibles en Oracle. Entre ellas, se encuentra Service Health Check, que identifica problemas emergentes en el desempeño del servicio, determina sus posibles causas y prepara acciones de alto impacto, que ejecuta una vez aprobadas.

Otras aplicaciones están vinculadas a ámbitos específicos, como el de los números. Es el caso de Ledger, que mejora la preparación para el cierre contable y acelera la resolución de excepciones contables; o Payroll Activity Workspace, que brinda soporte a las actividades de nómina y generación de informes financieros, mediante la comparación de remuneraciones, saldos y costos actuales con períodos anteriores.

Las aplicaciones de IA también se pueden utilizar en el ámbito laboral, con la aplicación workforce orchestration, que desarrolla planes de fuerza laboral que equilibran los cambios en la demanda, los costos y la continuidad operativa, mediante la evaluación de opciones de desarrollo de talento, reasignación, contratación y utilización de profesionales externos. Este también es el caso de Strategic Field Demand Planning, aplicación que alinea la capacidad de los equipos de campo con la demanda de los clientes, mientras gestiona los costos de horas extras. Para ello, predice las necesidades de recursos, identifica brechas de cobertura y prepara acciones de asignación para revisión antes de ejecutar los cambios aprobados.

Otras herramientas sirven para la gestión, como Supply Planning Allocation que determina cómo distribuir materiales y capacidad productiva limitados entre demandas competitivas, mediante la evaluación de líneas de producción, centros de trabajo, productos terminados, componentes y compromisos entre prioridades de negocio. También es el caso de Procurement Spend, aplicación que ayuda a mejorar el control del gasto mediante el análisis de datos de gastos, acuerdos con proveedores y compras, la detección de gastos fuera de las políticas de adquisición y pérdidas derivadas del incumplimiento de contratos.

Oracle AI World 2026 Oracle

La seguridad primero

“Si pudiera recomendarle algo a una compañía para hacer ahora mismo, en el corto plazo, sería comprender realmente el panorama de amenazas de seguridad que plantea la IA y mitigarlas. Me sorprende la cantidad de vulnerabilidades que están encontrando estos sistemas de IA y el esfuerzo increíble y hercúleo que se va a requerir para superar esto”, fue contundente Sam Altman, CEO de OpenAI, en conversación con Clay Magouyrk, director ejecutivo de Oracle, durante el Oracle AI World.

Durante el mismo evento, la compañía anunció una nueva colaboración con OpenAI para redefinir cómo operan las empresas del mundo en la era de la IA. La alianza permitirá a las personas trabajar entre sistemas con IA, crear e implementar aplicaciones, encontrar y corregir vulnerabilidades de seguridad y brindar a los emprendedores una base integrada para crear y dirigir empresas.

Al reunir los modelos de OpenAI, ChatGPT y Codex con las aplicaciones, los datos y la infraestructura de nube de Oracle, ambas compañías ponen la IA a trabajar directamente en los sistemas y las operaciones que utilizan los clientes que impulsan la economía mundial. “OpenAI está transformando cómo las empresas resuelven problemas de negocio, desde el chat y la programación hasta el análisis y los agentes autónomos”, afirmó Magouyrk y agregó: “Con esta nueva suite de productos, unimos sus capacidades transformadoras de IA con las aplicaciones, los datos y la infraestructura de nube de Oracle”.