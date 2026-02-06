De Silicon Valley a la Argentina: dejaron su trabajo soñado para crear una empresa que llegó a 196 países

Juan Fusoni y Diego Antista alcanzaron una meta a la que que muchos aspiran desde jóvenes: trabajar en Google, un lugar asociado al prestigio y la innovación. Estos argentinos llevaban años construyendo una trayectoria prometedora dentro de este gigante tecnológico, especializado en servicios y productos relacionados con internet, software y tecnología; pero la inquietud por dar respuesta a una problemática común volvía una y otra vez. La búsqueda fue creciendo hasta empujarlos a dejar la comodidad de la oficina y del mundo “corpo”, y meterse de lleno en el ecosistema emprendedor, con un producto que llegó a dar servicios a casi 200 países.

Antes de poner en marcha su startup, Antista construyó una larga carrera en Google, donde trabajó durante más de 12 años en posiciones de alta responsabilidad en América Latina, Estados Unidos, Rusia y Europa del Este. Desde ahí, tuvo distintos roles de liderazgo, manejando tanto equipos internos como agencias externas y clientes globales de alto nivel, ayudando a que sus campañas fueran efectivas. Por su parte, Fusoni también desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en la misma empresa, donde trabajó durante más de siete años en distintos roles estratégicos en la Argentina y México, y llegó a desempeñarse como director del Área de Viajes para la región.

Pero una dificultad recurrente atravesaba el trabajo de ambos argentinos: la traducción de los anuncios publicitarios. Adaptar este tipo de contenido a distintas partes del mundo requería de largos trabajos de traducción, que demandaban mucho tiempo, altos costos y terminaban brindando traducciones que no se ajustaban a los modismos propios de cada lugar, porque fallaban en la localización y adaptación cultural.

El polo tecnológico de Silicon Valley Michael Vi - Shutterstock

Con esta inquietud en mente, empezaron a pensar en desarrollar una herramienta que simplificara el trabajo y, al mismo tiempo, elevara la calidad del producto final. ¿A qué solución llegaron? Desarrollaron un producto rupturista para la época: era pleno 2020 y todavía no se habían lanzado ChatGPT, Gemini o Grok, pero estos emprendedores buscaban desarrollar un motor de lenguaje propio, impulsado por inteligencia artificial, que derribara barreras culturales y lingüísticas, entre marcas y audiencias en todo el mundo.

Convencidos de su idea, presentaron el proyecto a Google, pero la respuesta del gigante tecnológico fue negativa. Los emprendedores recuerdan que les explicaron que el foco de la empresa, en ese entonces, estaba puesto en otro lugar. Pero la decisión no desanimó a los argentinos, quienes aseguran que “fue el puntapié que necesitábamos para pegar el salto”.

Así, soltaron las oficinas de Silicon Valley y dieron vida a GetGloby, una plataforma de inteligencia artificial nacida en 2021, basada en modelos avanzados de lenguaje (LLM). La herramienta permite crear, transcrear (adaptar un contenido de un idioma o cultura a otra reformulándolo para que funcione de verdad en el nuevo contexto) y localizar contenidos publicitarios, conservando la intención, el tono y el contexto cultural.

“Era impensable en ese momento”

La propuesta tenía potencial, pero el mundo todavía no estaba preparado para la llegada de la inteligencia artificial. “En la primera ronda de inversión, cuando hablábamos del producto, nos observaban como te miran hoy cuando hablás del futuro de la computación cuántica. Era impensable en ese momento, todavía no habían empezado las inversiones fuertes en IA”, recuerda divertido Antista y detalla que, aunque en la primera ronda de inversión levantaron US$240.000, muchos fueron amigos y, de hecho, el socio más fuerte de la primera ronda fue su primer jefe. Con el tiempo, conseguirían una segunda ronda “seed” de US$1.260.000, entre los que figuró Newtopia VC como inversor.

Y aunque en los inicios el escepticismo frente a esta nueva tecnología fue fuerte, los resultados no se hicieron esperar: entre sus principales clientes, empezaron a aparecer figuras del calibre de LATAM Airlines, Dentsu, Aleph, EssenceMediacom, Dreamplace Hotels, MCIS, RudderStack, Moburst, entre otros. Sus traducciones llegaron a 196 países, con posibilidad de traducción a nivel regional y ciudad, como por ejemplo, la opción de localizar anuncios en la Argentina no solo al español, sino al “cordobés”. El contenido que traducían cubría 110 idiomas e incluía textos (anuncios publicitarios de Google Ads, Meta, newsletters, sitios web, etc.), imágenes, audio y videos. Y uno de los datos más llamativos: las conversiones de los clientes aumentaron, en promedio, un 21%.

Las traducciones del equipo GetGloby llegaron a 196 países GetGloby

El caso de LATAM Airlines grafica los resultados de esta herramienta: utilizan esta tecnología para gestionar traducciones en todos los mercados donde opera y para una amplia variedad de contenidos, incluyendo campañas de publicidad, publicaciones en redes sociales, sitios web, materiales comerciales, etc. Sus primeros trabajos con la aplicación de inteligencia artificial les permitieron reducir el costo por clic en torno a un 31% y mejorar el nivel de calidad de las palabras clave en un 24%.

La agencia de viajes PriceTravel también trabajó con GetGloby en el desarrollo de campañas publicitarias orientadas al mercado hispano de los Estados Unidos. ¿Los resultados? Redujeron a la mitad los tiempos de traducción de sus campañas, incrementaron en 1,5 veces la calidad de sus palabras clave y mejoraron en aproximadamente un 90% las métricas de engagement.

Próximos pasos

Y aunque sus resultados hablaban de un balance positivo, que alcanzó las 250 millones de palabras traducidas por año, a inicios de 2025, otros jugadores del mercado se interesaron por su propuesta y les plantearon la posibilidad de adquirirla.

MotionPoint -empresa de tecnología especializada en la traducción, adaptación y gestión de sitios web y contenido digital, para múltiples idiomas y mercados- adquirió GetGloby. La compañía es conocida por contar entre sus clientes con 6 de los 10 principales bancos de Estados Unidos y 5 de las 10 principales compañías de seguros médicos del mismo país.

Entre los principales clientes de GetGloby figuraban LATAM Airlines, Dentsu, Aleph, EssenceMediacom, Dreamplace Hotels, MCIS, RudderStack y Moburst GetGloby

Con la vida armada y el descanso al alcance de la mano, los emprendedores argentinos sintieron que todavía tenían algo por hacer: incapaces de quedarse quietos, hoy trabajan en el desarrollo de un nuevo producto. Se trata de un proyecto que incluye Live Shopping, un formato de comercio digital que combina transmisiones en vivo con venta directa; ahí, marcas y creadores presentan productos en tiempo real, interactúan con la audiencia y dan la posibilidad de comprar al instante, sin tener que salir del video.

La nueva startup lleva el nombre de “LIVO” y pronto se lanzará al mercado como un partner global de TikTok Shop, enfocado en ayudar a marcas chinas a vender y escalar en mercados occidentales a través de Live Shopping. “En China, donde este formato está plenamente consolidado, se estima que alrededor del 20% de las ventas de retail ya se realizan a través de Live Shopping", explican los emprendedores.

En su caso, funcionan como un partner full-funnel, es decir, gestionan todo el proceso de punta a punta: desde la apertura y operación de tiendas en TikTok Shop, la estrategia de live commerce, la producción y ejecución de los vivos, el trabajo con creadores y afiliados, hasta la activación de paid media, y logística. Con equipos y partners en múltiples países, LIVO busca llevar esta práctica a mercados como Estados Unidos, México y Europa.