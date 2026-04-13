Del Xiaomi 17 Ultra al Watch 5, de su batería para iPhone al tracker: todo lo que un gigante chino prepara para la región

Durante años, Xiaomi fue una de esas marcas que siempre te recomendaban por su relación precio-calidad. Con el paso de los años, supo ganar su lugar entre los grandes nombres de los smartphones, pero además, es una de las marcas de tecnología con el mayor ecosistema de productos que van más allá de los celulares.

Desde aspiradoras hasta freidoras, desde teléfonos y relojes hasta monopatines eléctricos, Xiaomi presentó un batallón de nuevos productos para Latinoamérica, y varios de ellos llegarán a la Argentina en el corto plazo.

Cargador diseñado y pensado para iPhone

Una de las lindas sorpresas, que ya se había podido ver en la feria de Barcelona en marzo fue la inclusión en el catálogo de un cargador ultradelgado y pensado desde su diseño para ser exacto para los smartphones de Apple: el Ultrathin Magnetic Powerbank.

Una batería Ultrathin Magnetic Powerbank de Xiaomi, diseñada para el iPhone 17; sirve para cualquier smartphone o funda compatible con MagSafe, de Apple o con Android

Con un peso de 98 gramos nada más, y la forma exacta para encajar en el MagSafe, vendrá con 5000 mAh (una batería completa de iPhone) y de los colores exactos de los equipos, incluido el Cosmic Orange tan popular en el 17 Pro. Cargará a 15 W de manera inalámbrica y posee un puerto USB para cargar a 22 W por cable.

Con control de temperatura incorporado, esta batería manejará su potencia para no sobrecalentar y no dañar el equipo, que es uno de los accesorios más delgados y vistosos de los que llegarán.

La batería se puede usar con otros dispositivos compatibles con Magsafe, sean iPhones de modelos anteriores o smartphones con Android y la funda correspondiente que agrega un anillo magnético.

Rastreadores para no perder nada

Xiaomi también se suma a la tendencia de los trackers. Así como los presentaron Samsung, Apple y Motorola, Xiaomi tiene su nueva opción con un diseño ligeramente distinto a los circulares. De perfil ovalado y con espacio para enganchar en carteras y mochilas, el nuevo rastreador pesa 10 gramos y, a diferencia de muchas otras opciones, funciona tanto con Android como con iOS. El sistema trabaja de la misma manera que las opciones de Android y Apple, utilizando Bluetooth y conexiones cercanas para marcar su posición.

Un rastreador Xiaomi Tag

Resistente al agua y polvo, y con pila de reloj intercambiable, también incorpora la función de “objeto perdido” para usar todas las redes sin importar cuán lejos esté para encontrarlo.

Watch 5, relojes con IA

También se mostraron nuevos relojes, los Xiaomi Watch 5. En este caso, vamos a ver un equipo elegante de formato redondo tradicional, que vendrá en varios diseños, colores y mallas. Pero quizás lo más distintivo es que tendrá Google Gemini integrado gracias al Wear OS de Google, por lo que podremos preguntar a la IA desde la muñeca para recibir respuestas sin tener que sacar el celular del bolsillo.

Tres variantes del Xiaomi Watch 5

Cristal de zafiro, cuerpo de acero, pantalla AMOLED resistente a golpes y agua. En cuanto a su batería, uno de los temas más debatidos en los relojes inteligentes, Xiaomi asegurá que podrá resistir hasta seis días sin recarga.

Tablets que se suman al ecosistema

Dentro del mundo tablets, Xiaomi tiene varias opciones a lo largo de los años, pero esta vez anunció la Xiaomi Pad 8, que se destaca por tener una pantalla de 11,2 pulgadas, resolución 3.2K con 800 nits y 144 Hz. Además vendrá con 128GB o 256GB de almacenamiento y el procesador Snapdragon 8s Gen 4 con 8GB de RAM. Si bien no es tope de gama en sus specs, es un equipo relativamente potente que además vendrá con teclado en la caja.

Una tablet Xiaomi Pad 8

Electrodomésticos de todo tipo

Sin entrar en especificidades, también se expande el sistema de electrodomésticos y productos para el hogar y las opciones son un montón. Están las nuevas aspiradoras de mano potentes, las robóticas autónomas, las freidoras y hornos de aire, pavas eléctricas y hasta cepillos de dientes, cargadores de aire, masajeadores y afeitadoras. Todo bajo la misma marca y con conectividad para una casa integrada. Varios de estos productos ya están disponibles en las tiendas de la Argentina y otros irán llegando en los próximos meses al país. Esto incluye los monopatines eléctricos con varias gamas de potencia y prestaciones: con amortiguación, baterías de larga duración, sistemas de frenos mejorados y potencia.

El teléfono inteligente más potente de la marca

Dentro de los anuncios, está el lanzamiento del Xiaomi 17 Ultra, el más potente de sus equipos, que mostró en marzo y que ahora llega a la región. Este teléfono viene con la particularidad de saltearse el 16 y pasar directo al 17 para equiparar los números con Apple. En este caso, tiene el procesador para Android más potente del mercado, el Snapdragon 8 Elite gen 5, y viene con 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento.

Los colores del Xiaomi 17 Ultra

Pero quizás lo más destacado no está solo en su potencia de equipo de gama superalta, sino en sus cámaras. Posee un set de cámaras creados en conjunto con la empresa alemana Leica, donde incorpora un zoom óptico continuo en su teleobjetivo de 200 MPX, capaz de tener un rango de 3x a 4,3x. Además, la cámara principal de 50 MPX viene con sensor de 1 pulgada y tecnología LOFIC HDR para mejorar el rango dinámico y la fotografía nocturna. Sumado a esto, tiene un sistema selfie cam de 50 MPX, y una buena estabilización y calidad e imagen para videos nocturnos.

En cuanto a su pantalla, viene con una OLED de 6,9 pulgadas y un diseño de bordes de aluminio suave al tacto. Su resolución es de 1.5K 120 Hz, y tiene 3500 nits de brillo máximo para que se vea bien en exteriores.

Pero quizás el otro punto fuerte de este equipo es su batería, con 6000 mAh (más de 1000 mAh que el iPhone 17) y la posibilidad de cargarlo a 90 W con cable y a 50 W de manera inalámbrica, todo esto con resistencia al agua y polvo IP69.

La lista completa de productos que llegarán a nuestro país se conocerá en breve por parte de la marca, por la cual aún no tenemos precios anunciados ni disponibilidad.

Sí es posible confirmar que el Xiaomi 17 Ultra ya se vende en Colombia, Chile, Paraguay y Bolivia, pero no vendrá a la Argentina.