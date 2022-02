Demos y charlas con los desarrolladores: comenzó el Steam Fest 2022

Este lunes comenzó oficialmente el primer Steam Next Fest del 2022, el popular evento que le da la posibilidad a los usuarios de probar cientos de juegos que se lanzarán a la venta durante los próximos meses.

El evento suele realizarse dos veces cada año, al igual que ocurrirá en esta ocasión. Después de esta primera edición que se extenderá hasta el 28 de febrero, se realizará nuevamente en junio.

La Steam Next Fest permite a los usuarios jugar demos de videojuegos que se encuentran en la última etapa de su desarrollo antes de estar listos para salir a la venta. Además, el evento también da la posibilidad de sumarse a charlas y sesiones de juego de los desarrolladores, o incluso comunicarse a través de un chat para responder preguntas.

En esta ocasión, entran muchos títulos que tienen previsto el estreno para una fecha entre el 28 de febrero y el 1° de septiembre. En el tráiler, Steam adelantó algunos de los juegos que están presentes. El listado de los que fueron incluidos en el avance: Fist of the Forgotten, 8-Bit Adventures 2, Occupy Mars: The Game, Oaken, Neo Dash, Kick Bastards, Hamster Playgrounds, Mago, Abriss, Blasterbeat, Hero’s Hour, Elsie y Dash Pong.

El adelanto de Steam con algunos de los juegos disponibles en el evento

Es importante tener en cuenta que pueden aparecer entregas repetidas de ediciones anteriores que se hayan retrasado en el desarrollo y no hayan salido a la venta en la fecha que tenían prevista.

Para la búsqueda de las demos disponibles, el usuario podrá elegir no solo entre géneros, sino también subgéneros, estilo visual, punto de vista, temas y ambientes. Además, también se podrá filtrar por si es multijugador, la plataforma, la descripción del contenido y las características.

Sumado a la posibilidad de probar títulos en desarrollo y ver cómo están avanzando los títulos que el usuario ya tenía marcados desde antes, es una gran oportunidad para encontrar nuevas entregas de interés y agregarlas a la lista de deseados que tiene la plataforma.

“Anunciamos el Next Fest de Steam, una celebración de varios días de los juegos que se van a lanzar próximamente. Explora y prueba las demos de cientos de juegos, ve las retransmisiones de desarrolladores y chatea con los equipos sobre sus juegos en proceso de preparación, que están por llegar a Steam”, reza el comunicado oficial de Valve, empresa que trabaja codo a codo junto con el gigante de los videojuegos y que se encargó de organizar el evento.