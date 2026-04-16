Descargá los fondos de pantalla de Artemis II gratis para iPhone y Android

Es posible llevar un wallpaper con imágenes que se captaron en la misión tripulada que rodeó la Luna y que más lejos llegó en el espacio en la historia
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El Artemis II fue la última misión espacial más relevante de la historia reciente. En la misma se envió una nave tripulada a la Luna por primera vez en más de 50 años, que logró viajar la mayor distancia en el espacio nunca antes lograda, hasta el punto que dio vuelta por la cara oscura de la Luna. Esta misión histórica que transcurrió hace tan solo unos días dejó varias postales impresionantes del satélite natural y de la Tierra. Ahora es posible descargar fondos de pantalla gratis para iPhone y Android con imágenes del Artemis II.
La nave Orion despegó el pasado 2 de abril; fue lanzada con éxito desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La tripulación ―que fue la primera desde 1972― estaba compuesta por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Durante 10 días, viajaron miles de kilómetros más allá de la Luna antes de emprender el regreso a la Tierra.
Su amerizaje ocurrió este viernes 10 de abril, a menos de 100 kilómetros de la costa de California, Estados Unidos. De esa forma, los astronautas batieron otro récord: se convirtieron en las personas que más rápido viajaron en la historia de la humanidad a casi 40.000 kilómetros por hora.
Cómo descargar los fondos de pantalla de Artemis II gratis para iPhone y Android
A través de su sitio oficial, la NASA ofrece de forma gratuita la posibilidad de descargar fondos de pantalla o wallpapers para celulares con imágenes de alta calidad que se tomaron desde el Artemis II. Estas incluyen vistas de la Tierra, Luna y eclipses desde la nave Orion. Estas fotografías se destacan por sus colores nítidos, encuadres y paisajes celestes, ideales para personalizar la pantalla del celular con temáticas del espacio y la exploración lunar. Están disponibles para cualquier tipo de dispositivo, sea Android o iPhone.
A continuación, estos son los pasos para descargar los fondos de pantalla del Artemis II:
Entrar al sitio de la NASA
Ingresar al navegador del celular (como Chrome o Safari) y buscar la página oficial de la NASA donde ofrece los fondos de pantalla del Artemis II.
Elegir el fondo de pantalla
Explorar la galería de imágenes, donde cada una tiene nombre, fecha y tamaño en JPEG (entre 565 KB y 1,24 MB).
Descargar la imagen deseada
Tocar la imagen que se prefiera; debajo o a la derecha se ve un icono azul de descarga o enlace “JPEG”. Pulsar sobre este para que se abra en una nueva pestaña o se guarde automáticamente en tu galería.
Cómo configurar un fondo de pantalla en el celular
El proceso para establecer un wallpaper en el celular se puede hacer en pocos pasos y depende del sistema operativo del dispositivo:
- iPhone: abrir la imagen descargada, tocar el ícono de compartir, seleccionar “Usar como fondo de pantalla”, ajustar el encuadre y aplicar en pantalla de inicio, bloqueo o ambas.
- Android: dirigirse a la galería, seleccionar la imagen, elegir “Establecer como fondo” y ajustar según la pantalla.
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