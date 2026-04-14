En primera persona: así fue el emotivo encuentro entre los astronautas de Artemis II y los encargados de su recuperación

El regreso de la nave Orión volvió a poner el foco en los desafíos de la exploración espacial. Tras completar un descenso crítico a la Tierra a casi 40.000 kilómetros por hora, la cápsula atravesó la atmósfera convertida en una verdadera bola de fuego, soportando temperaturas extremas que alcanzaron los 2700 grados. En las últimas horas, además, se difundió un nuevo video que muestra en detalle el momento en que la Marina abrió la cápsula tras la misión Artemis II para recibir a los astronautas.

El descenso, seguido en tiempo real por la NASA, exigió una precisión absoluta desde el primer momento. Tal como advirtió el astrónomo Diego Bagú en diálogo con LN+, no había margen de error una vez iniciado el regreso: “Tiene que salir perfecto porque si no esta historia puede terminar muy mal”. Uno de los momentos más críticos se dio durante el ingreso a la atmósfera, cuando la ionización del plasma provocó un apagón de comunicaciones que se extendió durante seis minutos, elevando al máximo la tensión de la maniobra.

La cápsula Orión, instantes después de completar su regreso a la Tierra (Photo by NASA / AFP) - - NASA

La compleja secuencia continuó con el despliegue sincronizado de once paracaídas, fundamentales para reducir la velocidad de la cápsula y asegurar un descenso controlado sobre el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. Según explicó Liliana Villarreal, la nave logró proteger a la tripulación mientras pasaba de velocidades supersónicas a unos 30 kilómetros por hora antes del impacto con el agua. Las imágenes difundidas por la agencia mostraron el momento exacto en que la cápsula completó su travesía de diez días, confirmando el éxito técnico de la misión Artemis II.

La NASA publicó el video de la apertura de la cápsula Orión tras el regreso de Artemis II

A bordo viajaban Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes fueron asistidos por equipos militares y trasladados al buque USS John P. Murtha para iniciar los protocolos médicos previos a su regreso a la vida cotidiana.

El momento en que abrieron la cápsula

En las últimas horas se difundió un nuevo video que muestra en detalle el instante en que se abre la cápsula de Orión, un momento cargado de emoción luego de la misión Artemis II. La secuencia fue compartida por el comandante Reid Wiseman, quien acompañó las imágenes con un mensaje dirigido al equipo de rescate: “Jesse, Steve, Laddy y Vlad… ¡Qué emoción darles la bienvenida a bordo del Integrity después de un viaje de casi 700,000 millas! Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación”. El operativo estuvo a cargo de cuatro especialistas médicos de la Marina, liderados por el teniente comandante Jesse Wang, junto a Laddy Aldridge, quien realizó el primer contacto y abrió la escotilla, Vlad Link, con amplia experiencia en medicina de buceo, y Steve Kapala.

La emoción de los astronautas tras el aterrizaje (Captura: Instagram @nasa)

En las imágenes, el clima era de alivio y alegría: los astronautas se mostraron visiblemente emocionados tras completar el exigente regreso a la Tierra. Cada gesto reflejó la intensidad de una travesía que combinó riesgo, precisión y trabajo en equipo, y que culminó con un reencuentro entre la tripulación y quienes hicieron posible su regreso seguro.

De izquierda a derecha, Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, la tripulación del Artemis II, durante una rueda de prensa tras su misión en órbita lunar, en Houston, el sábado 11 de abril de 2026. (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle vía AP) Raquel Natalicchio - Houston Chronicle

Más allá del impacto del regreso, la misión deja una conclusión clave de cara al futuro del programa Artemis: cada etapa del descenso permitió comprobar que los sistemas diseñados para proteger a la tripulación pueden responder en condiciones extremas, algo fundamental tras las dudas que había generado el escudo térmico en el vuelo anterior. Al mismo tiempo, la misión cierra con un gran costado simbólico, ya que no solo valida tecnología y procedimientos, sino que también deja postales inéditas, como la observación de la Tierra desde el espacio profundo y eclipses solares vistos desde la órbita lunar, experiencias que amplían los límites de lo conocido.