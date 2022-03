Después de un año, Gotham Knights anunció su nueva fecha de lanzamiento

Luego de su retraso en la fecha de lanzamiento, Gotham Knights finalmente anunció su nueva fecha de estreno y los fanáticos ya saben cuando podrán jugar esta entrega que sin dudas promete mucho.

Originalmente, la idea era que el título de Warner Bros. Games estuviera listo para el primer semestre del 2021. Sin embargo, la dinámica a la que llevó la pandemia complicó el cumplimiento de estos plazos. El formato de trabajo virtual ralentizó todo el desarrollo y el estreno quedó postergado para algún momento del 2022.

En aquel momento, la empresa había manifestado en un comunicado que querían tomarse el tiempo necesario para poder “entregar la mejor experiencia posible a los jugadores”. Finalmente y después de muchos meses, ya se anunció formalmente la fecha: Gotham Knights saldrá a la venta el 25 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

“Gotham siempre necesitará a sus héroes. Preparate para una aventura completamente nueva que llegará el 25 de octubre de 2022″, reza el texto que compartió la cuenta oficial de Twitter del juego junto con una imagen que resume la información.

El tweet de la cuenta oficial de Gotham Knights Captura

La nueva entrega estará ambientada en el universo de Batman, pero no tendrá ninguna relación con Arkham, la saga del Caballero de la Noche que trajo tantos éxitos. En esta historia, el héroe murió y debe ser reemplazado para continuar con sus actividades contra el crimen. Robin, Batgirl, Nightwing y Red Hood son quienes buscarán combatir la escalada del Tribunal de los Búhos, una sociedad criminal secreta que está conformada por las familias más ricas de la ciudad.

El nuevo título intentará seguir con el éxito de Arkham. Teniendo en cuenta ese antecedente, los desarrolladores ya adelantaron en su momento que las mecánicas de combate mantendrán la base pero experimentarán una modificación importante: van a estar adaptadas al cooperativo. La premisa es presentar una entrega multijugador y para eso se busca preparar todos los aspectos.

El tráiler de Gotham Knights

“Rediseñamos completamente el sistema de combate para que funcione bien en cooperativo”, afirmó la productora ejecutiva del estudio, Fleur Marty, en diálogo con el medio especializado Games Radar. En esa misma línea, destacó las similitudes en estilo que habrá con los antecesores del juego: “Sigue siendo un brawler, y algunas de las mecánicas no se sentirán totalmente distintas para la gente que disfrutó la serie Arkham, pero es diferente de muchas maneras”. La adaptación para el multijugador se mantiene también en el diseño de los mapas. La ciudad fue pensada para ser disfrutada en una experiencia cooperativa.

La variedad de personajes lleva a otro factor importante para quienes estén esperando por el lanzamiento del juego. En declaraciones al mencionado medio, el director creativo de Warner, Patrick Redding, explicó que los usuarios podrán cambiar de personaje en cualquier momento de la historia. Para esto solo deberán estar dentro de The Belfry, la base de operaciones que está ubicada en Old Wayne Tower. Además, los héroes irán evolucionando y progresando en sus habilidades aunque no estén siendo utilizados. De esa manera, estarán en condiciones y serán aptos siempre para participar de la acción.