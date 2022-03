Gran Turismo 7: lo jugamos y te contamos qué debés saber de este hiperdetallista juego de carreras para PlayStation

Gran Turismo, la saga más taquillera de exclusivos de PlayStation llegó este 4 de marzo para PlayStation 4 y PlayStation 5 (a un precio de 70 dólares) con una fórmula calcada a las versiones anteriores, que transmite nostalgia de la PS1 en cada momento, y que además le suma una profunda revisión a la historia de los autos y la adoración de los fierros.

Si bien se centra en un manejo específico, correcto y perfeccionista, donde pifiar una curva implica tener que arrancar de nuevo (aunque sin daños por colisión, lo que le da un poco de gusto a Arcade), Gran Turismo 7 no gira solo alrededor del volante, sino que abraza toda la cultura de los autos. Tras cada carrera (que son por lo general cortas, de 2 o 3 vueltas), vamos a tener posibilidades de ver replays para ver nuestro vehículo en acción, desde todos los ángulos y hasta tiene un modo específico de fotografía para hacer lucir de millones de maneras distintas a todos los autos de nuestra colección. Esas fotos las podemos exportar luego, y son hiperrealistas.

Un repaso por todo lo que ofrece el Gran Turismo 7

Además tiene un modo music rally, como un desafío por tiempo con música, sus competencias online y la “carrera” completa, donde con la vista de un mapa vamos a comenzar nuestra colección de autos clásicos, usados y de carreras. Allí, mediante un personaje intermediario en el GT Café, vamos a lograr objetivos para ir conociendo más de la industria de los autos, con explicaciones, videos y archivos de cómo se creó cada auto, cada marca y cada categoría. Debemos cumplir misiones para desbloquear muscle cars, hatchbacks europeos, clásicos japoneses y cientos más.

Más de 400 modelos

Autos hay de todos los tipos: son más de 400, con super deportivos, clásicos y hasta los que vemos en las calles porteñas todos los días, a los que vamos a poder tunear y mejorar.

Una vista del Gran Turismo 7 corriendo en una PlayStation 5

Este modo de descubrimiento de los autos está contado con NPCs (non playable characters) que son una foto y un texto en pantalla, cosa que nos hubiese gustado más que sean actores hablados, pero el juego sigue fiel a su tradición sin arriesgar y modernizarse. En este punto, tenemos entre esos personajes a Agustín Cajal, “Aspicito”, un simracer argentino real, que fue representado en GT7: “Cuando lo jugué por primera vez no lo pude creer. El juego al que más horas le dediqué en toda mi vida, el juego que me hizo fanático de los juegos de carreras cuando era chiquito, el juego por el que mamá me retó mas de una vez por jugar tanto, en ese mismo juego no solo estaba yo como un nombre, estaba mi foto y con un texto para que lean TODOS los jugadores de GT7, en ese momento entendí que todos los que pasen por el modo campaña van a conocer a “Agustín Cajal, que vino desde Argentina para competir”.

En cuanto a la jugabilidad, además del manejo técnico, vamos a tener prácticamente el mismo sistema que en los Gran Turismo anteriores. Desafíos donde casi siempre largamos últimos (no lo más deportivo posible), mini torneos, carreras de mayor duración y lo más importante y difícil, adquirir las licencias para progresar en el juego que van a tener una dificultad propia por fuera de los otros modos.

Una vista del Gran Turismo 7 corriendo en una PlayStation 5

Acá el objetivo no es salir campeón, es agrandar la colección de autos, seguir desbloqueando y comprando mejoras para ver qué sorpresa en cuatro ruedas va a llegar después.

Cada carrera o desafío que ganemos nos dará créditos para gastar en autos o en agregados, y lo bueno es que esos créditos se pueden conseguir cuando quieras, ya que los modos se pueden volver jugar y las carreras se pueden correr cuantas veces quieras para acumular más dinero. También existe la opción Pay to Win que permite comprar con plata real estos créditos, pero sería lo más triste del mundo desbloquear los autos pagando y no corriendo por ellos.

Con o sin volante

Lo que sí es recomendable, si no lo jugás con volante, es encontrar un equilibrio en la dificultad, ya que puede ser demasiado fácil en modos asistidos, como demasiado difícil con todo desbloqueado.

Una vista del Gran Turismo 7 corriendo en una PlayStation 5

En cuanto a la potencia gráfica, el juego se ve muy bien y se siente excelente a pesar de estar disponible para PS4 y PS5, por lo que no está pensado para exprimir a la nueva generación. El modo performance en nuestro caso, nos rindió más para correr, pero los detallistas lo van a poder verlo también con ray tracing y lujo de detalles en la PS5, cosa que abunda en cada rincón de Gran Turismo.

En cuanto a los autos y la sensación de manejo, en un principio se siente lento, y no transmite una sensación de velocidad con autos de baja potencia, pero luego a medida que el juego crece y juntamos créditos para comprar y mejorar nuestro catálogo, nos vamos a ir sintiendo más “al volante”. Entre esas sensaciones, si jugás en PS5, vas a sentir que los gatillos del DualSense cambian la resistencia dependiendo de las condiciones o el auto que manejes. Y en eso el juego triunfa. Un Dodge Charger antiguo no se siente igual en los gatillos y se maneja totalmente distinto a un Renault Clio Sport moderno. Se nota la profundidad y el conocimiento que le puso Polyphony digital a cada momento.

Una vista del Gran Turismo 7 corriendo en una PlayStation 5

Otro de los puntos fuertes de GT7 es la personalización, otra manera de celebrar la cultura de los autos. Además de poder tunear los autos con un sistema de compra de partes lineal, y otro de puro tuning para expertos, vamos a poder modificar como se ve nuestro auto con body kits, alerones, detalles, calcos y literalmente miles de opciones visuales con las que se puede pasar horas y horas sin siquiera correr una sola pista.

Esto es Gran Turismo. No es ni se siente como el juego de la Fórmula 1 o el Forza Horizon 5 (acá, nuestra reseña), es meterse en lo profundo del amor por los autos. Algo que no todos los jugadores puedan quizás disfrutar, pero que los fanáticos de la historia de los autos y los fundamentalistas de la saga, que esperaron tanto por esta entrega, sin lugar a dudas van a amar.