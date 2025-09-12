Día del Programador: por qué se celebra hoy y dónde estudiar programación
La fecha elegida para celebrar este día hace referencia a un dato informático muy conocido en la disciplina de programación
El Día del Programador se conmemora cada 12 de septiembre con el objetivo de celebrar esta profesión que reúne a miles de personas en todo el mundo. Los programadores trabajan en el desarrollo de diferentes plataformas digitales como páginas web, aplicaciones, juegos y sistemas operativos, que conforman una herramienta esencial para la vida diaria de las personas.
La programación es una carrera que aborda los procesos que incluyen el diseño y redacción de instrucciones informáticas. Se encarga de ordenar y establecer funciones específicas, a través de los código fuente, en los circuitos informáticos, de diferentes dispositivos.
¿Por qué se celebra hoy el Día del Programador?
Los orígenes de esta jornada se remontan a Rusia, por iniciativa de Valentin Balt, un programador que trabajaba en la empresa de diseño web Parallel Technologies. El profesional decidió establecer que cada día 256 del año se celebrara a todos los programadores. Esta cifra se trata del número de combinaciones que se pueden representar con un código de ocho bits, que refiere a la unidad mínima de información que procesa una computadora.
El 24 de julio de 2009, el Ministro de Comunicaciones de Rusia aprobó el proyecto de ley que conmemora esta fecha. Es así que el Día del Programador se celebra cada 12 de septiembre y el 13 de septiembre, si corresponde a un año bisiesto.
¿Dónde estudiar programación?
Actualmente, nuestro país cuenta con una amplia oferta para la formación de esta disciplina. Desde cursos cortos, seminarios en academias especializadas o carreras en instituciones educativas o universidades, es posible acercarse a la programación, con diferentes especializaciones y enfoques.
Asimismo, muchas universidades incluyen formaciones afines, asociadas a la computación, tecnología, datos, entre otros. Algunas de las propuestas son:
- Universidad de Buenos Aires (UBA): ofrece la carrera de Ciencias de la Computación, con la posibilidad de cursar materias optativas como inteligencia artificial, bases de datos, sistemas distribuidos, redes y seguridad informática.
- Universidad de Buenos Aires: la facultad de Ingeniería posee la formación de Licenciatura en Sistemas.
- Universidad Argentina de la Empresa (UADE): Posee la tecnicatura universitaria en Desarrollo de Software (Sistemas) y la licenciatura en Gestión de Tecnología de la Información.
- Universidad de Palermo (UP): es una de las facultades con mayor oferta académica como analista universitario en Sistemas, Ingeniería en Informática y la licenciatura en Informática.
- Universidad Nacional de La Plata (UNLP): ofrece carreras de grado como Ingeniería en Computación y licenciatura en Sistemas.
- Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA): su formación en Ingeniería en Informática cuenta con un amplio plan de estudios que aborda algoritmos y estructuras de datos, arquitectura de computadoras y bases de datos.
- Universidad Nacional de Córdoba (UNC): sus dos principales propuestas son la Licenciatura en Ciencias de la Computación o Ingeniería en Computación.
- Universidad Austral: es posible cursar Ingeniería en Informática o la licenciatura en Ciencia de Datos.
- Universidad Nacional de Quilmes (UnQui): su plan de estudio ofrece el título de tecnicatura universitaria en Programación Informática.
- Universidad de San Martín: es posible cursar la tecnicatura universitaria en Programación Informática.
- Universidad Nacional de Lomas de Zamora: tecnicatura en Programación de Computadores.
- Universidad de La Matanza: tecnicatura en Desarrollo Web.
- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires: tecnicatura en Programación y Administración de Redes.
- Universidad Nacional de Tucumán: programador universitario.
- Universidad Nacional de Santiago del Estero: programador universitario en Informática.