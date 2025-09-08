Día Internacional del Periodista: quién fue Julius Fučík y por qué se lo recuerda en esta fecha

El Día Internacional del Periodista se conmemora el 8 de septiembre en recuerdo de Julius Fučík, un escritor y periodista checoslovaco que fue asesinado en 1943 a manos del régimen nazi, durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Durante su cautiverio, escribió una obra trascendental, que retrató la opresión y violencia de la época. La fecha invita a reflexionar acerca de la importancia de la libertad de expresión como pilar de la democracia.

Desde 1950, se celebra el Día Internacional del Periodista cada 8 de septiembre PEXELS

En nuestro país, se celebra el Día Nacional del Periodista cada 7 de junio, en recuerdo a la fundación de La Gaceta de Buenos Aires, el primer medio periodístico de la época independentista, creado en 1810 por Mariano Moreno.

¿Quién fue Julius Fučík y por qué se lo recuerda en esta fecha?

Julius Fučík nació el 23 de febrero de 1903 en Checoslovaquia, actual República Checa. De muy joven comenzó a involucrarse con espacios políticos e intelectuales de la época, demostrando gran interés en la lectura y escritura. A los 18 años se afilió al Partido Comunista, lo que lo llevó a trabajar con diferentes medios asociados, como el periódico Rudé Právo y la revista Tvorba.

Fue en esta etapa en la que desarrolló su labor periodística, al escribir crónicas, reportajes y artículos, donde abordaba las problemáticas de la clase trabajadora. Sin embargo, con la invasión nazi a Checoslovaquia, comenzó a ser perseguido. De esta manera, adoptó el seudónimo de “Doctor Horak”, para proteger su identidad y continuar con su actividad. Con este nombre, continuó publicando escritos que criticaban al fascismo de la época.

En 1941, se unió al Comité Central del Partido Comunista, donde realizó publicaciones clandestinas que denunciaban la violencia del régimen. Al año siguiente, fue detenido junto con su esposa, Gusta Fučíková, por la Gestapo.

El Reportaje al Pie de la Horca fue escrito por Julius Fucik durante su encierro por parte de los nazis y se convirtió en un testimonio ineludible del oficio periodístico

Fue trasladado a la prisión de Pankrác, donde sufrió varias torturas. A pesar de la violencia a la que fue sometido, no dejó de escribir para retratar su experiencia. Uno de los guardias de la prisión, Adolf Kolínský, era un doble agente, quien le asistía en secreto. Gracias a su ayuda, Fučík consiguió papel y lápiz, con los cuales redactó su obra más célebre: “Reportaje al pie de la horca”. Se trataba de un testimonio brutal sobre la vida en cautiverio, sin dejar de lado su costado esperanzador y deseos de resistencia política.

El 25 de agosto de 1943, un tribunal en Berlín lo sentenció a muerte. Julius Fučík fue fusilado el 8 de septiembre de ese mismo año junto a otros 155 prisioneros. Su manuscrito fue rescatado y preservado por su esposa, quien lo publicó tras la liberación de Checoslovaquia por el Ejército Soviético.

Con los años, este libro alcanzó popularidad y se convirtió en una pieza clave para la memoria de la resistencia europea ante el nazismo. De esta manera, en 1950 el Congreso de la Organización Internacional de Periodistas (OIP) declaró el 8 de septiembre como el Día Internacional del Periodista, en reconocimiento a la valentía y determinación por la resistencia de Fučík, símbolos de la libertad de prensa.