Día del Trabajador 2025: el doodle con el que Google celebra el 1° de mayo

El Día del Trabajador se celebra el 1° de mayo en varios países del mundo, incluida la Argentina. Es por ello que Google cambió su tradicional logo de colores por un doodle que conmemora esta efeméride.

El doodle de Google tiene el objetivo de celebrar o conmemorar eventos, logros o personas que marcaron un antes y después en el mundo, y es por eso que el buscador cambia su logo en la página principal por un día.

El 1° de mayo se celebra el Día del Trabajador en gran parte del mundo, incluida la Argentina JONATHAN NACKSTRAND - AFP

En esta ocasión, al entrar a Google.com se puede ver una ilustración de las distintas letras del nombre del buscador con forma rectangular y en verde, azul y naranja. Sobre cada una de ellas hay personas que desarrollan diferentes profesiones y oficios: un plomero, un médico, un repartidor, un soldador y un jardinero.

En su sitio oficial sobre los doodles, Google indicó que el de esta ocasión celebra el Día del Trabajador, a la cual considera “una festividad dedicada a honrar los logros de los trabajadores y el movimiento obrero”. En ese sentido, agregan: “También conocido como 1° de mayo o Día Internacional de los Trabajadores, se remonta a mayo de 1886, cuando miles de trabajadores se declararon en huelga en apoyo de la jornada laboral de 8 horas”.

“Convertido ya en una celebración mundial, el 1° de mayo es reconocido en muchos países. Sirve como recordatorio de las luchas y victorias históricas de la clase trabajadora. Algunos lo celebran con manifestaciones públicas, mientras que otros participan en actividades más festivas, como asistir a festivales, conciertos o pasar tiempo con familiares y amigos”, concluye.

Día del Trabajador: cómo fueron las huelgas que originaron esta efeméride

En 1886 se llevaron a cabo decenas de protestas de trabajadores del sector obrero en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Exigían ser reconocidos por su labor, mejorar sus contratos y la reducción de la jornada laboral, la cual era entre 12 y 18 horas diarias. Es así que, hacia finales de abril de ese mismo año se popularizó el lema “Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa” por parte de la agrupación “Noble Order of the Knights of Labor” (La Noble Orden de los Caballeros del Trabajo en inglés).

Los empresarios no aceptaron las demandas de los trabajadores, por lo que se llevó a cabo una huelga masiva de más de 5000 personas el 1° de mayo de 1886. En ese contexto, los empleados de la fábrica McCornick se presentaron en la puerta de este edificio para hacer visible su reclamo. Ante la denuncia del dueño, la Policía se presentó y los reprimió. Esto provocó decenas de muertos y heridos. Los obreros volvieron a reunirse el 2 y 3 de mayo para exigir por sus derechos, días en los que se repitió el mismo nivel de violencia.

Ilustración de la Revuelta de Haymarket Archivo

El 4 de mayo el conflicto escaló con la llamada “Revuelta de Haymarket”, que provocó varias muertes y detenciones. En esa ocasión, cinco trabajadores fueron ejecutados y recordados, posteriormente, como los Mártires de Chicago.

Los hechos tuvieron gran repercusión mundial y causaron indignación y cuestionamientos desde los sectores trabajadores de distintos países. En 1919 se llevó a cabo la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Alló se estableció de manera obligatoria el cumplimiento de jornadas máximas de ocho horas diarias y 48 horas semanales.