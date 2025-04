Día del Trabajador: 25 frases para mandar por WhatsApp este 1° de mayo

El Día del Trabajador se celebra el 1° de mayo y muchas personas piensan en frases para mandar por WhatsApp en esta fecha, cuando buena parte de la población goce de un feriado.

Con este descanso generalizado, cualquier momento del día será una ocasión inmejorable para enviar un mensaje. En esta fecha, se exalta el derecho a trabajar en condiciones de seguridad, paga y estabilidad dignas. Hay que recordar que la celebración surge de las luchas obreras de fines del siglo XIX, atravesadas por la búsqueda de mejoras laborales en las primeras décadas de la Revolución Industrial.

En particular, la efeméride está asociada a las revueltas fabriles de Chicago, en el noreste de Estados Unidos. Un 1° de mayo de 1886, 5000 trabajadores liderado por la “Noble Order of the Knights of Labor” (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo) marchaban bajo el lema “Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa”, en una época donde la jornada laboral era de entre 12 y 18 horas diarias.

La única respuesta que encontraron fue la represión policial, que provocó decenas de muertos y heridos. A pesar de esta brutal respuesta, los obreros volvieron a reunirse el 2 y 3 de mayo para luchar por sus derechos, pero se repitió la salvaje respuesta policial y sus trágicas consecuencias.

Los conflictos escalaron hacia el 4 de mayo, cuando se produjo la llamada Revuelta de Haymarket, que dejó varios muertos, tanto de la policía como de los manifestantes, además de que se detuvieron a decenas de trabajadores. Cinco de los detenidos fueron ejecutados, por lo que hoy se los recuerda como los Mártires de Chicago.

Ilustración del conflicto de Haymarket que dio lugar al Día del Trabajador Archivo

Más de un siglo después, la mayoría de las consignas por las que marchaban aquellos trabajadores son hoy derechos, aunque en muchos lugares sigan siendo una aspiración en lugar de una política. Además, la automatización de cada vez más tareas y el avance de la inteligencia artificial ponen al mundo del trabajo en la entrada de una nueva revolución industrial, con sus consecuentes oportunidades, pero también desafíos.

Por eso, el 1° de mayo surge como una fecha para reflexionar sobre la realidad actual del trabajo y su importancia para el ser humano; no sólo como un medio de vida, sino también de contribuir a una mejor sociedad en su conjunto. Se puede aprovechar esta jornada para llamar a la concientización y felicitar a los trabajadores a través de una frase célebre, cita o pensamiento anónimo.

25 frases para enviar por WhatsApp el Día del Trabajador este 1° de mayo

“Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede es que la mayoría jamás lo nota”. — Truman Capote

“El pan más sabroso y la comodidad más agradable son los que se ganan con el propio sudor”. — Cesare Cantù

El Día del Trabajo es como el cumpleaños que todo empleado necesita para descansar.

“El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento”. — Victor Pauchet

“Dichoso es aquel que mantiene una profesión que coincide con su afición”. — George Bernard Shaw

“Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama”. ― Aristóteles

“Dichoso el que gusta las dulzuras del trabajo sin ser su esclavo”. ― Benito Pérez Galdós

“Un síntoma de que te acercas a una crisis nerviosa es creer que tu trabajo es tremendamente importante”. ― Bertrand Russell

“Puede considerarse bienaventurado y no pedir mayor felicidad el hombre que ha encontrado su trabajo”. ― Thomas Carlyle

Los grandes momentos de la historia siempre fueron protagonizados por un simple hombre o mujer que se apasionan por lo que hace.

“El hombre ha nacido para trabajar, y solo quien trabaja con amor y asiduidad encuentra leve la fatiga”. ― San Juan Bosco

“Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace”. ― Franklin D. Roosevelt

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. ― Confucio

“Amar a la vida a través del trabajo es intimar con el más recóndito secreto de la vida”. ― Khalil Gibran

