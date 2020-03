Día mundial del sueño: la tecnología que te ayuda a dormir mejor

Con sensores y sistemas conectados, los colchones y los dispositivos electrónicos buscan mejorar la calidad del descanso de los usuarios

Cintia Perazo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de marzo de 2020 • 18:12

Hoy se celebra, a nivel mundial, el Día Mundial del Sueño . La idea, con esta conmemoración, es crear conciencia en la población general, sobre la importancia del sueño.

Las investigaciones muestran que pasamos hasta un tercio de nuestras vidas durmiendo. Dormir es una necesidad humana básica, al igual que comer y beber, y es crucial para nuestra salud y bienestar. Además, el sueño, como el ejercicio físico y la nutrición, es esencial para la regulación metabólica. Sin embargo el 35% de las personas no sienten que duermen lo suficiente, lo que afecta tanto a su salud física como mental. Mientras que algunas investigaciones revelan que entre el 70 y 75 % de los argentinos tiene en algún problema con dormir a lo largo de su vida.

Otros estudios observan que existen aproximadamente 100 trastornos del sueño. Entre el 30 y el 50% de las personas sufren insomnio en algún momento de sus vidas y se estima que alrededor de un 10 a 15% padecen insomnio crónico, acompañados del estilo de vida de la sociedad moderna que ha determinado que en la actualidad las personas duerman aproximadamente dod horas menos que hace 50 años.

En este marco OH! MyBed presentó el nuevo local en Martínez, provincia de Buenos Aires, donde además de vender colchones, sommiers y almohadas, cuenta con un laboratorio para que cada persona pueda elegir el colchón adecuado según su edad, peso y costumbre para dormir. ¿Cómo funciona? El interesado en pasar este test sólo debe acostarse sobre una manta inteligente que tiene más de 1700 sensores de presión que registra la fuerza que ejerce el cuerpo en cada punto del colchón. Luego, a través de un algoritmo, el software sugiere cuál es el colchón más apropiado para él. De esta manera, en pocos segundos este programa realiza un mapa de presión del cuerpo y arrojará el resultado. "Cada persona tiene su forma de dormir, por eso nuestra atención es personalizada. Estamos a la vanguardia de la innovación tecnología y aportamos algo diferente a la industria del colchón", explica Mariano Ruiz, gerente de Retail de esta firma.

Para tomar nota

Como afirman médicos y expertos, dormir es uno de los pilares fundamentales de la salud, por eso compartimos diez consejos para descansar adecuadamente, según la Asociación Mundial del Sueño:

Establecer un horario regular para acostarse y despertarse.

Aquellos que tienen la costumbre de tomar siestas, no exceder los 45 minutos de sueño durante el día.

Evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse y no fumar.

Evitar la cafeína 4 a 6 horas antes de acostarse. Esto incluye café, té, mate, gaseosas con cafeína, así como el chocolate.

Evitar los alimentos difíciles de digerir, picantes o excesivamente azucarados 4 horas antes de acostarse. Es mejor que la cena sea un plato ligero.

Hacer ejercicio regularmente, preferentemente al inicio de su día. No antes de acostarse.

Usar ropa de cama cómoda y acogedora.

Buscar una temperatura de sueño cómoda y mantener la habitación bien ventilada.

Disminuir el ruido que lo distraiga, y eliminar la mayor cantidad de luz posible.

Reservar su cama y dormitorio para dormir, evitando su uso para el trabajo o la recreación general.

Mitos y verdades del sueño

Hacer actividad física a la noche no va a permitirnos dormir mejor. "Cuando termine de entrenar voy a estar es cansado, y necesitaré descansar para después poder dormir. Es ideal realizar actividad física en la mañana, al despertarse. Otro mito es creer que si duermo siesta no duermo a la noche. Es bueno dormir un ratito a las 6 u 8 horas luego de despertarse. Eso va a posibilitar que a la noche pueda dormir mejor. Por último comer mucho de noche no me va a provocar más sueño, por el contrario es mejor comer liviano", aclara Javier Domínguez, neurólogo y miembro meritorio de la Asociación Argentina del Sueño .

Sobre el tipo de colchón o comodidades que necesita cada persona para tener un descanso saludable Domínguez destaca que todas las personas tienen distinto peso y diferente contextura física, por lo cual las necesidades serán diferentes para cada individuo. "Hay personas que tienen problemas articulares y otros que tienen problemas en la cadera, por ejemplo. Entonces algunos necesitarán colchones más duros, otros más blandos. Algunos necesitan almohadas altas y otros más bajas", aclara.

Antes de concluir el neurólogo resalta la importancia del sueño y brinda algunos ejemplos de sus beneficios: "En la medida en que yo duerma correctamente voy a ajustar mi inmunidad que es fundamental para pelear, por ejemplo, contra el coronavirus. El sueño es importante, también, para que las personas puedan reparar sus heridas porque en el momento de dormir es donde se producen las hormonas de crecimiento, que en el adulto repara las heridas".