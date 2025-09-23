Muchos usuarios de Shein quieren saber exactamente cómo se hace para modificar un pedido en la plataforma, ya sea por un cambio de preferencia como por un error a la hora de elegir el producto.

¿Puedo modificar un pedido de Shein?

Generalmente, no es posible modificar un pedido de Shein una vez que ha sido pagado y está en proceso de envío. Sin embargo, hay algunas opciones que se pueden considerar dependiendo del estado del pedido:

Shein: cómo cambiar un pedido Shutterstock

Cancelar artículos o el pedido completo: si tu pedido aún no ha sido enviado, puedes cancelarlo o eliminar artículos específicos.

si tu pedido aún no ha sido enviado, puedes cancelarlo o eliminar artículos específicos. Ir a “Mis pedidos”.



Buscar el pedido que deseas cancelar.



Si el pedido está en estado “En procesamiento” , se debería ver la opción para “Cancelar pedido” o “Cancelar artículo”.

, se debería ver la opción para “Cancelar pedido” o “Cancelar artículo”.

Una vez que se lo cancele, el reembolso se procesará según la política de Shein (a tu billetera de Shein o al método de pago original). Luego se podrá hacer un nuevo pedido con los artículos correctos.

Añadir productos: muchas veces Shein permite sumar más artículos a un pedido en un plazo de 40 minutos después de haberlo realizado, pero esto depende de la disponibilidad de la opción. Si no está disponible, la única opción es cancelar y volver a pedir.

2. Después de que el pedido fue enviado:

No es posible modificarlo: una vez que el pedido fue enviado, Shein no puede cambiar la dirección, la talla, el color, ni añadir o eliminar artículos.

una vez que el pedido fue enviado, Shein no puede cambiar la dirección, la talla, el color, ni añadir o eliminar artículos. Devolución: si se recibe el pedido y no se está satisfecho con algún artículo (por el tamaño, el color y demás), puedes solicitar una devolución. Shein ofrece un proceso de devolución dentro de un plazo de 30 días después de la recepción de la mayoría de los artículos.

3. Cambiar la dirección de envío:

Se puede editar la dirección de envío si el pedido aún no salió. Si ya fue enviado, no es posible cambiarla. En este caso, lo mejor es ponerse en contacto con el servicio al cliente.

¿Puedo cancelar un pedido de Shein?

Cancelar un pedido en Shein es posible siempre que aún no haya sido despachado. Para hacerlo, se debe:

Ingresar a la cuenta.

Acceder a la sección “Mis pedidos”.

Elegir el pedido que se quiera cancelar —que debe figurar con el estado “En procesamiento” o “Procesando” —.

—. Presionar la opción “Cancelar pedido”.

Cómo cancelar un pedido por Shein (Foto: FreeP¡CK)

En caso de que el envío ya haya salido, la cancelación no es posible: la única alternativa es esperar a recibir el paquete y luego solicitar una devolución para obtener el reembolso, el cual puede acreditarse en el método de pago original o en la billetera de Shein, según lo que elija el usuario.

Cuando el pedido aparece como “No pagado”, la cancelación es inmediata y no requiere reembolso, ya que no se realizó el cobro. Cabe señalar que el tiempo disponible para cancelar antes del despacho depende de cada vendedor: algunos procesan las órdenes en cuestión de horas, mientras que otros demoran uno o dos días.

¿Puedo hacer más de una compra en Shein por año?

La respuesta es que sí se puede hacer más de una compra por año en Shein, dado que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la posibilidad de hacer hasta cinco compras al año.

Sin embargo, el organismo recaudador destaca algunas limitaciones:

No se pueden traer más de tres unidades de la misma especie.

de la misma especie. El paquete no puede superar los 50 kg, independientemente de cuál fuere el peso total del envío.

independientemente de cuál fuere el peso total del envío. La compra debe estar valuadas en un importe inferior o igual a US$3000 por envío.

por envío. No podrán tener fin comercial .

. Los productos de un valor mayor a los US$400, deben también pagar derechos de importación y el pago de la tasa de estadística.

Qué es Shein y de dónde es

Según su sitio oficial, Shein es “un minorista online global de moda y estilo de vida comprometido con hacer que la belleza de la moda sea accesible a todo el mundo”. Para sus productos, utiliza tecnología de fabricación bajo demanda para conectar a los proveedores con su cadena de suministro. Es así que puede reducir el desperdicio de inventario y permitir la entrega de una variedad de productos asequibles a clientes de todo el mundo. Actualmente, tiene llegada a clientes en más de 150 países.

La empresa se fundó en 2012, en Nanjing, China, y desde entonces presentan un crecimiento grande, con casi 10.000 empleados en menos de una década. Su principal objetivo es ofrecer moda accesible para todos. Es así que ofrece una gran gama de productos para gustos varios.

Shein principalmente vende ropa, aunque se pueden comprar otros productos shutterstock

Su modelo digital de negocios se basa en encontrar a sus clientes donde están más presentes: en dispositivos móviles, online y en las redes sociales. Es así que se convirtió en una de las aplicaciones de compras más populares.

Cabe aclarar que en los últimos años, más allá de su crecimiento, la compañía recibió denuncias por la calidad de sus productos y por las condiciones de trabajo de sus empleados, las cuales se cree que son precarizadas.

Cómo se usa Shein para hacer compras online

Estos son los pasos a seguir para realizar compras por Shein desde la Argentina:

Cómo funciona Shein

Ingresar al sitio oficial de Shein o a la aplicación.

Añadir los artículos en que uno está interesado al carrito haciendo click en “Añadir a la cesta”. Seleccionar el talle, el color o la cantidad si es necesario. Se recomienda verificar la tabla de tallas antes para verificar su calce al hacer click en “Comprueba mi talla”.

Comprobar que la selección se haya completado. Para ello, hace falta presionar en el botón “Revisar cesta” en la parte superior de la pantalla a la derecha. Así se pueden revisar los artículos seleccionados y hacer las modificaciones que sean necesarias. Si el pedido está listo, hacer click en “Salir de forma segura ahora”. De lo contrario, indicar “Seguir comprando”.

Entrar a la cuenta de Shein con usuario y contraseña. Si la persona no se encuentra registrada, puede crear una al seleccionar la opción “Nueva/o”, y así generar una cuenta asociada a un correo electrónico.

Ingresar la información completa de envío y facturación. Para ello, se debe llenar un formulario con la dirección de envío, el método de pago y opción de envío. En este punto del proceso se pueden ingresar cupones o puntos para obtener descuentos. Luego, hacer click en “Hacer pedido”.

Finalmente, rellenar la información de pago y luego apretar en el botón “Continuar” para completar la compra.

Las compras tienen entre uno y tres días de procesamiento. Después se debe tomar en cuenta el tiempo de envío, que puede tardar más de un mes en algunos casos.

En cuanto a los costos de envío, en la Argentina se cobra unos $35.000 por cualquier importe inferior a los $56.051. Cuando se supera ese monto, el costo pasa a ser gratuito.