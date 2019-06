Keanu Reeves en el Cyberpunk 2077

La E3 2019, la feria de videojuegos y entretenimiento más grande del mundo, arranca esta semana y las desarrolladoras de videojuegos muestran todo lo que tienen preparado para este 2019 y 2020. Microsoft mostró un arsenal de juegos, pero también un nuevo sistema de suscripción para jugar centenares de juegos metiéndose en el mundo del streaming. De yapa, adelantó poquito y nada de Project Scarlett, su nueva consola.

Con la ausencia de PlayStation en la feria, en este 2019 todas las miradas estaban puestas sobre lo que Xbox iba a presentar en E3 y no decepcionó. Dentro de sus títulos pudimos ver un prometedor Gears 5 (que continúa la saga Gears Of War) que saldrá a la venta el 10 de septiembre, exclusivo para Xbox. Gears 5 además tendrá nuevos modos como el "Escape" para jugar con 3 amigos, y hasta se podrá descargar un pack con el emblemático "Terminator", que poco tiene que ver con la saga pero que igualmente nos da ganas de probarlo.

Uno de los grandes momentos de la presentación, y que fue tendencia en todas las redes sociales, fue un nuevo adelanto del juego de CD Projekt Red, el Cyberpunk 2077. Elegido como una de las promesas de la E3 2018, volvimos a ver más de este shooter RPG futurista con gráficos espectaculares y una historia que nos lleva a recorrer nuestros recuerdos de Blade Runner y el Vengador del Futuro.

Pero justo cuando estaba terminado este nuevo trailer, una imagen hizo explotar a todo el Microsoft Theatre de Los Angeles: Keanu Reeves formará parte de los juego como uno de los personajes, y el mismísimo Keanu apareció repentinamente en el escenario para conversar con los presentes y revelar por primera vez la fecha de lanzamiento del juego que será el 16 de abril de 2020.

Keanu Reeves en la presentación del juego Cyberpunk 2077 Fuente: AFP

Otro gran momento fue la revelación final, tras rumores y leaks, del título que está creando Bandai Namco y From Software (creadores de Dark Souls) junto a George R.R Martin, creador de Game Of Thrones. Elden Ring ofreció un primer trailer donde no vimos mucho, pero fue suficiente para emocionar a los amantes tanto de Martin como de la saga Souls

Star Wars fue también el centro de las miradas luego de haber sido presentado en la conferencia de EA. Jedi Fallen Order llegará para Xbox One con una historia pensada para un solo jugador, para ponernos en la piel de un jedi tras la mezclada recepción del Star Wars Battlefront 2. Además, se anunció el LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, que incluirá con humor y cubos, a las nueve películas.

Suscripciones y streaming

Como era de esperarse, en la conferencia se tenía que hablar del cloud gaming, el concepto que intenta transformar la experiencia de jugar en algo parecido a Netflix o Spotify: pagar un abono mensual para acceder a una biblioteca de juegos que no es necesario instalar, ya que corren en un servidor remoto. Luego de la gran presentación y la apuesta de Google con Stadia, su servicio de streaming de videojuegos, Xbox se sumó anunciando que lanzarán el servicio Xcloud y que todas las consolas Xbox One servirán como un servidor gratuito para "streamear" todos los juegos de nuestra biblioteca junto con los juegos de Xbox Game Pass a cualquier dispositivo (Nvidia ya ofrece algo así para PC; Sony también para su consola). Esto quiere decir que por primera vez vamos a poder usar todos los juegos que hayamos comprado en nuestra Xbox desde otro dispositivo, ya sea la PC, un celular, quizás otra consola como la Switch y SmartTVs.

Otro de los anuncios fuertes fue el lanzamiento del Xbox Game Pass Ultimate, el servicio de suscripción que incluye cientos de juegos ( Metro: Exodus, Batman: Arkham Knight, Hollow Knight y Borderlands: The Handsome Collection como reciente adición), y que incluirá todos los títulos de Xbox Game Studio, como el Psychonauts 2 presentado ayer del gran Tim Shaffer.

Xbox Game Pass Ultimate no sólo será para Xbox, sino que incluirá el servicio para correr los juegos en PC y el servicio de Xbox Live with Gold todo en un paquete de 15 dólares en los EE.UU. y con un precio a confirmar para la Argentina que se espera sea menor, ya que Microsoft pesificó sus servicios en el país.

Un adelanto de la nueva consola

La próxima consola de Microsoft, por ahora conocida como Project Scarlett, llegará en la Navidad de 2020, al mismo tiempo que la PS5 Fuente: AFP

Con la gran novedad del streaming a la vuelta de la esquina, igualmente Xbox busca pegar fuerte en la próxima generación de consolas con un pequeño adelanto de su próxima consola Project Scarlett.

No pudimos ver nada de este nuevo equipo, sólo que estará a la venta en la Navidad de 2020 ( es decir, coincidirá con la salida de la PlayStation 5) y que podrá correr juegos en 8K, hasta 120 cuadros por segundo (como la PS5), que tendrá almacenamiento SSD para acelerar la carga de juegos, usará un procesador de AMD y que los gráficos incluirán raytracing (una técnica para calcular cómo impacta la luz en todos los objetos del entorno), demostrando una potencia 4 veces superior a la generación actual. También usará RAM GDDR6 (la más veloz hasta ahora)

Para cerrar las noticias del futuro de las consolas mostraron el trailer del juego que abrirá la nueva generación: Halo Infinite, que se adelantó con una calidad soñada y con el regreso de Master Chief

Xbox, con un centenar de juegos, contenido para descargar, servicios y decenas de juegos independientes, sin dudas supo aceptar el rol de líder absoluto de una E3 que año tras año sufre más bajas en compañías presentes, pero que no deja de ser el centro del planeta gamer, donde todo pasa y se muestra durante una semana en el corazón de Los Angeles.