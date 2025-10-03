El aeropuerto de Lieja tiene un nuevo cuidador robot: la Suricata
Es un robot autónomo de dos ruedas que recorre los terrenos del aeropuerto y funciona como sistema de alerta temprana
El Aeropuerto de Lieja ha sido pionero en Bélgica al introducir a Suricata, un robot de vigilancia de funcionamiento autónomo.
Este robot fue creado por Protection Unit con el objetivo de apoyar a los guardias humanos, cubriendo las zonas del aeropuerto que son de difícil acceso o se encuentran más aisladas.
Suricate es un vehículo todoterreno con dos ruedas paralelas que realiza rondas de vigilancia de 1,5 km al azar, utilizando cámaras de 360 grados y visión térmica para operar también de noche.
Su función principal es detectar cualquier actividad inusual o intrusión e inmediatamente notificar al equipo de vigilancia, facilitando así una respuesta rápida del personal.
Las autoridades del aeropuerto destacan que el robot funciona como un elemento disuasorio y no está destinado a sustituir a los vigiladores humanos.
Además, está dotado de un micrófono, altavoz y proyector, lo que le permite interactuar directamente con la gente.
Por ahora, Suricata está en fase de prueba, pero se contempla su posible uso en otros lugares de Bélgica más adelante.
El anuncio llega unos días después de que varios aeropuertos europeos dejaran de operar por un ciberataque, y cuando se han reportado múltiples vuelos no autorizados de drones en zonas de exclusión aeroportuaria.
