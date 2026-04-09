El CEO de Dell augura que la crisis de escasez de DRAM se agravará: “Todavía estamos en las primeras etapas”

El CEO de Dell Technologies, Michael Dell, ha hablado sobre la crisis de escasez de memorias RAM que atraviesa el sector tecnológico, de la que no augura un final a corto plazo, ya que “todavía estamos en las primeras etapas”.

La alta demanda de la inteligencia artificial (IA) está provocando que las empresas tecnológicas estén priorizando la fabricación y el suministro de memorias de alto rendimiento para centros de datos, de forma que los fabricantes de ordenadores, consolas o móviles, se están viendo obligados a subir los precios de sus productos ante la escasez de material.

En el marco de este reto, el director ejecutivo de Dell ha augurado que la crisis se agravará en los próximos años. “A medida que la memoria por acelerador y la escala del sistema se expanden simultáneamente en la infraestructura de IA, se está formando una estructura donde la demanda total de memoria aumenta aproximadamente 625 veces”, ha subrayado Dell en un evento de Bank of America recogido por el medio ETNEWS.

Así se desprende de los cálculos del propio director ejecutivo, quien ha explicado que la capacidad de memoria por acelerador de IA era de 80GB en la GPU de alto rendimiento NVIDIA ‘H100’ en 2022, y esta capacidad aumentará a 2 TB para 2028, multiplicándose por 25 la cantidad de DRAM requerida.

Además, el directivo ha señalado que la implementación de aceleradores de IA en los centros de datos se multiplicará por 25 en ese periodo, por lo que, multiplicando ambos incrementos se obtiene que la demanda total de memoria será 625 veces superior.

Por otra parte, ha manifestado que la solución a esta crisis está lejos de llegar en un futuro cercano, ya que, en palabras de Dell, “todavía estamos en las primeras etapas” de la adopción de esta nueva infraestructura de IA. Esto se debe a que, como ha apuntado, ampliar la oferta de memoria conlleva un periodo de años y, al mismo tiempo, la demanda actual de infraestructura “no muestra signos de desaceleración”. “Considerando la productividad, las empresas no tienen más remedio que invertir en infraestructura”, ha advertido el CEO.

Esta crisis de memoria está afectando a todos los sectores dentro del panorama tecnológico, desde los móviles, como ya advirtió el CEO de Nothing en enero; en computadoras; e incluso videoconsolas, como Sony, que ha tenido que suspender temporalmente la venta de tarjetas de memoria en Japón.