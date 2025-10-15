El estudio global que confirma que jugar con la PC o la Play ya no es cosa de chicos

Los videojuegos los juegan usuarios con una edad media de 41 años a nivel global y el 48 por ciento son mujeres, aunque la mayoría coinciden en que acuden a este tipo de contenido principalmente para divertirse, además de otros beneficios como crear comunidad y conexión con otras personas, mantener activa su mente y aumentar su creatividad.

Así lo detalla el nuevo informe ‘Power of Play’ elaborado por la Asociación de Software (ESA) en colaboración con la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y Video Games Europe, entre otras organizaciones, que cuenta con más de 24.000 usuarios mayores de 16 años encuestados y muestra una perspectiva global del sector de los videojuegos, con datos sobre quién juega, cuáles son sus preferencias y sus principales beneficios.

En lo relativo a quién juega a videojuegos, cabe destacar que la media de edad global se sitúa en los 41 años, desmintiendo la habitual creencia de que son los adolescentes jóvenes los que más recurren a este tipo de contenido. Asimismo, la distribución de género ya es prácticamente igualitaria, dado que, de entre los usuarios encuestados que juegan al menos una vez a la semana, un 48 por ciento son mujeres, frente al 51 por ciento de hombres.

Continuando con las preferencias de formato, los juegos para dispositivos móviles siguen coronándose como los favoritos, con un 55 por ciento de usuarios que recurren a esta plataforma. Por su parte, los juegos en PC y en consola, incluidas las consolas portátiles, se han igualado, con un 21 por ciento de usuarios que escogen este formato en ambos casos.

Igualmente, los juegos en formato de realidad virtual son los favoritos de un 2 por ciento de los usuarios y un 1 por ciento prefiere “otro tipo de ‘hardware’.

La mayoría de los usuarios juega para divertirse

En este sentido, cabe destacar que, entre las razones por las que los usuarios juegan a videojuegos, el 66 por ciento de los jugadores destacan que recurren a este contenido principalmente para divertirse.

Aunque igualmente sobresalen otras razones, como que los videojuegos sirven para aliviar el estrés y relajarse al 58 por ciento de los usuarios y que impulsan mantener la mente alerta y ejercitar el cerebro (45 por ciento).

Siguiendo esta línea, el estudio también ha puesto el foco en los resultados que ofrecen los videojuegos en relación al bienestar mental de los usuarios, siendo la estimulación mental que la principal cualidad mencionada(81 por ciento).

Igualmente, el 80 por ciento de los encuestados han señalado la capacidad para proporcionar alivio del estrés, y el 78 por ciento que permiten crear experiencias accesibles para personas con diferentes capacidades. Además de todo ello, el 73 por ciento de los jugadores a nivel global han afirmado que los videojuegos les ayudan a sentirse más felices.

Los usuarios también han mencionado otros beneficios de los videojuegos, como que proporcionan una salida a los desafíos cotidianos (72 por ciento), facilitan conocer nuevos amigos y establecer relaciones (71 por ciento), les ayudan a sentirse “menos ansiosos” (70 por ciento) y hacen que se sientan menos solos o aislados (62 por ciento).

Los videojuegos como impulsores de relaciones

En parte, esto último se debe a que los videojuegos son una experiencia que puede ser colaborativa y que permite compartir momentos con otros usuarios. De hecho, el 78 por ciento de los encuestados dice que crean experiencias accesibles y el 62 por ciento que fomentan “conexiones positivas”.

Tanto es así que el 80 por ciento juega ‘online’ con sus amigos y el 81 por ciento lo hace en persona. De la misma forma, los videojuegos también se plantean como una actividad familiar. El estudio señala que el 61 por ciento de los jugadores juega ‘online’ con sus hijos, una cifra que asciende al 68 por ciento en persona. Un 60 por ciento también juega con otros miembros de la familia ‘online’ y un 66 por ciento de forma presencial.

Lo mismo ocurre con los hermanos (59 por ciento ‘online’ y 65 por ciento en persona), los padres (41 por ciento ‘online’ y 45 por ciento en persona) e, incluso, los abuelos (30 por ciento ‘online’ y 35 por ciento en persona).

Consecuencias positivas de jugar

Finalmente, el informe ‘Power of Play’ recoge algunos beneficios que han experimentado los usuarios al jugar a videojuegos, como que la mitad de los jugadores a nivel global afirman que ha contribuido directamente a su formación profesional mediante habilidades técnicas o conductuales.

Asimismo, el 54 por ciento ha señalado que los juegos deportivos han conseguido mejorar sus habilidades atléticas del mundo real, y el 64 por ciento que les permite continuar un pasatiempo que “de otra manera no podrían hacer”. Los videojuegos también ayudan en aspectos laborales para el 43 por ciento de los encuestados, que dicen que influyeron positivamente en su carrera.

Además de todo ello, la encuesta detalla que la creatividad (77 por ciento), la capacidad de resolver problemas (76 por ciento) y la mejora del trabajo en equipo (74 por ciento), son algunos de los principales beneficios de los juegos.

En el caso concreto de España, los jugadores han destacado la capacidad de los videojuegos para fomentar la creatividad (76%), la resolución de problemas (78%) y la adaptabilidad (74%).