El extraño caso del diario que adelantaba 100 años (o más)

escuchar

San Francisco, California. La niebla del Pacífico causó esta semana un caos entre los coches autónomos de Waymo, la empresa de taxis de Google, cuyos sensores, a pesar de la enormidad de tecnología que hay dentro de cada uno de estos vehículos, se confundieron en la bruma y tuvieron que estacionarse por un rato a eso de las seis de la mañana. Eso fue el miércoles; una flota de coche autónomos desorientados en la niebla. Philip K. Dick estaría encantado.

Un coche de Waymo; la niebla del Pacífico les jugó esta semana una mala pasada

El alcalde la ciudad de New York, Eric Adams, anunció, con demostración poco inspirada pero de todos modos amenazante, que la policía de la ciudad empezará a usar perros robóticos. Los llaman Digidogs y son obra de Boston Dynamics; quiere evitar, dijo, otras muertes de uniformados, como las que ocurrieron hace un año, cuando los jóvenes oficiales Jason River y Wilbert Mora fueron asesinados a sangre fría al entrar en un edificio donde se había denunciado un simple hecho de violencia doméstica. El robot perruno tiene un software de reconocimiento facial y puede colocar etiquetas de geolocalización en autos supuestamente robados. Por ahora, no lleva armas. Eso fue el jueves. Los ominosos cuadrúpedos habían sido rechazados hace poco más de dos años. Adams, que se autodefine como geek, persiste.

El alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams en un evento en la sede de la ONU en 2022

Y también el diario anunció ya estaba en el aire (qué viejazo) la primera radio enteramente robótica, incluida la voz del locutor. Se llama, previsiblemente, RadioGPT, y fue creada por la empresa Futuri. Basada en GPT-3, busca y pone al aire (ay, lo hice de nuevo) las canciones que le parecen adecuadas y además hace los comentarios pertinentes sobre esas obras.

Lo dicho, antes de terminar de desayunar, y sin entrar en ningún análisis –aunque las tres noticias dejan mucho paño para cortar–, me había enterado de coches autónomos varados en la niebla del Pacífico, de perros robóticos que asistirán a la policía de la Gran Manzana y de una radio conducida por inteligencia artificial.

Tranquilos. En la semana, Sam Altman, el CEO de OpenAI declaró que no están entrenado a su próximo modelo de lenguaje, GPT-5, y que por ahora no se meterán con eso. No mencionó, sin embargo, que el 5 en GPT-5 es solo un número, y que podrían mejorar GPT-4 hasta que sea un 5, pero sin cambiarle la patente, por así decir. Aparte de que si el joven emprendedor de 37 años declara algo de este tenor, entonces quiere decir que la carta que produjeron hace dos semanas algunos expertos en IA pidiendo que se frenara el entrenamiento de cualquier cosa más avanzada que GPT-4 (y que él mismo se ocupó de desestimar), algo de razón tiene. ¿O en realidad es más gatopardismo?

Sam Altman, CEO de OpenAI

No lo sé (todavía), pero el diario esta mañana traía noticias que hasta hace relativamente poco eran propias solo de una película de ciencia ficción distópica. La imagen del dron mostrando las catastróficas inundaciones en Florida (que, por otro lado, vienen afectando, lo mismo que la sequía, muchos otros lugares del mundo) le dieron el toque final de película catástrofe a un escenario que sin embargo se ha vuelto cotidiano. Oh, bueno, sí, es verdad: faltarían unos extraterrestres. Pero a no desesperar. La Agencia Espacial Europea (ESA) lanzó hoy su misión más ambiciosa, llamada JUICE, para investigar las lunas heladas de Júpiter en busca de vida. El jueves, la amenaza de tormenta eléctrica había cancelado el lanzamiento. Para alivio de la ESA, la sonda ya está en camino.

Un dron captó las inundaciones en Fort Lauderdale, Florida

Lo dicho. El diario de hoy adelante 100 años (o más). Ahora podemos seguir como si nada extraño hubiera ocurrido esta semana, ni inteligencia artificial , ni robots , ni misiones a Júpiter ni cambio climático . Pero el diario nos lo recordará de nuevo y cada vez más en los próximos días. Se los firmo.