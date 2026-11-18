El lanzamiento del Grand Theft Auto VI (GTA 6), que se puede jugar desde esta medianoche, no incluirá un disco en su versión física. La caja traerá únicamente un código de descarga, mientras que la edición de colección de 400 dólares ni siquiera incluye el juego.

El debut físico sin Blu-ray: un código en la caja

Rockstar Games confirmó que las ediciones físicas de Grand Theft Auto VI para PlayStation 5 y Xbox Series X no contarán con un disco Blu-ray, sino con un código de descarga digital dentro del estuche. Esta medida aplica a nivel mundial y permite que la copia sirva tanto para consolas con lectora como para versiones digitales.

Para instalar el título, los jugadores deberán canjear el código en PlayStation Network o Microsoft Store y contar con conexión a internet para bajar los 212 GB requeridos. La predescarga está disponible desde el 12 de noviembre de 2026, para darle tiempo a los usuarios a tener el juego completo cuando se habilite el 19 de noviembre.

El Grand Theft Auto VI (GTA 6) se puede comprar en una tienda, pero no trae el juego en Blu-ray, sino un código de descarga MOHD RASFAN - AFP

Los motivos de la decisión y la rebelión de las tiendas

Detrás de esta medida coinciden la reducción de costos de distribución y la transformación del mercado. Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive (compañía matriz de Rockstar), señaló que cerca del 98% de su negocio ya es digital, comparando los discos con los vinilos en la música: un nicho minoritario. Y no tiene que ver con la decisión de Sony de dejar de vender juegos en discos para PlayStation, algo que sucederá recién en enero de 2028.

La resolución desató rechazo. Cadenas como Video Games Plus en Canadá y Loot Box Gaming en Estados Unidos anunciaron que no venderán el juego en protesta por la eliminación del formato físico real. Además, que esté disponible solo en formato digital anula la posibilidad de prestar o revender el juego (de 80 o 100 dólares, según la versión) una vez terminado.

“The Goodtime State”: una colección de US$399,99 sin el juego

La edición especial del Grand Theft Auto VI, por valor de 400 dólares, incluye 11 elementos de merchandising, pero el juego hay que pagarlo aparte

En paralelo, Rockstar presentó la edición para coleccionistas Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection. Con un precio de 399,99 dólares y venta exclusiva en el Rockstar Store, este paquete de 11 kilos incluye más de 10 artículos de merchandising inspirados en el programa ficticio Macca the Gator y el estado de Leonida.

El conjunto incluye una figura de PVC de 6 pulgadas de Macca the Gator, lentes Oakley Frogskins, una gorra New Era 9FORTY Snapback y un póster doble cara con el mapa de Leonida. Sin embargo, la gran polémica radica en que la caja no incluye el juego, ni en disco ni en código. Quienes compren esta edición deberán adquirir GTA VI por separado.